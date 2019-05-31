Перевёртыши

Практически незамеченным, во всяком случае, в официальных СМИ прошло признание того факта, что многие громкие и навязчивые наши патриоты имеют европейское или американское, или кипрское гражданство (вид на жительство, грин-карт – нужное подчеркнуть). И недвижимость, и импортную школу для своих детишек-патриотов. Все это требует солидных гонораров, и только поэтому властители дум, мозги нации, не уезжают на средиземную виллу навсегда. Там они отдыхают, а здесь гребут рубли, потом переводят их в доллары, евро и фунты, уча россиян «как родину надо любить!». Стригут Россию как овцу…

Наверное, было бы крайне странно в осажденном голодающем Ленинграде слышать слова Левитана: «наши войска освободили город», зная, что у него не краснокожая паспортина, а мышастый Ausweis, выданный лично Геббельсом. Чем ситуация сегодня отличается от той? Мы же вновь в кольце врагов!

Можно спросить наше «армянское радио»: «А почему ФИО не называете?». Все просто. Во-первых - всем понятно о ком речь. Во-вторых и главных – это не конкретные фамилии, имена и пароли, а система лицемерия, в которой перемалываются судьбы, таланты, души… Ведь трудно быть постоянным притворяшкой, которая по законам пропаганды должна постоянно хвалить то, чего нет, восхвалять тех, по кому каторга плачет, радоваться словосочетанию «отрицательный рост доходов населения» от министров благополучия и правды. И мечтать, мечтать, мечтать, как ты наконец-то садишься в самолет и летишь подальше от этой страны с ее «странным» правительством, с терпеливым и бедным народом, с правилами игры, которые приводят к взрывной шизофрении.

Лечится она просто. Надо назвать субботнюю программу «Взгляд из Лондона о любви к России». Раздвоение личности исчезнет, и правду станет говорить легко и приятно. Но, видимо, маска настолько срослась с лицом, или кредитная карта быстро пустеет, или «вход – рубль, выход – два», но они никак не могут остановиться.

Эти притворяшки, и не только эти, очень любят говорить о западных «двойных стандартах». Мол, там думают одно, говорят второе, обещают третье, делают и вовсе пятое. «Никому нельзя верить! Только нам можно!», - вещают притворяшки. И, кстати, большинство россиян верит. А это уже основание для увеличения гонораров. И вновь: запись передачи – аэропорт – самолет и "прощай немытая Россия". Здравствуй, солнечная Италия, дождливый Лондон, суетливый Нью-Йорк (нужное подчеркнуть). Так и живем, оплачивая из собственных налогов лапшу на собственные уши…

Зато все делают вид – все нормально, все правильно, все путём! Если кто-то и не поверит вдруг - Росстат с Орешкиным спешат на помощь. Оказывается - у нас не падает! У нас растет! Пока только промпроизводство на 4,9% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в марте. День спустя заскромничали и немного снизили взрывной рост до 4,6%.

Зря скромничали. Министр Мантуров мог бы гордо отчитаться: «Владимир Владимирович! Во исполнение Ваших Указов мы увеличили производство зонтиков! На 50 процентов!» и покраснеть от счастья за россиян под зонтиками. И главное, не соврать! Целых 23 тысячи штук против 11 тысяч в 2017. На 140 миллионов человек. А вот про троллейбусы лучше промолчать. Всего клепали по 10 рогатых в месяц. Или по 100 штук токарных металлорежущих станков в месяц, то есть на всю Россию - 1200 штук. Встаем с колен, товарищи!

Растет и без того повышенная ответственность пекущихся о народе чиновников. Оба из ларца: министр просвещения Васильева и главный трудовик Топилин (министр труда, который, судя по официальной биографии, тяжелее ручки ничего в жизни не держал!) заявили, что все выше и выше, и выше зарплаты растут у врачей! Труженики терапевты и прочие узкие специалисты стали грести на 23,7% больше. Учительница первая моя получила аж на 14,2% больше. Культур-мультур стал оплачиваться выше на 12,5%. Знание, увы, пока одностороннее – министры знают, а холопы о своих выросших расходах не ведают.

Тем более, что после покупки того, что по недоразумению у нас называется едой и оплаты разбойничьего ЖКХ, денег в семье остается только на дорогу на работу и обратно. Работа за еду и на «жировку» - доминирующий тренд последних лет для десятков миллионов не вписавшихся в этот рынок-притворяшку.

Зато вписавшимся – слава, почет и банковский счет! Ведь они - 1% богатейших наших людей контролируют 57% всего нашего богатства. В замшелой Японии - 1% владеет 19%, а жёлтожилетной стране фуа-гра 20%. Наконец-то мы перегнали не только какую-то там Португалию, а даже обошли вдвое Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%. Как ни странно, но эти цифры не звучат в программах притворяшек.

Конституция РФ, глава 1, статья 7: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». И мы все знаем, как говорится, того человека, точнее 1 процент человеков, которым вся остальная Российская Федерация обеспечивает «достойную жизнь и свободное развитие». Так что, как говорят по ТВ, верной дорогой идем!

А вот куда?

P.S.

Российские официальные СМИ торжествуют (https://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/news/9019/?fbc..) - Россия в очередной раз поднимается с колен. С космодрома Байконур стартовала первая в этом году ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М». Она должна доставить на орбиту самый мощный российский спутник связи «Ямал-601».

Но хотелось бы уточнить - какое отношение к России имеет "Ямал-601",чтобы называться российским? Только то, что заказчиком выступал "Газпром"? Судя по официальным заявлениям "Газпром космические системы" спутник изготовлен французской компанией "Thales Alenia Space France" в Каннах из французских комплектующих и французскими специалистами. А как же политика импортозамещения? А как быть с информационной безопасностью? Ведь спутник связи "Ямал-601" будет использоваться не только в гражданской сфере, но наверняка и в военных целях, как это было с предыдущими спутниками связи "Ямал". А ведь Франция член НАТО и наверняка предусмотрела возможность съема информации с этого спутника связи и более того отключения его в "особый период".

Источник: http://argumenti.ru/society/2019/05/615091?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=tabloid&utm_campaign=top