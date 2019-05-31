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Родина слышит. Родина знает?

12:52. 31 мая 2019 Просмотров - 199 3 коммент. Опубликовал:

В Кремле обеспокоены падением доходов россиян, на которое указывают статистические агентства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя исследование Росстата, по которому половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, Песков подчеркнул, что причиной бедности является общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике.

«Это не только санкции, хотя и от них есть эффект. Это и торговые войны, и турбулентность в мировой экономике», — отметил он. Песков добавил, что власти принимают меры, чтобы уже в 2019 году исправить ситуацию.

«Сам по себе процесс известен, он вызывает обеспокоенность. Но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации, — сказал пресс-секретарь президента. — Реализация нацпроектов призвана дать динамику общей экономике, а конечной целью является повышение благосостояния населения. Речь идет о конкретных результатах, которые люди почувствуют непосредственно в этом году».

Ранее Росстат опубликовал статистику по доходам, расходам и потреблению домашних хозяйств в четвертом квартале 2018 года. В ней говорится, что 48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду. В исследовании приняло участие 48 тысяч домохозяйств.


Главный социолог страны Федоров, который еще в январе 2019 года систематизировал приходящие к нему данные так:

«Люди хотят перемен, но перемен к лучшему, в сторону более богатого, стабильного, мирного и справедливого общества. Это запрос левогосударственнического типа, приближающий современное государство к социальному идеалу времен Брежнева. А если нас ведут к другому, не нашему идеалу, то нам это не нравится и вызывает отторжение и сопротивление».

И адекватность этой оценки не вызывает сомнений. Понятно, что власть, сложившаяся по итогам приватизации, и положившая в основу себе проедание страны (в расчёте на последующее бегство с награбленным) – органически не приспособлена бороться с бедностью. Она не может бороться с бедностью точно так же, как кофемолка не может постирать бельё, а микроскоп – показывать далёкие звёзды.

Для борьбы с бедностью необходимо, прежде всего, отдавать и жертвовать. Необходимо уметь поступиться и личными доходами, и личным комфортом. То есть власть имущий должен получать меньше, а работать больше.

Вся психология "свободного рынка" устроена прямо противоположным образом. Здесь берут всё, что только могут взять. И не отдают ничего, что имеют возможность не отдать. Богатые органически неспособны ни прекратить грабить, ни прекратить балдеть в условиях высокопоставленной и комфортной безответственности. Они не хотят отвечать за порученные им дела – ссылаясь на то, что "рынок сам всё отрегулирует".

Естественно, в такой среде тот, кто может взять – возьмёт всё. А тому, кто не смог взять – не останется ничего. Отсюда и бедность. Откуда ж ещё?!

И когда что-то падает – они разводят руками и в очередной раз повторяют любимую мантру: "а что мы можем поделать? Это рынок так решил…"

Так ведут себя те, кто наверху. А те, кто внизу, несомненно, грезят о левом и государственническом курсе, о социальном идеале времён Брежнева. Мы и без Федорова это знали, а он ещё и подтвердил.

Беда вся в том, что этот идеал безобидного паразитирования обречён на ельцинизм по итогам. Брежнев и Ельцин – как куколка и бабочка. Одно вырастает из другого. Вначале безобидное и умеренное потребительство, которое, разгораясь, как пламя, становится людоедским, одержимым и совершенно неумеренным.

Тот социальный идеал, о котором грезят люди – предполагает государство-раба, постоянно расшибающегося в лепёшку, в поисках жратвы и шмоток для безответственных и бестолковых людей-детей, считающих, что государство им должно, а они государству – ничего не должны. В такой потребительской позиции утрачивается понимание того, что государство – это мы, а не что-то иное.

Когда гражданское общество становится паразитом (это хорошо видно в позднесоветских фильмах, в которых советская власть – не предмет, защищаемый обывателем, а его бессловесная обслуга) – то люди, приставленные Брежневым обслуживать этого паразита, устают и задают вопрос: а нам-то зачем это нужно?! Обеспечивать "кровь из носа" жильём, работой и колбасой людей, от которых не только пользы, но даже и простой благодарности не дождёшься? Людей, уверенных, что им все должны – а они сами – никому и ничего… Людей с правами, но без обязанностей…

Ельцин ведь не обременил людей новыми обязанностями. Он просто лишил людей старых прав и прежних гарантий. Он сказал: "вам на государство положить – и государству на вас теперь тоже положить… ЖКХ – живите, как хотите…"

Левогосударственнический идеал беззаботных и безалаберных внучат дедушки Брежнева – обречён. Человек, который что-то имеет – должен сражаться за то, что имеет, а брежневисты – пацифисты. Им "лишь бы не было войны".

Сравним с казачеством. Казак имел земли в 5-10 раз больше мужика (отчего и не поддержал лозунга "земля крестьянам", он и так был обеспечен землёй). Но за эту землю казак являлся на службу в любое время, по царскому призыву, причём снаряжаясь и вооружаясь за свой счёт.

Тебе дано – ты и защищай. А если защищать твою землю, шмотки, барахло и рухлядь будет кто-то другой, то и шмотки твои станут "евойными"… Разве не это случилось в приватизацию? Люди массово изменили присяге, понадеялись, что кто-то другой с Ельциным разберётся… В итоге люди потеряли всё, что имели, и не только деньги, но и права, гарантии, юридический статус совладельцев хозяйства и богатств страны.

А теперь эти нищие и бесправные хотят вернуться туда, где добрый дедушка их шоколадками кормил задаром. Им, конечно, больше нравилось жить-не тужить, сев государству на шею и ножки свесив… Чем катать у себя на шее банду приватиров!

Вывод: как бороться с бедностью, не знает не только власть, весьма специфическая в нашем случае. Этого не знает и народ, население. Массы по прежнему пребывают в иллюзиях, в которых нация – не войско, а детский дом, сиротский приют. Этот приют скучает по старому, доброму директору и ненавидит нового, злого.

А такая позиция – обречённая. Она не понимает, что добрый царь – лишь вишенка на торте народного добронравия. И добрым начальник может быть только в добром коллективе. А быть добрым среди несунов и мародёров – не более, чем поощрять растащиловку и мародёрство.

Такая вот она – печаль теоретика…



Н. Выхин


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4483791.html

Метки: брежнев, власть, выхин, ельцин, народ, потребление, Родина, Россия, статистика, человек

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7419 2013
    krikunoleg 31 мая 2019 в 13:40

    “48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду” – тогда, наверное, надо уточнить какая еда и какая одежда. А то может имеется ввиду хамон и пармезан, Гуччи и Карден…;)) Собчак, например, сильно сетовала, что из-за санкций за Крым страдают любители деликатесов – надо бы Крым назад вернуть.

    Такое впечатление, что это специально – народ взбаламутить.
    Сколько же еще врагов…

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    • 768 604
      Женечкаkrikunoleg 31 мая 2019 в 14:35

      Ничего-ничего! Сейчас обкатают новую методику расчета рейтинга и все будет норм. Одному товарищу с исторического минимума 30,5 % только за сегодня до 72,3 подняли. Pierre Cardin обувь от 1999 руб., дешевле только резиновые тапки.

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  • 496 432
    прохожий 31 мая 2019 в 14:16

    Бред! “Казак имел земли в 5-10 раз больше мужика (отчего и не поддержал лозунга “земля крестьянам”, он и так был обеспечен землёй). Но за эту землю казак являлся на службу в любое время, по царскому призыву, причём снаряжаясь и вооружаясь за свой счёт.”

    Вот за это их и вырезали миллионами,т.к. представлли угрозу существующей власти своей организованностью.

    “Вывод: как бороться с бедностью, не знает не только власть, весьма специфическая в нашем случае. Этого не знает и народ, население. Массы по прежнему пребывают в иллюзиях, в которых нация – не войско, а детский дом, сиротский приют. Этот приют скучает по старому, доброму директору и ненавидит нового, злого.”
    -Ты сначала дай работу и достойное вознаграждение своим рабочим и специалистам (Своим и так достаётся всё!), а не тащи миллионами гастарбайтеров, специалистов от лопаты!

    Этим должна заниматься реальная власть, заботящаяся о своём народе. Ну а если она заботится о других то и результат соответствующий.
    Ну а разговоры о нации в нашем случае, сразу прерываются обвинением в великорусском шовинизме и фашизме. “Русский фашист”-как вам такое сочетание, которое не стесняются приклеивать все кому не лень, к человеку который не стесняется говорить о любви к своему народу.

    “добрый царь – лишь вишенка на торте народного добронравия. И добрым начальник может быть только в добром коллективе. А быть добрым среди несунов и мародёров – не более, чем поощрять растащиловку и мародёрство.”
    Это кто сейчас тащит и мародёрничает, если не сами представители всех ветвей власти. Очень многим из них не хватает недвижимости за рубежом и личных самолётов.
    А обвиняют народ, который и достаточного заработка в своём большинстве не имеет.

    Видите ли коллектив у него виноват, а так всё хорошо, прекрасная маркиза!

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