Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2019

Военнослужащие Народной милиции ЛНР показали обстановку в прифронтовом посёлке Фрунзе и в селе Желобок, а также пообщались с местными жителями.

Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе оборонного ведомстве республики.

Жители Фрунзе рассказали, что посёлок обстреливают регулярно, как днём, так и ночью.

При этом, обстрел ведут не только со стрелкового оружия, но и с тяжёлого вооружения. В Желобке военнослужащие армии республики не смогли поговорить с местными жителями, так как никого нет — все дома сильно повреждены, в них никто не живёт.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.

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