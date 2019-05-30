Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2019
- 08:24 ВАЖНО: Рухнул вертолёт ВСУ, четверо погибших, среди них — комбриг.
- 06:33 Как жители Горловки годами выживают в подвале: кадры с передовой.
- 06:15 Страшные кадры: ВСУ расстреливают Донбасс из всех калибров, ровняя с землёй целые сёла (ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Правоохранители ЛНР изъяли из тайника вблизи Луганска более тысячи боеприпасов.
- Вчера 19:59 Судебный котел для АТО.
ВАЖНО: Рухнул вертолёт ВСУ, четверо погибших, среди них — комбриг
Поздно вечером 29 мая на Украине потерпел крушение вертолёт Ми-8 Сухопутных войск ВСУ.
Около 23.30 во время учебно-тренировочного полёта с вертолётом была потеряна связь.
По предварительной информации в результате инцидента погибли четверо военнослужащих: члены экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.
Место постоянной дислокации бригады — город Броды Львовской области, а крушение произошло около села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области.
О крушении сообщил пресс-центр Сухопутных войск.
Сейчас на месте катастрофы работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов, на место выехала спецкомиссия Министерства обороны, Генштаба и Командования Сухопутных войск.
Причини крушения выясняются.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как жители Горловки годами выживают в подвале: кадры с передовой
Жители Горловки уже пять лет живут в подвале закрытой за ненадобностью школы, не желая уезжать из родного города.
Подробности на https://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Страшные кадры: ВСУ расстреливают Донбасс из всех калибров, ровняя с землёй целые сёла (ВИДЕО)
Военнослужащие Народной милиции ЛНР показали обстановку в прифронтовом посёлке Фрунзе и в селе Желобок, а также пообщались с местными жителями.
Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе оборонного ведомстве республики.
Жители Фрунзе рассказали, что посёлок обстреливают регулярно, как днём, так и ночью.
При этом, обстрел ведут не только со стрелкового оружия, но и с тяжёлого вооружения. В Желобке военнослужащие армии республики не смогли поговорить с местными жителями, так как никого нет — все дома сильно повреждены, в них никто не живёт.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Правоохранители ЛНР изъяли из тайника вблизи Луганска более тысячи боеприпасов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Судебный котел для АТОЗрада подкралась незаметно.
Украинский суд легализовал данные экспертизы, которая признает незаконный характер АТО и подводит под статью всех, кто в ней участвовал, выполняя преступные приказы.
Сейчас конечно никого сажать не будут, но правовая коллизия вполне себе будет жить.
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