Наталья Макеева: Зеленский продолжает войну

Конфликт в Новороссии продолжается уже шестой год. По разным данным от 10 до 30 тысяч человек погибли за это с обеих сторон – военные и гражданские. Странность этой войны в том, что перспективы её не понятны никому — ни политикам, ни военным. Перед выборами на Украине некоторые особо наивные представители политикума, а также медиасреды в России и на Украине видели во Владимире Зеленском «президента мира». Но очень скоро стало понятно, что миром, даже иллюзорным, в Киеве и не пахнет…

Ситуацию с легализацией захвата ВСУ «серой зоны» прокомментировал командир 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой народной республики Сергей, позывной Длинный. Его позиции находятся в районе села Озеряновка под Горловкой. С комбантом ДНР мы обсудили решение Верховной рады Украины об изменении границ Луганской и Донецкой областей, то есть – территории, пока контролируемой Киевом.

«Эти территории были «серой зоной», — объяснил он. — Была, согласно Минским соглашениям, договоренность, что они являются линией разграничения. Но украинским войскам, так как они не могли впрямую победить, то решили воспользоваться обманным путем и без боя заняли Гладосово. Хотя они, конечно, делали вид, что это – их «победа», что они это отбили. А на самом деле они просто свободно зашли и заняли эти территории, теперь находящиеся под украинскими войсками».

По словам Длинного, людям оттуда пришлось уезжать в срочном порядке, там были МЧСовцы, работающие на нашей территории, им пришлось бросать свои дома, жилье и т.д. … «Пока это была ещё «серая зона», люди себя там нормально чувствовали. Когда зашли украинские войска – половина уехала, потому что они не могли пенсии получать, магазины закрылись. Кроме того, там сразу же, как украинские войска вошли, начались зачистки», — рассказал военный ДНР, уточнив, что Гладосово в принципе ВСУ не выгодно в тактическом плане. «Но выгодно в том плане, что показать СМИ, везде показать, что, мол, у них победа, они якобы с боем отбили такую территорию», — отметил он.

«Хотя на самом деле эта территория никогда не являлась зоной боевых действий! – констатировал Длинный. — Это была «серая зона», которую по Минским соглашениям, некто не имел права занимать. Но у нас ОБСЕ никак ни на что не реагирует, и все работает в одностороннем порядке. Хотя все знали, что ВСУ заняли Гладосово и Чигири. Это было незаконно! Тем самым ужесточились бои на линии соприкосновения, увеличились потери обеих сторон».

Отвечая на вопрос, почему же защитники республики не выбили обнаглевшего противника из Гладосово и других занятых им населенных пунктов «серой зоны», Длинный объяснил, что противодействовать ВСУ Народная милиция ДНР может только в рамках Минских соглашений. «А ВСУ поддерживают американцы, европейцы, которые считают, что это – украинская территория и поэтому, как они считают, можно наплевать на Минские соглашения! То есть те, кто изобретал Минские – западные партнеры — на них же и плюют! А ведь эти страны – Франция, Германия, были гарантами их выполнения!» — напомнил комбат.

«А помните, вы у меня как-то спрашивали, продолжит ли Зеленский войну? – вспомнил собеседник одну из наших относительно недавних бесед. — Всё, к сожалению, подтверждается… Все говорили: «Зеленский закончит войну». Нет! Он её может продолжить со страшной силой! Обстрелы усилились в разы! Перед инаугурацией было небольшое затишье. А потом уже стали больше работать 120 минометы. Вчера или граната, толи мина была сброшена с беспилотника на мирных граждан – пострадала бабушка, серьезно поврежден жилой дом. То есть ВСУ уже не стесняются. Если раньше они этими ударными беспилотниками работали по военнослужащим Народной милиции, то сейчас они не стесняются бить по гражданским. Кроме того, 120 минометы и артиллерия начали все чаще и чаще звучать».

Длинный обратил внимание, что в день приезда в зону действия ООС Зеленского в зону действия ООС в ДНР через линию соприкосновения попытались проникнуть диверсанты. «ДРГ пытались пройти, и обстрелы были – и вечерние, и утренние. Больше вероятность, что будет усиление обстрелов, противник будет накалять обстановку, потому что Зеленский приехал не останавливать войну, а, скажем так, улучшать быт своих солдат для дальнейшей борьбы с Народными республиками», — подытожил Сергей.

Также мы побеседовали с живущей на окраине Горловки, относительно недалеко от Гладосово и Травневого Верой Калмыковой. Она участвовала в боевых действиях и потеряла ногу. Сейчас она выживает с четырьмя детьми в поселке Гольмовский, причем младшего Вера родила уже после ампутации.

«Это был буфер, — рассказывает ополченка. — Он был ничей, наши только туда иногда наведывались, но не занимали. В ноябре 2017 года укропы просто зашли туда без боя. Люди — кто куда… Одних арестовали, другие успели убежать. Зачистка там была… Кого-то просто не пустили в свои дома. Этих людей потом заселили в поселке Гольмовский. Нет нигде больше буфера. Раньше он был — 10-20 км. То теперь все эти зоны заняли укры. Лично я, с 2014 года, пока меня не ранило, участвовала в обороне. Мы не подпускали их и близко к этому буферу. Меня ранило в тяжелом бою… А потом? Потом они просто зашли без боя везде. Мы их держали под Светлодарском, теперь они в 500 метрах везде от нас. Они уже там две зимы. Две зимы в моем доме живут люди с Металлиста (Травневое), у них укры отняли жилье».

По словам Калмыковой, на Металлисте жила мэр поселка Гольмовский, Елена. Ей тоже пришлось переехать. «В этом поселке (Металлист — Н.М.) есть родник, мы туда ездили за питьевой водой 10 лет, поэтому мне он родной», — поделилась своими переживаниями Вера.

«За Глубокой бой, разрывы, видны столбы пыли, у укропендосов закончился послеобеденный перерыв, поэтому будьте аккуратны. В районе Майорска лупил укротанк в сторону 6/7, также применялось стрелковое», — написала Вера у себя в Твиттере, закончив беседу с автором этих строк.

Мир никогда не приходит сам собой. Во все времена он устанавливался как итог войны на условиях победителя. При этом, безусловно, под «войной» в данном случае понимаются не только собственно боевые действия, но и давление дипломатическое, информационное, экономическое. Но, так или иначе, компромисса по принципиальным вопросам быть не может. Всё отличное от этой картины – замороженный конфликт, отложенная война. И с большой вероятностью, новый её виток будет куда более жёстким.

Донецкая и Луганская народные республики свой выбор сделали. И не стоит питать иллюзий – их будущее не связано с Украиной. Именно путь в Россию – выбор Донбасса, а не федерализация, амнистия и тд. ДНР и ЛНР де-факто – Россия.

Только от России зависит будущее региона. Сейчас жители республик сдают документы на получение гражданства РФ. Это важно и нужно. Но и вне зависимости от гражданства необходимо понимать, что там живут русские люди. А где-то в одной из величественных донбасских терриконов гулко бьется сердце Русского мира.

И, принимая решения, Москве жизненно необходимо слышать его, слушать голова живущих в Новороссии людей. Наших, русских людей.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104280