Поездка Зеленского на Донбасс. Дмитрий Таран

Концептуал СМИ Зачем президенту Украины разрушать политическую систему своей страны?

Политолог и военный аналитик Дмитрий Таран о том, какие политические задачи решал Зеленский на Донбассе. Почему военные не признают в нём главнокомандующего? Зачем Зеленский противоречит своей предвыборной кампании? Как украинские военные «повязали кровью» нового президента? Почему он не встретился с жителями восставшего региона? Когда наступит мир на Донбассе? Существует ли хоть один реальный сценарий, как остановить войну?



Кому выгодна война на Украине и почему она не заканчивается? Читайте в книге:



Украина: хаос и революция – оружие доллара, Стариков Николай Викторович

============================================================================