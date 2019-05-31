Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии

“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №67. Украина: три варианта будущего

14:33. 31 мая 2019 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал:

К моменту Майдана ВВП на душу населения на Украине составлял свыше $4000. Средняя зарплата была $443. Сейчас зарплата – менее $280. Украина – одна из немногих в мире стран, которая с 1990 года не увеличила ВВП на душу населения. В Европе таких стран вообще нет. Более 29% украинцев живут на доходы ниже фактического прожиточного минимума. Так называемая Революция достоинства, в первую очередь, залезла в карманы украинцев. Какие варианты выхода из ситуации предлагают украинские финансовые гении? Как некогда передовая советская республика стала донором для новейших украинских мультимиллиардеров и какое будущее ее ждет в ближайшие годы?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4Xy1gYS0jY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 марта 2017
...49 Константин Долгов: Зачем русскому писателю Захару Прилепину свой батальон в ДНР?.... Федерация) Артемий Тучапский провёл Урок мужества по теме «Российской ...Накапливающиеся последствия блокады для экономики Украины, рост внутриполитической нестабильности и ...
Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2016
...орёт «про распятых» мальчиков», — Захар Прилепин. 16:14 Украина прекратила подачу газа жителям...пригласили Кличко в Луганск на уроки вождения Авторская съемка военкора ... отсутствие у него навыков вождения «Русские мотоциклисты» Луганска – бойцы отдельной ...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2017
...Читайте также: Генпрокурор Украины рассказал подробности задержания Саакашвили...Источник: rusvesna.su "Уроки русского" с Захаром Прилепиным Интернет-троллю все время...colonelcassad.livejournal.com Генпрокурор Украины рассказал подробности задержания Саакашвили...
Новости Украины и Новороссии 19 июля 2017
...su Кровососы Известный писатель Захар Прилепин в материале РенТВ об ...укреплении любви к Украине отведена России и русским. Они являются...изменилось, но градус на уроках действительно можно повысить. ... что просто спал на уроке. Поэтому, вся эта патриотически...
Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2017
... было немало.Честь имею!Первые уроки принципиальности и офицерской чести Леониду... вечером 23 ноября сообщил писатель Захар Прилепин. Читайте также: Они выскочили на... смело утверждать о «геноциде русских» в независимой Украине, не так ли? А...
"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №61. Ассоциация с Европой - прямой путь в холопы
... как долго принадлежали земли современной Украины в разные периоды истории? Что...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)