Зачем прилетал Матиас Руст?

Концептуал СМИ О пересечении границы СССР 28 мая 1987 года

Инженер-физик Алексей Золотарёв про события 28 мая 1987 года, перелёт Матиаса Руста через границу СССР и посадку на Красной площади. Что это было, совместная спецоперация советских и зарубежных спецслужб или «Мост дружбы народов»?



При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:

Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

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