Письмо из Лукишской тюрьмы
16:47. 1 июня 2019 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Письмо из Лукишской тюрьмы
Первые несколько месяцев у меня была очень маленькая, но всё же надежда, что прокуратура сохранила хоть частицу здравого смысла. Что она, выполнив указание ДГБ (Департамента государственной безопасности Литвы) задержать меня, убедится в отсутствии доказательств и остановит дело. Однако прокуратура систематично и дальше ходит на поводке у ДГБ, а он — на поводке Грибаускайте.
Д. Грибаускайте — главный фашист Литвы. Это она окончила строительство демократического фашизма в нашей стране. Это строительство импортировано из США. Это в Америке в конце XIX века появилась эта гримаса вырождающейся демократии. Финансовая олигархия, купившая свободные СМИ, надолго устроилась на вершине финансовой пирамиды. До сих пор успешно, поскольку якобы демократически избавляется от всех инакомыслящих в Америке и за её пределами.
Суть демократического фашизма — вовремя и максимально «демократически» избавиться от инакомыслящих. В начале натравив на них СМИ. Если не сдаются, то давят финансово — штрафами, давлением на работе. Если и тогда не сдаются — фабрикуют дела и сажают в тюрьму. Демократические фашисты в Америке усовершенствовали избавление от инакомыслящих до искусства. И экспортировали его нам.
Кто хочет жить и спокойно дышать в Литве, в этих интересах необходимо сказать ясное и твёрдое «нет» демократическому фашизму. Вчера арестовали меня. Завтра могут прийти за вами
Я никогда не сдамся.
А вы?
Альгирдас Палецкис (Algirdas Paleckis), 2019-05-27, Вильнюс
Лукишская тюрьма
https://prometej.info/sdadimsya-li-demokraticheskim-fashistam/ – цинк
Для тех кто не в курсе, Палецкиса преследуют за то, что он посмел в публичном пространстве говорить правду о провокации в Вильнюсе в 1991 году, когда местные нацики стреляли в толпу, чтобы потом обвинить в этом советскую армию и милицию.
Согласно местному "законодательству" – упоминание факта участие литовских снайперов в расстрелях людей и организации провокации ведет к уголовному преследованию https://inosmi.ru/politic/20180727/242843366.html.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5033779.html
Мужественный человек! Мысленно поддержим его.Пусть ему станет легче!