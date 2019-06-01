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Глобальная экономика в шаге от обвала

20:44. 1 июня 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:

Россия скупает золото

В первом квартале 2019 года золотой запас России достиг рекордного уровня за последние шесть лет. Об этом 21 мая сообщила газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/globalnaya-ekonomika-v-shage-ot-obvala

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