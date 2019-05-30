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Школы не будет? Олег Смолин – По-живому

19:59. 30 мая 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор про образование с политиком, философом и депутатом ГД РФ Олегом Смолиным.

Содержание беседы:
0:40 Что изменилось в образовании за последний год?
06:53 Падение реальной зарплаты учителя в цифрах
08:42 Про отсутствие единого образовательного пространства
12:54 О миграции учителей
17:06 Аттестация учителей как абсурд
19:46 Пошаговая сегрегация не только учеников, но и предметов
23:20 О распределении финансовых средств, в т.ч. в образовании
25:40 Про пенсионную реформу и учителей
28:39 Насколько упадут расходы на науку в ближайшее время?
34:11 Про электронное обучение
41:06 Почему платное образование иногда дешевле бесплатного?
43:33 Наши победы на олимпиадах показатель успешного образования?
50:22 О религии и образовании
54:19 Про кафедру теологии в ядерном университете
55:38 О забастовках учителей по всему миру кроме России
59:37 Есть ли вина на КПРФ в тех проблемах, которые сейчас не имеют решений?
01:04:45 Про ситуацию с ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы



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#поживому #КонстантинСемин #ПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nJ6TbV5lu_M

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