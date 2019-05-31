Новости Украины и Новороссии 31 мая 2019
- 10:29 Зеленский выбрал новых глав МИД, Минобороны и СБУ.
- 10:08 Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента (ФОТО).
- 09:13 Василий Волга. Шли в Европу, а пришли в Палату №6.
- 08:53 Зеленский готовится к встрече с Путиным: названа дата.
- 08:31 Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов (ВИДЕО).
- 07:40 Пушков высмеял слова про “свободный” американский газ.
- 06:00 В оккупированном Славянске Жан призвал Фреда говорить по-русски (ВИДЕО).
- 05:10 Украина на точке невозврата: пора забыть про Донбасс.
- 03:48 Водный геноцид: как украинская власть издевается над жителями Донбасса.
- 01:55 «Снимите кастрюлю!» — с 1 января украинская ГТС превратится в металлолом (ВИДЕО).
- 01:46 Бывшие откупаются, мы присматриваем.
- Вчера 22:31 Как вам все и что делаем дальше?.
- Вчера 22:28 Неожиданный поворот: Премьер Малайзии заявил, что не верит в причастность России к крушению Боинга МН17.
- Вчера 21:18 Тимошенко неожиданно предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа» (ВИДЕО).
Зеленский выбрал новых глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уже подобрал кандидатов на должности министра иностранных дел, министра обороны и главы СБУ.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил новый глава СНБО Александр Данилюк.
По его словам, кандидатуры озвучит сам президент.
«Конечно есть (кандидатуры — прим. РВ), иначе он не подавал бы (представление) на освобождение ни министра обороны, ни министра иностранных дел, ни главы СБУ», — отметил Данилюк.
Напомним, соответствующие представления были внесены Зеленским в Раду вчера, 30 мая.
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Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента (ФОТО)
Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал Зеленский фотографию, которую опубликовал на своей странице в соцсети, имея в виду недавний скандал с пропажей секретных серверов из ситуационной комнаты в АП.
На снимке также засветился глава Администрации президента Андрей Богдан.
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Василий Волга. Шли в Европу, а пришли в Палату №6
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Зеленский готовится к встрече с Путиным: названа дата
Встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.
Об этом 30 мая сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире украинского ТВ.
«Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в „нормандском формате”. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план», — сказал Данилюк.
По его словам, сейчас команда Зеленского не общается напрямую с представителями России, а Украина всё ещё формирует свою переговорную позицию.
Данилюк добавил, что в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе и заверил, что Зеленский не видит Виктора Медведчука представителем в переговорном процессе от государства.
Как сообщала «Русская Весна», сразу после избрания советник Зеленского по нацбезопасности и обороне Иван Апаршин не рекомендовал своему патрону встречаться с президентом России один на один.
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Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов (ВИДЕО)
Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
Об этом заявила Надежда Савченко в эфире украинского ТВ.
«На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ „Сармат” (21-й отдельный мотопехотный батальон — прим. РВ). Об этом знает Матиос (главный военный прокурор Украины — РВ), об этом знает Луценко (генпрокурор Юрий Луценко — РВ), потому что это было сделано по личному приказу Порошенко», — заявила «лётчица» и депутат Рады.
Савченко утверждает, что находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы и даже говорила с очевидцами произошедшего.
«Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, уже нельзя было подделать (отчеты — прим. РВ). Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть», — забивает Савченко очередные гвозди в крышку гроба Порошенко.
Пожары на военных складах происходят на Украине с пугающей частотой: Балаклея Харьковской области, в ночь на 23 марта 2017 года. Тогда из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Затем случилась Калиновка Винницкой области, последним масштабным пожаром стала Ичня в Черниговской области в октябре 2018 года.
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На видео с 19:50
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Пушков высмеял слова про “свободный” американский газ
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В оккупированном Славянске Жан призвал Фреда говорить по-русски (ВИДЕО)
29 мая в оккупированном Украиной Славянске, на сессии городского совета секретарь Жан Ким призвал и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова давать объяснения на русском языке.
Это произошло когда было обсуждение спорных вопросов по комплексной схеме размещения временных сооружений в городе. И.о. начальника управления давал депутатам объяснения на украинском языке.
А потом Жан Ким заявил: «Ты можешь по-русски говорит? Путаешься. А это не понятно, что ты там говоришь».
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Украина на точке невозврата: пора забыть про Донбасс
Некоторые украинские политики по-прежнему продолжают верить в то, что Крым ещё можно вернуть. Есть и те, кто понимает невозможность возврата полуострова, но спекулирует на теме в надежде заработать свои политические очки. Однако нашлись в Незалежной и другие, понимающие, что за потерей Крыма Киев может позабыть и о других регионах.
Так, выступая в эфире интернет-канала PolitWera, украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Украине пора позабыть и про Донбасс.
Всему виной, по мнению эксперта, отказ от мирного урегулирования конфликта. Единственный выход: идти украинскому руководству навстречу российским мерам.
Киеву придётся забыть о Донбассе, если он не пойдёт на конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта. Россия ждет готовности Украины делать встречные шаги. В случае отказа от диалога, вероятнее всего, украинской власти будут предоставлены более жесткие условия для диалога. Все последние годы Киев буквально вынуждает Москву сделать из Донбасса Приднестровье.
«То есть экономически украинский регион, населенный гражданами России, возможно, с двойным гражданством, что гарантирует от какого-то изменения статуса. Например, если будет на правах автономии», — заявил Джангиров.
«Следующая стадия – мы просто должны будем забыть о Донбассе. Нет, мы будем рисовать его на картах, спрашивать, чей Донецк, но это и всё», — уверен киевский политолог.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Водный геноцид: как украинская власть издевается над жителями Донбасса
Жителей «Донецкой области», проживающих на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, в ближайшее время ожидает очередное повышение тарифов на услуги водоснабжения. Вследствие чего им придется платить за воду в 6–8 раз больше, чем жителям ДНР.
Об этом в четверг, 30 мая, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, рассказали «Русской Весне» в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы министерства.
«По сообщению коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», из-за высокого уровня энергоемкости услуг водоснабжения на территории Донецкой области и угроз отключения объектов компании от электроснабжения за долги, по прогнозируемым расчетам, тариф на услуги водоснабжения на подконтрольной Украине территории в ближайшее время должен увеличиться ещё примерно в полтора раза.
Расчеты по новым тарифам уже находятся на рассмотрении Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.
И если они будут утверждены, население “Донецкой области” на временно подконтрольной Украине территории будет платить за услуги водоснабжения в 6–8 раз больше жителей ДНР.
К примеру, в Славянске потребители будут платить за воду в перерасчете на рубли — 69,6 рубля вместо 58 рублей, в Мариуполе — 82,65 рубля вместо 55,1 рубля. В Константиновке стоимость услуг водоснабжения может возрасти с 62 до 93 рублей», — рассказал министр.
Он напомнил, что сейчас в ДНР тариф на услуги водоснабжения составляет 11,01 рубля.
Также Сергей Наумец отметил, что надежды на то, что после смены руководства Украины новая украинская власть проявит здравомыслие и на практике продемонстрирует заботу о населении Донбасса в вопросах водоснабжения, пока не оправдываются.
«Десятки тысяч жителей населенных пунктов “Донецкой области” испытывают проблемы с централизованным водоснабжением из-за сложившейся ситуации с отключениями», — констатировал руководитель Минстроя ДНР.
Также министр акцентировал внимание, что на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине территории ДНР, десятки тысяч жителей продолжают оставаться без воды.
«Жители 22 населенных пунктов временно подконтрольной Украине территории ДНР лишились централизованного водоснабжения в результате отключения от энергоснабжения Белокузьминовской насосной станции, насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода и Артёмовской фильтровальной станции», — подчеркнул министр.
Напомним, на прошлой неделе в соответствии с требованиями ГПВД «Укринтерэнерго» оператором системы распределения ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» было отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции.
В результате прекращена подача воды потребителям сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка.
Кроме того, отключено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода.
В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Катериновка, Клепан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка.
Через 4 дня было отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции, в результате чего была прекращена подача воды на Артемовск, Соледар, Парасковеевку, Благодатное, Бахмутское, Покровское.
Отметим также, что ситуация с водоснабжением региона перешла уже в политическую плоскость.
Во вторник, 28 мая, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что партия берёт под свой контроль ситуацию с прекращением водоснабжения городов Донбасса и потребует привлечения к уголовной ответственности виновных, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
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«Снимите кастрюлю!» — с 1 января украинская ГТС превратится в металлолом (ВИДЕО)
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система становится металлоломом из-за того, что не подписан договор с Россией.
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Наша труба, люди добрые! Ну, не знаю, сколько, снимите кастрюлю! 1 января следующего года наша труба становится металлоломом. Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще 3 млрд денег своих будем доплачивать. Коболев сказал сегодня, что ему нужно миллиард дополнительно закачать газ.
Если русские перестанут поставлять. Ну вы же рассказывали, что мы слезли с нефтяной иглы. Вы же это рассказывали! Миллиард.
Вы знаете, что такое миллиард? Я вам расскажу. Миллиард, поделенный на 20 млн плательщиков условных украинцев, означает 50 долларов из кармана каждого украинца. Каждого. Опять начинается то же самое. Что, Коболев мало перевел своей маме?» — отметил депутат.
Рабинович также наполнил об обещанной главой НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым программе «2020».
«Выделены колоссальные деньги на то, что они сказали, программа 2020 — к 20 году 20 млрд кубов газа.
Газа нет, программы нет, Коболев маме перевел миллионы долларов, а вы теперь, дорогие украинцы, сбросьтесь по 50 долларов. А с каких тебе сбрасываться? Где ты дал этим людям на жизнь? Послушайте, это длинная тема.
У нас Коболев получает зарплату больше, чем президент США. Можно узнать, почему? Президент США строит великую Америку, а что строит Коболев? Если б наши платежки были, например, в 6 раз меньше и это его была работа, я бы с удовольствием платил ему любые деньги. Драконовские платежки, убийство страны, срыв программы 2020 — и зарплаты в миллиарды? Ну что мы делаем? Мы что, самые богатые? Мы что, самая великая страна?» — сказал Рабинович.
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Бывшие откупаются, мы присматриваем
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Как вам все и что делаем дальше?
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Неожиданный поворот: Премьер Малайзии заявил, что не верит в причастность России к крушению Боинга МН17
Правительство Малайзии хочет получить убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за трагедию с Боингом рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, заявил сегодня премьер-министр страны Махатхир Мохамад.
Он сказал, что Малайзия приняла отчет о расследовании в Голландии, но только до того момента, когда самолет был сбит ракетой, выпущенной российской стороной.
Махатхир сказал, что, хотя правительство согласилось с тем, что самолет был сбит российской ракетой, нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.
«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, — это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена на Украине. Вам нужны веские доказательства, чтобы показать, что русские стреляли.
Это могут быть повстанцы на Украине, это может быть украинское правительство, потому что они пользуются одинаковыми ракетами», — сказал он сегодня во время диалога и пресс-конференции с Японским клубом иностранных корреспондентов (FCCJ).
Махатхир отметил, что «россияне — военные люди», и они знали, что MH17 — пассажирский самолет.
«Я не думаю, что за запуск ракеты отвечает очень дисциплинированная сторона», — сказал он.
Также премьер-министр заявил, что Малайзия должна участвовать в изучении черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были малазийские пассажиры.
«По какой-то причине Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы увидеть, что произошло. Мы не знаем, почему мы исключены из расследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики.
Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а в том, чтобы сосредоточиться на попытках связать это с русскими. Это не нейтральная экспертиза», — подчеркнул Махатхир.
«Если бы нейтральная сторона рассмотрела и сделала вывод, Малайзия готова принять выводы, но здесь у нас есть партии с политическими интересами в этом вопросе», — заключил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тимошенко неожиданно предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа» (ВИДЕО)
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко неожиданно предложила начать переговоры с Россией с чистого листа.
Накануне с предложением начать все «с чистого листа» к Киеву обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Тимошенко, минский процесс не принёс желаемых результатов и «с самого начала был ошибочным». Также она напомнила, что ранее ее партия выступала с предложением вернуться к урегулированию конфликта при участии подписантов Будапештского меморандума.
«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа», — отметила Тимошенко.
«Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но категорически не путём капитуляции», — подчеркнула она.
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Комментарий для «Снимите кастрюлю!» …
Просто Фото:
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http://www.fotolink.su/v.php?id=3250ccf4eca97a6fe3457e4691421434
А вчера экс-президент Окраины П.Порошенко улетел в Лондон с билетом в один конц. Сообщили украинские СМИ.