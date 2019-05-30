Школы не будет? Олег Смолин – По-живому

Разговор про образование с политиком, философом и депутатом ГД РФ Олегом Смолиным.



Содержание беседы:

0:40 Что изменилось в образовании за последний год?

06:53 Падение реальной зарплаты учителя в цифрах

08:42 Про отсутствие единого образовательного пространства

12:54 О миграции учителей

17:06 Аттестация учителей как абсурд

19:46 Пошаговая сегрегация не только учеников, но и предметов

23:20 О распределении финансовых средств, в т.ч. в образовании

25:40 Про пенсионную реформу и учителей

28:39 Насколько упадут расходы на науку в ближайшее время?

34:11 Про электронное обучение

41:06 Почему платное образование иногда дешевле бесплатного?

43:33 Наши победы на олимпиадах показатель успешного образования?

50:22 О религии и образовании

54:19 Про кафедру теологии в ядерном университете

55:38 О забастовках учителей по всему миру кроме России

59:37 Есть ли вина на КПРФ в тех проблемах, которые сейчас не имеют решений?

01:04:45 Про ситуацию с ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nJ6TbV5lu_M