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Галопом по Европам #32 (Рейтинг Путина, Вторжение в Венесуэлу)

19:57. 31 мая 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Москва напомнила Токио о своей старой инициативе — полной отмене виз;
- Минфин продолжает фонтанировать идеями и готов допустить иностранцев к покупке российских ипотечных долгов;
- Аэропорт Мурманска все-таки назван в честь Николая Второго;
- “Клуб 1 июля”, объединяющий многих влиятельных академиков, выступил против нового состава ВАК — высшей аттестационной комиссии;
- Южно-Сахалинский горсуд не разрешил освободить косаток и белух из “китовой тюрьмы”;
- Доверие Путину достигло 72,3%;
- Филиппины отправили первые 69 контейнеров с мусором обратно в Канаду;
- Рейтер сообщает, что на границе с Колумбией готовятся боевые отряды для вторжения в Венесуэлу;
- С 10 июня Трамп готов ввести 5 процентные пошлины на мексиканский импорт;
- Шпигель пишет, что Германия готова-таки помочь установить США бесполетную зону над курдской частью Сирии;
- Отношения России с Ираном охладевают на фоне разногласий в Сирии и отказа Москвы поставить Тегерану системы С-400;
- Ростех сменит руководство Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления, входящего в холдинг Росэлектроника;
- В Амурской области состыковали две части моста Благовещенск—Хэйхэ, построенного через реку Амур.




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Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ug7D_os7mUg

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