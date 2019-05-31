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Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2019

09:14. 31 мая 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Жители пос. Голубовский после обстрела ВСУ больше не верят обещаниям Зеленского о мире

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Бойцу 9-го полка НМ ДНР “Индусу” нужна помощь!

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Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по пригороду Донецка (ФОТО)

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по пригороду Донецка (ФОТО) | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова в связи с обстрелом украинскими оккупантами поселка Веселое рядом с Донецком.

«Пока новый верховный главнокомандующий вооруженными формированиями Украины Зеленский пытается поставить под контроль карателей, порошенковские прихвостни продолжают геноцид народа Донбасса.

Сегодня в 20:00 вооруженными формированиями Украины совершен целенаправленный обстрел с применением противотанковых ракетных комплексов со стороны н. п. Пески по направлению н. п. Веселое.

В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по адресу переулок Вольный, 49 осколочные ранения получил мирный житель 1956 г. р. В настоящий момент пострадавший доставлен в городскую больницу № 21, состояние оценивается как средней тяжести.

Также осколочное ранение получила восьмилетняя девочка, проживающая по адресу переулок Вольный, 47. Медицинская помощь оказана на месте.

Каратели своими действиями продолжают делать жизнь мирных жителей Республики невыносимой.

Призываем мировое сообщество и представителей международных организаций не допустить экологической катастрофы на Донбассе и принудить преступное украинское руководство к миру».

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ВСУ снова обстреляли поселок Фрунзе

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ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, есть раненые (+ФОТО)

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ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, есть раненые (+ФОТО) | Русская весна

В результате целенаправленного обстрела ВСУ с применением противотанковых управляемых ракет пострадали мирные жители Донецка.

Об этом «Русской Весне» рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

«Сегодня в 20:00 вооруженными силами Украины совершен обстрел со стороны н. п. Пески по направлению н. п. Веселое.

По уточненным данным, обстрел велся с применением противотанковых управляемых снарядов (ПТУР).

В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по адресу пер. Вольный, 49 осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 г. р. В настоящий момент пострадавший доставлен в городскую больницу № 21, состояние оценивается как средней тяжести. 

Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по адресу: пер. Вольный, 47. Медицинская помощь оказана на месте. 

Кроме того, зафиксировано попадание одного из снарядов во двор жилого дома по адресу ул. Краснопартизанская, 56».

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ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, есть раненые (+ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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