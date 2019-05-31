Новости Украины и Новороссии 31 мая 2019

Встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

Об этом 30 мая сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире украинского ТВ.

«Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в „нормандском формате”. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план», — сказал Данилюк.

По его словам, сейчас команда Зеленского не общается напрямую с представителями России, а Украина всё ещё формирует свою переговорную позицию.

Данилюк добавил, что в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе и заверил, что Зеленский не видит Виктора Медведчука представителем в переговорном процессе от государства.

Как сообщала «Русская Весна», сразу после избрания советник Зеленского по нацбезопасности и обороне Иван Апаршин не рекомендовал своему патрону встречаться с президентом России один на один.

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