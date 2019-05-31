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Зачем прилетал Матиас Руст?

17:49. 31 мая 2019 Просмотров - 173 Один комментарий Опубликовал:

О пересечении границы СССР 28 мая 1987 года

Инженер-физик Алексей Золотарёв про события 28 мая 1987 года, перелёт Матиаса Руста через границу СССР и посадку на Красной площади. Что это было, совместная спецоперация советских и зарубежных спецслужб или «Мост дружбы народов»?

При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:

Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

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Телеканал Сталинград

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zachem-priletal-matias-rust

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22581 14968
    Ликвидатор 31 мая 2019 в 19:32

    2 факта он не озвучил – что Хорбачёв крышевал, а потом и использовал эту операцию для увольнений патриотов из МО.
    И Караулов рассказал – на суде он показал русту его фото на земле в СССР – промежуточная посадка была. Руст сник.

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