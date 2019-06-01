Московский метрополитен. Часть 1. 1930-1935

1930. Строительство первой станции метро в Москве1933. Открытая проходка шахты № 26 столичного метрополитена1933. Вид раскреплённого котлована на ул. Остоженка (дистанция № 7)1934. Женская бригада Мосметростроя позирует для фото во время строительства Московского метрополитена1934. Лазарь Каганович в метро со строителями на субботнике1934. Никита Хрущев, Лазарь Каганович в метро со строителями на субботнике1934. Лазарь Каганович и Никита Хрущев беседуют с молодыми строителями московского метро1934. Пробная поездка от станции «Площадь революции» до станции «Сокольники»1934. Первые пассажиры московского метро едут на станцию «Сокольники» 15 января1934. Встреча пробного поезда на станции «Комсомольская»1935. Никита Хрущев, Лазарь Каганович (в центре) в метро перед пуском станции «Охотный ряд»1935. Буфет на станции метро «Охотный ряд»1935. Выступление Лазаря Кагановича на собрании комсомольцев, посвященное пуску первой линии Московского метрополитена1935. Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов на торжествах по случаю открытия московского метрополитена1935. Демонстрация трудящихся в день пуска метрополитена.1935. Демонстрация трудящихся в день пуска метрополитена1935. Наглядная агитация в день пуска метрополитена1935. Очередь на вход в метро «Сокольники» в день открытия1935. Павильон станции метро «Парк культуры»1935. Станция метро «Красные ворота»1935. Платформа станции метро «Сокольники»1935. После завершения первой линии метро в Москве ударники совершают первую поездку на новом поезде1935. Премьер-министр Франции Пьер Лаваль в московском метро

Источник: https://humus.livejournal.com/6654978.html