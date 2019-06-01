Глобальная экономика в шаге от обвала
Россия скупает золото
В первом квартале 2019 года золотой запас России достиг рекордного уровня за последние шесть лет. Об этом 21 мая сообщила газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/globalnaya-ekonomika-v-shage-ot-obvala