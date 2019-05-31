Зачем прилетал Матиас Руст?
О пересечении границы СССР 28 мая 1987 года
Инженер-физик Алексей Золотарёв про события 28 мая 1987 года, перелёт Матиаса Руста через границу СССР и посадку на Красной площади. Что это было, совместная спецоперация советских и зарубежных спецслужб или «Мост дружбы народов»?
При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:
Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zachem-priletal-matias-rust
2 факта он не озвучил – что Хорбачёв крышевал, а потом и использовал эту операцию для увольнений патриотов из МО.
И Караулов рассказал – на суде он показал русту его фото на земле в СССР – промежуточная посадка была. Руст сник.