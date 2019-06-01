Новости Украины и Новороссии 01 июня 2019

На бывшего президента Украины Петра Порошенко объявили самую настоящую охоту. Известный враг олигарха юрист Андрей Портнов ведет собственное расследование преступлений Порошенко, а команда Владимира Зеленского способствует тому, чтобы на предшественника клоуна завели как можно больше уголовных дел.

Это очевидно и подтолкнуло Порошенко последовать примеру самых известных политических преступников — Березовского, Ходорковского и остальных.

В СМИ просочилась информация о готовящемся плане побега Петра Порошенко.

Выяснилось, что семья бывшего гаранта уже не проживает в замке в селе Козино, где ранее находилась резиденция президента.

Сообщается, что со дня на день там должны пройти обыски.

Более того, появились данные о покупке политиком билетов в Великобританию. Там Порошенко якобы собрался поправить здоровье. Мол, пять лет у руля страны не прошли бесследно.

Однако вряд ли лечение — это реальная причина побега олигарха за границу. Туманный Альбион никогда не славился больницами и хосписами. Обычно состоятельные люди, коим является Порошенко, выбирают Германию или Швейцарию. Последняя особенно популярна для решения проблем с наркозависимостью и алкоголизмом.

Великобритания же прославилась тем, что туда стекаются богатые и влиятельные люди со всего СНГ.

В частности, туда бегут для того, чтобы получить политическое убежище.

Соединенное королевство стало своеобразным безопасным островком для тех, у кого обнаружились проблемы с законом.

Учитывая то, что на Петра Порошенко ополчилась новая украинская политическая элита, вполне обоснованно предположить, что он не станет возвращаться на Украину, даже если он действительно решил пройти курс реабилитации после пьянки, или любой другой болезни.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»