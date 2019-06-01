Московский метрополитен. Часть 1. 1930-1935
08:11. 1 июня 2019 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1930. Строительство первой станции метро в Москве
1933. Открытая проходка шахты № 26 столичного метрополитена
1933. Вид раскреплённого котлована на ул. Остоженка (дистанция № 7)
1934. Женская бригада Мосметростроя позирует для фото во время строительства Московского метрополитена
1934. Лазарь Каганович в метро со строителями на субботнике
1934. Никита Хрущев, Лазарь Каганович в метро со строителями на субботнике
1934. Лазарь Каганович и Никита Хрущев беседуют с молодыми строителями московского метро
1934. Пробная поездка от станции «Площадь революции» до станции «Сокольники»
1934. Первые пассажиры московского метро едут на станцию «Сокольники» 15 января
1934. Встреча пробного поезда на станции «Комсомольская»
1935. Никита Хрущев, Лазарь Каганович (в центре) в метро перед пуском станции «Охотный ряд»
1935. Буфет на станции метро «Охотный ряд»
1935. Выступление Лазаря Кагановича на собрании комсомольцев, посвященное пуску первой линии Московского метрополитена
1935. Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов на торжествах по случаю открытия московского метрополитена
1935. Демонстрация трудящихся в день пуска метрополитена.
1935. Демонстрация трудящихся в день пуска метрополитена
1935. Наглядная агитация в день пуска метрополитена
1935. Очередь на вход в метро «Сокольники» в день открытия
1935. Павильон станции метро «Парк культуры»
1935. Станция метро «Красные ворота»
1935. Платформа станции метро «Сокольники»
1935. После завершения первой линии метро в Москве ударники совершают первую поездку на новом поезде
1935. Премьер-министр Франции Пьер Лаваль в московском метро
На фотографии 1934года, там где Хрущёв и Каганович на заднем плане хорошо видна кирпичная кладка, метро просто расчистили от грязи и глины