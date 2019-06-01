1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев

01. Автобус не уступил машине скорой помощи02. В городском автобусе03. В городском автобусе04. Маленький мальчик в детском саду05. Мальчик с бабушкой06. В монастыре07. Солдат с женой и ребенком08. Солдат фотографирует09. Старая женщина в церкви10. Человек на улице11. Парк13. Сходил утром к Днепру. Уже было несколько человек, которые ловили рыбу12. Человек у торгового автомата14. Мальчик на рыбалке15. Рыба была не только для личного пользования, но и продавалась на импровизированном рынке16. Они также продавали такие продукты, как хлеб и выпечка17. В колхозе под Киевом. Без подписи18. В колхозе под Киевом. Без подписи19. В колхозе под Киевом. Без подписи20. В колхозе под Киевом. Мальчик на велосипеде21. В колхозе под Киевом. Дама слева была, вероятно, оригинальной моделью для матрешки22. В колхозе под Киевом. Рабочий с дочерью

Источник: https://humus.livejournal.com/6655953.html