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1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев

08:49. 1 июня 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:



01. Автобус не уступил машине скорой помощи


02. В городском автобусе


03. В городском автобусе


04. Маленький мальчик в детском саду


05. Мальчик с бабушкой


06. В монастыре


07. Солдат с женой и ребенком


08. Солдат фотографирует


09. Старая женщина в церкви


10. Человек на улице


11. Парк


13. Сходил утром к Днепру. Уже было несколько человек, которые ловили рыбу


12. Человек у торгового автомата


14. Мальчик на рыбалке


15. Рыба была не только для личного пользования, но и продавалась на импровизированном рынке


16. Они также продавали такие продукты, как хлеб и выпечка


17. В колхозе под Киевом. Без подписи


18. В колхозе под Киевом. Без подписи


19. В колхозе под Киевом. Без подписи


20. В колхозе под Киевом. Мальчик на велосипеде


21. В колхозе под Киевом. Дама слева была, вероятно, оригинальной моделью для матрешки


22. В колхозе под Киевом. Рабочий с дочерью

Источник: https://humus.livejournal.com/6655953.html

Метки: история, Киев, Россия, фото

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