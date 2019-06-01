1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
08:49. 1 июня 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Автобус не уступил машине скорой помощи
02. В городском автобусе
03. В городском автобусе
04. Маленький мальчик в детском саду
05. Мальчик с бабушкой
06. В монастыре
07. Солдат с женой и ребенком
08. Солдат фотографирует
09. Старая женщина в церкви
10. Человек на улице
11. Парк
13. Сходил утром к Днепру. Уже было несколько человек, которые ловили рыбу
12. Человек у торгового автомата
14. Мальчик на рыбалке
15. Рыба была не только для личного пользования, но и продавалась на импровизированном рынке
16. Они также продавали такие продукты, как хлеб и выпечка
17. В колхозе под Киевом. Без подписи
18. В колхозе под Киевом. Без подписи
19. В колхозе под Киевом. Без подписи
20. В колхозе под Киевом. Мальчик на велосипеде
21. В колхозе под Киевом. Дама слева была, вероятно, оригинальной моделью для матрешки
22. В колхозе под Киевом. Рабочий с дочерью