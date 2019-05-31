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Родовые проклятия и их последствия. Елена Андреева и Алексей Орлов

17:49. 31 мая 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Родовые проклятия.

Елена Андреева и Алексей Орлов

Эта передача – продолжение ответа на вопрос слушателей «Народного Славянского радио» о родовых проклятиях.
Существуют ли родовые проклятия? Чем отличается проклятие от наговора? Мы постарались подробнее рассмотреть причины и следствия конкретных случаев и ситуаций и поделились вариантами их решений.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b9pKhAAMJXI

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