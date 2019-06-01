Новости Украины и Новороссии 01 июня 2019
- 08:00 Раскрыт план побега Порошенко от тюрьмы за границу.
- 07:30 «Эффект разорвавшейся бомбы»: соратник Зеленского назвал условия договора с Путиным (ФОТО).
- 02:54 Языковые искажения.
Раскрыт план побега Порошенко от тюрьмы за границу
На бывшего президента Украины Петра Порошенко объявили самую настоящую охоту. Известный враг олигарха юрист Андрей Портнов ведет собственное расследование преступлений Порошенко, а команда Владимира Зеленского способствует тому, чтобы на предшественника клоуна завели как можно больше уголовных дел.
Это очевидно и подтолкнуло Порошенко последовать примеру самых известных политических преступников — Березовского, Ходорковского и остальных.
В СМИ просочилась информация о готовящемся плане побега Петра Порошенко.
Выяснилось, что семья бывшего гаранта уже не проживает в замке в селе Козино, где ранее находилась резиденция президента.
Сообщается, что со дня на день там должны пройти обыски.
Более того, появились данные о покупке политиком билетов в Великобританию. Там Порошенко якобы собрался поправить здоровье. Мол, пять лет у руля страны не прошли бесследно.
Однако вряд ли лечение — это реальная причина побега олигарха за границу. Туманный Альбион никогда не славился больницами и хосписами. Обычно состоятельные люди, коим является Порошенко, выбирают Германию или Швейцарию. Последняя особенно популярна для решения проблем с наркозависимостью и алкоголизмом.
Великобритания же прославилась тем, что туда стекаются богатые и влиятельные люди со всего СНГ.
В частности, туда бегут для того, чтобы получить политическое убежище.
Соединенное королевство стало своеобразным безопасным островком для тех, у кого обнаружились проблемы с законом.
Учитывая то, что на Петра Порошенко ополчилась новая украинская политическая элита, вполне обоснованно предположить, что он не станет возвращаться на Украину, даже если он действительно решил пройти курс реабилитации после пьянки, или любой другой болезни.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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«Эффект разорвавшейся бомбы»: соратник Зеленского назвал условия договора с Путиным (ФОТО)
Договориться с Путиным о том, чтобы прекратить войну в Донбассе, вполне возможно. Но для этого необходимо желание хотя бы одной стороны, а иначе мирных переговоров не будет. Все, кто затеял эту войну, сделали это ради того, чтобы нажиться на гибели мирных людей. Сами подзаработали, но разорили целую страну
Такое скандальное заявления сделал Борис Шефир — соратник нынешнего президента Украины и совладелец студии «Квартал 95», а также старший брат его первого помощника Сергея Шефира. Его интервью вызвало эффект разорвавшейся бомбы — и заставило оправдываться администрацию Зеленского.
Гневная реакция последовала со стороны «партии войны» — прежде всего в лице Андрея Парубия и Петра Порошенко. Хотя это и не очень логично, так как Шефир никакой официальной должности не занимает. И потому его частное мнение никак не могло бы волновать «столь важный фигур». Но лишний повод словесно атаковать Зеленского решили не упускать.
В своём интервью Шефир призвал к переговорам с Владимиром Путиным и сказал, что российский президент заинтересован прекратить войну. Прямо заявив, что этого как раз не хотела предыдущая украинская власть.
Он добавил, что несмотря на то, что у Путина «имперские амбиции», договориться с ним можно.
Воевать никому не хочется, ни одной, ни другой стороне. Но если иначе нельзя, то, по словам Шефера, «настоящей войны», не избежать.
«Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек!» — сказал Шефир-старший. — Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну».
По словам соратника Зеленского, нельзя одной рукой воевать, а другой — торговать.
«Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», — сказал он в своем интервью.
И, по его мнению, первое, что нужно сделать для прекращения войны на Украине, — это отменить закон о языке, который только разжигает ненависть между гражданами одной страны.
«Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Подзаработали все, только нас разорили с вами», — сказал Шефир, добавив, что нужно принять нормальный закон, который прекратит братоубийственную войну.
На Шефира сразу же напали порохоботы.
«Мощное окружение у нашего президента. Мощное. Сильное в понимании причинно-следственных связей. Непоколебимое. Только чета мне очень стремно, чуваки», — написал блогер Шрайк.
Оправдания команды Зеленского
У Зеленского странно прокомментировали это заявление Шефира о переговорах с Путиным и отмене закона о языке. Как сообщала «Русская Весна», встреча лидеров двух стран, возможно, состоится в середине июля текущего года.
В администрации президента Украины заявили, что не разделяют взгляды совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, предложившего договориться с президентом России, изменить языковые квоты и отменить закон о тотальной украинизации.
Об этом сообщается в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.
«Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента», — говорится в заявлении пресс-службы.
Также в АП уточнили, что Борис Шефир не является должностным лицом администрации президента или членом партии «Слуга народа», — так же как не является ни штатным, ни внештатным советником Зеленского.
«С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства», — зачем-то рассказали в АП.
Тон этого ответа явно является оправдательным. Одновременно складывается двусмысленное впечатление, что в администрации президента пытаются дистанцироваться от Шефира, совсем недавно работавшего в предвыборном штабе Зеленского и помогавшего ему стать главой государства.
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Языковые искажения
Еще один характерный пример демонстрирующий как причины того, почему ушел Крым, так и причины того, почему Донбасс на Украину не вернется.
Что касается полных изменений, то как ранее сообщалось, слова с частицей "пол" будут писаться отдельно: пол минуты, пол яблока, пол Киева. Вместе с тем, если слова с "пол" означают целостное понятие, они будут писаться вместе: полуостров, полузащитник, полумесяц.
Иностранные слова с корнем-ject – в украинском языке будут передаваться исключительно как -єкт-. Поэтому отныне правильными будут формы проєкт и проєкція.
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Так же это касается и звукосочетаний je, ji, ju, ja. Они будут передаваться буквами є, ї, ю, я: плеєр, конвеєр, феєрверк, Соєр, Хаям.
Буквосочетание ck в украинском языке будет передаваться украинской буквой к без удвоения: Дикенс, Дикинсон, Джексон, Текерей.
Как ранее сообщалось, отныне все слова с иностранными приставками архи-, архи-, блиц-, гипер-, экстра-, макро-, макси-, миди-, микро-, мини-, мульти-, нано-, поли-, премиум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, контр-, вице-, экс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-, будут писаться вместе: архисложный, гипермаркет, вицепремьер, вицеконсул, ексчемпион. Однако по традиции контр-адмирал будет писаться через дефис.
Российские фамилии с окончанием -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий: рус. Донской → Донський, рус. Трубецкой → Трубецький. Как исключение остается Лев Толстой.
Слово священник больше не является исключением и будет писаться с двумя буквами н. Кроме этого, названия товарных знаков и марок изделий будут писаться с большой буквы: Автомобили марки "Жигули" производились с 1970 по 2014 год. В то же время, если слово употребляется как общее название, оно будет писаться с малой: Он приехал на старых обшарпанных "жигулях".
Возможной вариантности написания слов посвящено больше внимания. В частности, в новом правописании разрешается передавать латинскую букву g в фамилиях и именах людей буквами г и ґ: Вергилий и Верґилий, Георг и Ґеорґ.
Также возможны вариации и во время написания слов, заимствованных из древнегреческого языка, путем передачи буквосочетание au как ау и ав: аудиенция и авдиенция, аудитория и авдитория, лауреат и лавреат.
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Аналогичное изменение касается и воспроизведения буквосочетание th в словах греческого происхождения. Их можно будет писать через ф или через т: дифирамб и дитирамб, эфир и этер, кафедра и катедра, логарифм и логаритм.
Некоторые слова на букву і будут иметь вариативную форму и с буквой и: ірий и ирий, ірод и ирод. Об "индике" в тексте правописания от Института языкознания ничего не указано.
Также возможна вариантность во время написания родительного падежа существительных, которые заканчивается на -ть после согласного. Их можно писать с окончаниями -і или -и: радості и радости, любві и любви, Белорусі и Белоруси.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/kak-pisat-rossiyskie-familii-bukvu-f-i-slova-s-pol-institut-yazykoznaniya-obnarodoval-polnyy-tekst-novogo-pravopisaniya-1352463.html – цинк
Сразу вспоминается 2014-й год и дурачки, которые бегали по соц.сетям с рассказами о том, что никаких притеснений по языковому принципу на Украине не будет, это все выдумки.
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