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Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2019

09:07. 30 мая 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Рухнул вертолёт ВСУ, четверо погибших, среди них — комбриг

ВАЖНО: Рухнул вертолёт ВСУ, четверо погибших, среди них — комбриг | Русская весна

Поздно вечером 29 мая на Украине потерпел крушение вертолёт Ми-8 Сухопутных войск ВСУ.

Около 23.30 во время учебно-тренировочного полёта с вертолётом была потеряна связь.

По предварительной информации в результате инцидента погибли четверо военнослужащих: члены экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Место постоянной дислокации бригады — город Броды Львовской области, а крушение произошло около села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области.

О крушении сообщил пресс-центр Сухопутных войск.

Сейчас на месте катастрофы работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов, на место выехала спецкомиссия Министерства обороны, Генштаба и Командования Сухопутных войск.

Причини крушения выясняются.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как жители Горловки годами выживают в подвале: кадры с передовой

Жители Горловки уже пять лет живут в подвале закрытой за ненадобностью школы, не желая уезжать из родного города.

Подробности на https://tvzvezda.ru

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Страшные кадры: ВСУ расстреливают Донбасс из всех калибров, ровняя с землёй целые сёла (ВИДЕО)

Страшные кадры: ВСУ расстреливают Донбасс из всех калибров, ровняя с землёй целые сёла (ВИДЕО) | Русская весна

Военнослужащие Народной милиции ЛНР показали обстановку в прифронтовом посёлке Фрунзе и в селе Желобок, а также пообщались с местными жителями.

Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе оборонного ведомстве республики. 

Жители Фрунзе рассказали, что посёлок обстреливают регулярно, как днём, так и ночью.

При этом, обстрел ведут не только со стрелкового оружия, но и с тяжёлого вооружения. В Желобке военнослужащие армии республики не смогли поговорить с местными жителями, так как никого нет — все дома сильно повреждены, в них никто не живёт.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Правоохранители ЛНР изъяли из тайника вблизи Луганска более тысячи боеприпасов

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Судебный котел для АТО

Зрада подкралась незаметно.
Украинский суд легализовал данные экспертизы, которая признает незаконный характер АТО и подводит под статью всех, кто в ней участвовал, выполняя преступные приказы.



Сейчас конечно никого сажать не будут, но правовая коллизия вполне себе будет жить.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция

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