Происхождение глиняных слоев в Денисовой пещере
10:52. 31 мая 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Сибири, в Алтайском крае находится интересный археологический объект: Денисова пещера. Расположена на правом берегу в долине реки Ануй. На 28 м выше ее современного уровня. Пещера горизонтальная, имеет длину 110 м и примерную площадь 270 м2.
Точного ответа почему она так называется нет. Существуют только легенды: первая гласит, что здесь жил в 18в. отшельник, старообрядец Дионисий. Вторая версия: здесь прятался пастух Денис.
Уникальна пещера тем, что здесь находится 20 археологических слоев и было найдено около 80 тыс. находок и более ста видов остатков различных древних животных и древних людей. Официальные данные о датировке возрастных отложений – 280 тыс. лет (самые старые слои).
Часть находок. Видно, что в те времена местные древние жители умели изготавливать и украшения.
В процессе раскопок, археологи так же установили, что тысячи лет назад здесь произрастали широколиственные леса: дуб, граб, манчжурский орех и даже некоторые виды бамбука. Климат явно был иной.
Было установлено, что здесь жили неандертальцы и позже представители афанасьевской культуры. Но была и сенсация. По остаткам ДНК ученые выяснили, что здесь проживал представитель гоминид, отличающийся и от неандертальцев и от современного человека. Его назвали Денисовский человек. Якобы он был темнокожим.
Так же в издании Сибирского отделения РАН сообщалось, что были найдены части скелета с образцами ДНК, по которым вычислили, что здесь проживал представитель с набором генов нескольких видов: современного человека, неандертальца и денисовца.
По этой логике можно предположить, что неандертальцы не вымерли, а ассимилировали с кроманьонцами. Только вот не понятно, как более крупный вид мог оказаться более слабым генетически. Вопросов по этой пещере очень много. Но мы в этой статье затронем пока лишь тему образования культурных слоев, которые накопились в пещере.
Здесь наглядно видны слои в Денисовой пещере высотой несколько метров. Слои в другом месте Денисовой пещеры
Работа археологов. В пещере всегда холодно, по-этому они в такой спецодежде.
Предлагаю подумать над вопросом: как могли образоваться эти слои? Археологи говорят, что этому виной ледниковые и межледниковоые периоды. Но если их послушать, то 20 раз (от количества слоев) здесь наступал и отступал ледник. Как-то в это слабо верится, что последние 280 тыс. лет происходило столько ледниковых периодов.
Мои версии, гипотезы такие:
1. Т.к. пещера расположена в долине реки, то по этой долине могли проходить огромной мощности паводки, похожие на селевые потоки. Причин их образования может быть несколько:
- Стремительное и регулярное таяние горных ледников.
- Периодический выход воды из недр в горных районах. Многие горные реки выходят из тела гор. Этому есть доказательства, которые приведу в последующих статьях.
Долину реки затапливало и в пещере накапливались отложения. А так как в пещере прятались люди, то они, вероятно, здесь находили свои последние минуты. Причем, вместе с животными, чьи кости тоже были найдены в одних слоях.
2. Сама пещера – это место, источник выхода подземных вод. Она была промыта водой. Пещера не может быть карстовой промоиной стекающей сверху воды, т.к. горизонтальна.
В пещере выходы воды и глины случались регулярно, накрывая убежище людей и в какие-то периоды логова животных. Эти выходы сделали отложения глины.
3. В горах Алтая в древности регулярно случались извержения вулканов. Пепел, а может и пирокластические потоки регулярно накрывали долину реки. Люди и животные прятались от этой стихии в пещере. Но выжить удавалось не всем.
Как сказал выше – ледниковыми отложениями такую картину множества слоем не объяснить. Альтернативные версии, на мой взгляд, более убедительны.
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