Галопом по Европам #32 (Рейтинг Путина, Вторжение в Венесуэлу)

В этом выпуске:

- Москва напомнила Токио о своей старой инициативе — полной отмене виз;

- Минфин продолжает фонтанировать идеями и готов допустить иностранцев к покупке российских ипотечных долгов;

- Аэропорт Мурманска все-таки назван в честь Николая Второго;

- “Клуб 1 июля”, объединяющий многих влиятельных академиков, выступил против нового состава ВАК — высшей аттестационной комиссии;

- Южно-Сахалинский горсуд не разрешил освободить косаток и белух из “китовой тюрьмы”;

- Доверие Путину достигло 72,3%;

- Филиппины отправили первые 69 контейнеров с мусором обратно в Канаду;

- Рейтер сообщает, что на границе с Колумбией готовятся боевые отряды для вторжения в Венесуэлу;

- С 10 июня Трамп готов ввести 5 процентные пошлины на мексиканский импорт;

- Шпигель пишет, что Германия готова-таки помочь установить США бесполетную зону над курдской частью Сирии;

- Отношения России с Ираном охладевают на фоне разногласий в Сирии и отказа Москвы поставить Тегерану системы С-400;

- Ростех сменит руководство Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления, входящего в холдинг Росэлектроника;

- В Амурской области состыковали две части моста Благовещенск—Хэйхэ, построенного через реку Амур.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ug7D_os7mUg