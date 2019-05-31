“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №67. Украина: три варианта будущего

К моменту Майдана ВВП на душу населения на Украине составлял свыше $4000. Средняя зарплата была $443. Сейчас зарплата – менее $280. Украина – одна из немногих в мире стран, которая с 1990 года не увеличила ВВП на душу населения. В Европе таких стран вообще нет. Более 29% украинцев живут на доходы ниже фактического прожиточного минимума. Так называемая Революция достоинства, в первую очередь, залезла в карманы украинцев. Какие варианты выхода из ситуации предлагают украинские финансовые гении? Как некогда передовая советская республика стала донором для новейших украинских мультимиллиардеров и какое будущее ее ждет в ближайшие годы?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4Xy1gYS0jY