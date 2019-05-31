Государственный капитализм Советского Союза.

Название публикации заменил намеренно, так как автор не подозревая, очень грамотно раскрыл главную сущность Советского Союза - Государственный капитализм + рабовладельческий строй - вне зависимости от того, кто и когда был у руля СССР.

ps: Автор затронул понятие: «эффект Рингельмана».

Это понятие работает только в технократическом обществе с его костылями - чем круче костыль( техническое устройство) - тем сильнее его владелец. Без костылей - смысл "жизни" ниже плинтуса...

В обществе, которое построили народы с белым цветом кожи " «эффект Рингельмана» имеет противоположный эффект, т. к. оно основанно на биоэнергетичекских способностях Человека и его личных качествах, которые при сложеннии дают многократно усиливающийся эффект - резонанс....

С уважением,

СКАМАРОХ.

Автор: Экселенц

Результаты опроса о довольно оригинальном взгляде: утопичность общества где "все в едином порыве трудятся командно на благо страны".

Итак, опрос был вот такой:

Проголосовавших не так много как хотелось бы, но в данном случае это не так уж и важно. Во-первых, давайте определимся, на какой именно Союз фалломорфируют некоторые категории граждан, и что это вообще за граждане такие. Для этого, возьмем самую простую статистику - средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет. Специфика нашего любимого ресурса такова, что большая часть пользователей это человеческие особи +45 лет от роду. Фактически, это те, кто родился в 50-60-х годах и сознательно отдуплять происходящее вокруг начал тогда, когда Союз находился в, так называемом, периоде "развитого социализма". На тот момент, это были красивые, умные, молодые и т.д. люди.

Как мы знаем, Союз закрылся в 1991 году, после непродолжительной, но бурной болезни и за 75 лет своего существования оставил в памяти заставших его людей только один период, в который многим хотелось бы вернуться, тот самый период, который возглавлял во многом одиозный Двубровый Орел - там, в то время, де было все очень хорошо, бесплатно, не было преступности, девушки всех любили и на голове были волосы.

Ну, давайте по пунктам:

Социальная защищенность(бесплатное образование и медицина, пенсия).

Сюда же можно добавить и бесплатное жилье.

Бесплатным образование стало 10 мая 1956 года. До этого, граждане самого справедливого социалистического государства оплачивали учебу своих детей в старших классах школ и ВУЗах.

Обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год; в провинциальных – 150, а за обучение в институте уже приходилось выкладывать 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик, и 300 – в других городах.

Кстати, платное образование, которое действовало с 1940 года, вдвое уменьшило количество выпускников старших классов и ВУЗов. Многие родители решили, очевидно, что ну его нафиг, платить такие деньги. Но бухтет тогда было не принято, поэтому дети шли работать после 7го класса.

Тогда же, в конце 1940-го появилось положение «О государственных трудовых резервах СССР». Совет Народных Комиссаров получил право ежегодно призывать от 800 тысяч до 1 млн. человек городской и колхозной молодежи, начиная с 14 лет, в училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО).

Выпускники получали направления на предприятия, где обязаны были проработать 4 года. А позже появился указ об уголовнойответственности сроком до 1 года «за самовольный уход или за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение» из училища (школы)». Фактически государство прикрепляло учащихся ФЗО.

Тут, какбэ все понятно - была большая война и стране нужны были рабочие руки для восстановления, а человека можно либо заставитьвынудить работать, либо мотивировать деньгами. Чего в то время государство делать совсем не торопилось.

Но и при Хрущёве за школьное образование фактически приходилось платить. 24 декабря 1958 года был принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью», вводивший обязательное восьмилетнее образование. Но при этом учащиеся 9-10-го классов должны были по 2 дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве – всё, что они производили за эти 2 дня работы на заводе или в поле, шло в оплату школьного образования.

Для поступления в вуз теперь требовался стаж работы не менее двух лет после окончания школы! Отменили это постановление только в 1964 году. Итого, бесплатное(относительно) образование просуществовало менее 30 лет. А реально бесплатным оно никогда и не было, так как после учебы в ВУЗе специалист распределялся и обязан был работать несколько лет там, куда его отправила специальная комиссия. А если человек уклонялся от такого подарка судьбы, то получал уголовную статью и ехал отрабатывать свою бесплатную учебу в учреждения уголовно исправительной системы. Но и в то время бухтеть еще было не принято, поэтому по статье этой сажали мало. Люди предпочитали отработать бесплатное образование на свободе, пусть и каком-то весьма отдаленном от родного дома месте.

Короче, бесплатного образования в Союзе, который мы помним, не было фактически никогда, это миф. А была система, при которой справедливое государство решало за гражданина те вопросы, которые он не мог решить сам, по-мнению государства.

Бесплатная медицина:

Если погружаться в тему совковой медицины и того, была ли она бесплатной, то внезапно выяснится, что до 1955 года медицина в Союзе находилась на зачаточном уровне и совсем не была похожа на стояния в очередях к терапевту, который принимал 2-3 часа в день. Состояние здравоохранения в стране было такое, что на 1958 год заболевших полиомиелитом было +20 000 человек. И ситуация изменилась только к концу 60-х, но сейчас мы не о здоровье граждан в социальном государстве, а о бесплатной медицине. Вообще, говорить о чем-то бесплатном от того, кто платит тебе деньги, как минимум идиотизм - никто из фанатов Союза знать не знает, сколько государство, которое платило всей стране зарплату, удерживало денег за бесплатные социальные плюшки. А заявлять о налоге это вообще бред.

С бесплатной медициной в Союзе человек сталкивался в первые дни своего появления на свет. Пока он счастливо щурил глаза на новый мир и искал губами мамкину сиську, его папа уже заносил врачам за новую гражданку 25 рублей, а за гражданина 50. Это традиция, и ее никто не отменил до сих пор, изменилась только сумма. Ровно как и рубьтрешку за домашний осмотр сопливого гражданина педиатром. Так как сами сопливые граждане, которые сейчас сопливо орут "Верните Союз!", за своих детей стали заносить уже в 80-е, когда в стране намечался медный тазик, то у них и остается впечатление о бесплатной медицине - сами то они не очень то и болели. А кто болел, тот про бесплатную советскую медицину и без меня все знает. Некоторые злые языки называют это бытовой коррупцией, но мы то понимаем... Впрочем, так как врачи в среднем получали на 50% меньше денежных знаков за свой труд, чем, например, учителя, то ситуация понятна. Когда в святых 90-х зарплаты учителей стали похожи на зарплаты врачей, то поборы начались и в школах, кстати, на минуточку, бесплатных.

Пенсии:

Пенсии в СССР появились, внезапно, в 1956 году. В период правления Сталина пенсий не было, но современные пенсионеры его очень любят.

Пенсия по старости 35 рублей. Средняя пенсия по стране после 1956 года была от 70 до 120 рублей в городах. Бытует мнение, что в деревнях пенсий не было вообще, но это не так. Дело в том, что пенсиями для колхозников занималось не государство, а специальные фонды колхозный артелей. Кстати, до 1964 года, пенсии были не государственными вообще у всех - предприятия платили в бюджет, а государство передавало эти деньги гражданам, делая вид что это от него. И только в 1964 году страна закрепила за собой обязательство по выплате пенсий. Итого, как мы видимо, пенсии по сравнению с зарплатами были весьма невелики. А некоторым и вовсе доставался достойный социалистический хер.

По таблице ниже видно, что и как было с пенсионерами. Было их немного, в общем соотношении, но соотношение пенсий к зарплатам оставляло желать лучшего.

Кстати, чуть не забыл самый интересный момент, хотя свидетели Союза его вспоминать совсем не любят. Думаю, тут не найдется людей, которым незнакома фраза "Отдать долг Родине". После бесплатной школы у человека был выбор, пойти в 18 лет в бесплатный ВУЗ или отдавать долг Родине после него в течении нескольких лет, или пойти в армию и отдавать долг 2-3 года там. О каком долге могла идти речь, если образование и медицина были бесплатными? Как граждане умудрялись наделать таких долгов за 18 лет жизни? А те из вас, кто в те времена служил должны помнить, что оклад рядового составлял в разное время 3-5 рублей. Да, его кормили и одевали, на заработать не давали. Бесплатное жилье: Тут как и с пенсиями все достаточно просто - никакого бесплатного жилья в Союзе не было, так как рассово правильный совок иметь недвижимость не должен был. Это укрепляло в нем идеологическую составляющую его совковости и облегчало государству управление жизнью своих подданных.

Но люди же где-то жили? Конечно жили. Сначала, в мезозойском периоде становления Союза государство заселяло своих граждан в квартиры выпиленных из реальной жизни буржуев, уплотняло, коммуналило. Потом, когда уплотненные жители стали размножаться, пришлось строить, в том числе и бараки. Когда появились нефтедоллары, началось строительство хрущевок, потому, что сталинки строить для всех было нифига не выгодно. Например, автор этих строк умудрился из роддома уехать в новую квартиру, которую получили родители. а вот его старшей сестре повезло меньше. До 6ти лет ей приходилось жить в деревянном бараке, "квартиру" в котором получили молодые специалисты. Я те бараки видел. Уверяю вас, тот кто это строил для людей гореть будет еще долго.

Ну и в целом, если на пальцах, то получается так - государство строило и пускало людей пожить за деньги. Фактически, сдавая в аренду за деньги. А чтобы получить такую арендную квартиру, нужно было постоять в очереди. Иногда, эта народная забава затягивалась так, что терялась актуальность стояния. Ну, в стране, где самая известная очередь состояла из тех, кто хотел посмотреть на труп, это не удивительно. О каком бесплатном жилье речь? Реально бесплатным это жилье стало уже только в современной России. И, внезапно, бесплатная приватизация в 2017 году была продлена и действует до сих пор. Пруфф.

Отсутствие безработицы. Гарантированные рабочие места.

Это тема вообще очень интересная. Получив образование в ВУЗе во времена развитого социализма, молодой человек должен был отработать на определенном месте. Что в целом было хорошо. Его даже не могли уволить. Казалось бы, это хорошо - не надо, как сейчас, ломать голову. С другой, в социалистическом свободном государстве была уголовная статья.

4 мая 1961 года на основании ст. 12 Конституции Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». К середине 1964 года по этому указу было сослано 37 тысяч человек.

Т.е. если даже человек работать не хотел, то государство это решало за него.

Кстати, по поводу преступности. Преступности не было, но тюрьмы были переполнены - с 1960 года 516 тысяч осужденных, до 1986 года - 1 200 000 осужденных. И статьи были, понятное дело, совсем не за анекдоты или долбежку в задницу.

Отсутствие принципа эксплуатации человека человеком.

В социалистическом Союзе эксплуатация человека человеком присутствовала, если говорить о различных частных случаях. Но, конечно же, не шла ни в какое сравнение с тем, как человека эксплуатировало государство. Именно государство решало где будет жить человек, где будет работать и сколько за какую работу будет получать денежных знаков. Даже как он с этими денежными знаками будет поступать, отчасти решало государство.

Парадокс в том, что есть категория людей, которых такая ситуация устраивает.

Если государство обеспечивает тебе работу после учебы и стабильную зарплату при том, что можно делать из воздуха ветер, то почему бы и не хотеть такое государство?

Если бы при этом государство на заглядывало через спину для контроля личной жизни, то было бы совсем прекрасно.

Вот что рассказал о Союзе американский экономист, рубивший фишку:

Экономическая система России не является социалистической в классическом смысле, где осуществляется принцип "от каждого по способности, каждому по потребности". Это превосходный образец государственного капитализма. Россия является сильным капиталистическим государством, в котором правительство является единственным владельцем прибылей всех предприятий и единственным источником всех капиталовложений. Правительство является единственным предпринимателем и вследствие этого устанавливает размер всех заработных плат. Оно является единственным производителем товаров и всех видов обслуживания и поэтому определяет цены на продажу всех товаров. И оно решает, какую часть всего производства в данный период должны составлять предметы широкого потребления, общественные работы, жилищное строительство, электростанции, промышленные предприятия, вооружение и продовольствие или что-нибудь еще.

Ф. Д. Рид "Нью-Йорк Геральд Трибьюн", 16 ноября 1958 года.

Если вы не хотите иметь возможность выбирать себе того, кто и как будет вас эксплуатировать или не можете стать эксплуататором самостоятельно, а хотите иметь иллюзию того, что вас не эксплуатирует государство, это не значит, что не было эксплуатации в Союзе. Работа была обязанностью и это было закреплено законодательно!

Кроме разобранных выше мифов, о Союзе ходят и другие сказки, типа высокого уровня жизни, например.

Хороший телевизор стоил от 400 до 700 рублей, более-менее приличные мужские туфли — 50-70 рублей, кроссовки "адидас" — столько же. Мебельный гарнитур "Кристина" (полный набор мебели в комнату) в 1980 году стоил 2220 рублей, холодильник — 300, мужская дублёнка — 240. Легковые автомобили стоили от 3 до 7 тысяч рублей, мотоцикл "Ява" — 1260 рублей. Хороший обед в столовой обходился в 2 рубля, квартплата за двухкомнатную квартиру — 15-20 рублей. А средняя зарплата(оклад) 150 рублей. Высокий уровень, да. Впрочем, можно сказать, что мобильная связь и интернет были в Союзе бесплатными. Это можно отнести к высокому уровню жизни.

Короче, если подводить некий результат - фапаютдрочат на Союз те, кто в 50-80-е ничего о жизни еще не знал, да и не стремился разбираться. А в 91-м году их заставили думать самостоятельно, что получилось далеко не у всех. Пройдет еще лет 30, уйдут те, кто застал Союз, и говорить о его недостатках или достоинствах будет уже некому. А на тех, кто не пожив в Союзе, будет рассказывать как там было здорово и какие там были отличные вожди, смотреть будут так же, как сейчас смотрят на тех, кто балдеет по временам Империи.

И в заключении, как обещал в самом начале, вот вам объяснение из далекого 1913 года о том, почему общество, где все трудятся одинаково и эффективно просто невозможно:

В 1913 году была проведена серия очень любопытных экспериментов, результат которых сейчас не часто вспоминают. А зря. Результаты этих опытов остались в психологии под названием «эффект Рингельмана».

Эксперименты заключались в следующем. Брали самых обычных людей и предлагали им поднимать тяжести. Для каждого – фиксировали максимальный вес, который он «потянул». После чего людей объединяли в группы, сначала – по двое, потом – четыре человека, восемь.

Ожидания были понятны: если один человек может поднять – условно – 100 кг, то двое должны вместе поднять либо 200, либо – еще больше. Ведь мифическое представление о том, что групповая работа позволяет достичь большего, что ее результат превосходит сумму отдельных результатов членов группы, уже существовало. И до сих пор существует и активно поддерживается.

Но – увы! Двое людей поднимали лишь 93% от суммы их индивидуальных показателей. А восемь уже лишь 49%.

Проверили результаты на других заданиях. Например – на перетягивании каната. И опять – тот же результат. Увеличивали численность групп – процент только падал.

Причина – ясна. Когда я рассчитываю сам на себя, я прилагаю максимум усилий. А в группе можно и сэкономить силы: никто ж не заметит, как в истории о жителях деревни, которые решили на праздник налить себе бочку водки. С каждого двора – по ведру. При разливе обнаружилось, что бочка полна чистейшей водой: каждый принес ведро воды, рассчитывая, что в общей массе водки его хитрость не будет замечена.

При чем тут пассивность? А при том, что, когда я действую, я волей-неволей свои усилия запоминаю и фиксирую для себя. В дальнейшем прикладываю именно столько или еще меньше. Формируя пассивное отношение к делу, в которое вовлечен вместе с другими сам.

Соответственно – в случае социальной пассивности мы можем сказать, что мы отлично понимаем ее происхождение и то, что она приводит в итоге к падению результатов до нуля.

Нужно сказать, что никакие социальные технологии пока не позволили преодолеть эффект Рингельмана. Можно обчитаться заклинаниями от «гуру командной работы», но чем больше группа, тем большую пассивность свойственно проявлять человеку.

Так что, если бы не изъятые у колхозников паспорта и прочие системы закабаления граждан Союза, проект был бы закрыт еще раньше, по той простой причине, что 99,99% человеческих организмов не хотят за хрен собачий работать в команде, вкладывать сил больше, чем остальные, а получать столько же, сколько и все.

Кстати, интересный факт, женщины этой ерунде подвержены меньше.

Источник: https://cont.ws/@exelenc/1293934