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Поездка Зеленского на Донбасс. Дмитрий Таран

16:56. 31 мая 2019 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем президенту Украины разрушать политическую систему своей страны?

Политолог и военный аналитик Дмитрий Таран о том, какие политические задачи решал Зеленский на Донбассе. Почему военные не признают в нём главнокомандующего? Зачем Зеленский противоречит своей предвыборной кампании? Как украинские военные «повязали кровью» нового президента? Почему он не встретился с жителями восставшего региона? Когда наступит мир на Донбассе? Существует ли хоть один реальный сценарий, как остановить войну?

Кому выгодна война на Украине и почему она не заканчивается? Читайте в книге:

Украина: хаос и революция – оружие доллара, Стариков Николай Викторович

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Дмитрий Таран

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/poezdka-zelenskogo-na-donbass-dmitriy-taran

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