Развал Союза, “застой” Путина и рывок России

Автор: Евгений Кесаев

Отчего распался СССР? От того, что при его создании была заложена бомба, рванувшая в 91-м? Или от того, что ЦК КПСС сдал страну Западу? А может от того, что это была спецоперация Запада?

Все эти причины были. И бомба, и предательство верхушки, и спецоперация. Но все ли это причины?

Совокупная численность коммунистов и комсомольцев в 1991 году была порядка 40 миллионов человек. Огромная цифра. Это были люди, причастные к распространению Советской идеологии. Что с ними стало? Ладно простые граждане. Но они? Почему сдались они? Они - это мы, если еще кто не понял.

Мне в 91-м было 20 лет. Я тогда служил в армии. Я что, сильно думал о судьбе Родины? Ну, отменили СССР. Ну, СНГ появилось. И что? А может, я один такой был? Нет, не один. А ведь я тоже был членом ВЛКСМ. Возможно, я был плохим комсомольцем, но и идеологи оказались, мягко говоря никакими.

Что же со всеми нами случилось? Почему вдруг не стало СССР? Этого захотели люди? Нет. А почему тогда? Куда смотрели коммунисты и комсомольцы? О чем думали в республиках? Почему, за исключением невнятного ГКЧП, никто ничего не предпринял? Да, никто не хотел распада страны. Но и делать что-то, чтобы этого не случилось тоже никто не хотел.

А может это не бомба, не предательство и не запад стали главными причинами катастрофы? Может, просто все дело в равнодушии, которое пронизало всю систему сверху донизу? В том самом равнодушии, с которым отчего-то не стали бороться партия и комсомол. Ведь партия и комсомол это не только ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Это люди. Много людей.

Идеологией занималась целая структура. Идеология была. Тогда почему работа с людьми, их идеологическое воспитание превратилось в пустую формальность? Почему Советские люди не кинулись защищать Советскую страну от тройки упырей в Беловежской пуще?

За равнодушие заплатили все. Нищетой, войнами, разгулом преступности. Практически 10 лет страну убивали, распиливали, распродавали, рушили все, что можно. Армию, правоохранителей, науку, промышленность. Всё. То, что происходило в девяностые было хуже геноцида.

А потом Ельцин ушел и пришел Путин. И страна начала медленно и мучительно разворачиваться. Болезненный и крайне долгий процесс.

И не надо про 18 лет и ничего не сделано. Сделано гораздо больше, чем можно было мечтать, ну скажем в 98-м. В том числе и по уровню жизни. Вспомните, например, что кинулись скупать люди в 2014, когда доллар полез вверх.

И не надо про Китай. Слишком много в нем западных денег и дешевой рабочей силы, что бы использовать его в качестве примера. И про расстрелы коррупционеров не надо. Расстрелы есть и .... коррупция есть.

И про рывок первых пятилеток не надо. Страна была другая, условия были другими. Люди были другими. ПМВ, Гражданская, интервенция. Другое отношение к жизни и смерти. На великие стройки страны люди шли не с мягких диванов с ноутбуком под мышкой. Вы тем людям расскажите про продуктовое эмбарго и отсутствие в магазинах пармезана с хамоном. Вот интересно, что бы они ответили.

Говорят, что правление Путина это стагнация, застой, путь в никуда. Либералы спелись с коммунистами и националистами. Всем мешает Путин. Прямая линия - фарс, правительство - провал, экономика - в руинах, сельское хозяйство - убито, заводы - закрыты, рывка не будет. Все на баррикады. Революция или смерть.

Только рывок это не когда грудью на амбразуру. Это не когда отнял все у олигарха и наступило всеобщее счастье. Это не когда сломал всю мебель с криком - я сейчас сделаю все правильно. Это не когда в собственном доме ремонт не сделан и семье твоей ночевать негде, а ты бежишь соседу стены красить. Это долгая, кропотливая работа, это длительное, поступательное движение в одном направлении, а не шатание из стороны в сторону с отпрыгиванием на годы назад.

Ау, господа критики Путина. Вы Родину любить не пробовали?

Революция 1905.

ПМВ.

Февральская революция 1917.

ВОСР 1917.

Гражданская война и интервенция.

Великая Отечественная война.

Перестройка.

Ельцин и 90-е.

Вам мало? Вы считаете,что на долю России выпало мало испытаний? Вы собираетесь бороться за светлое будущее до последнего русского?

Может хватит?

P.S. Статья была написана год назад. За это время воплей и истерик стало гораздо больше.

За это время те, кто называет себя настоящими патриотами договорились уже до того, что в развале СССР виноват лично Путин.

Не они, которые себя называют настоящими коммунистами.

Не Горбачёв с Ельциным, которые напрямую руководили этими процессами у нас в стране.

Не армия, которую разваливали, выгоняли, обирали, поносили и хаяли, а она молчала.

Не всемогущий КГБ, который то ли знал, то ли нет, но тоже молчал.

Не многомиллионная армия коммунистов и комсомольцев.

Не...впрочем, список вы можете продолжить сами.

Многие авторы, ратующие за немедленное восстановление Советского Союза, любят поговорку про хорошего царя и плохих бояр. Это очень правильная поговорка.

Давайте тогда уже будем объективными до конца, да? И, например, за каждого из 27 миллионов погибших в Великую Отечественную Войну возложим вину лично на Сталина.

А, например, на Ленина возложим вину за 10 с лишним миллионов, погибших в Гражданскую, многие из которых умерли от голода.

Так будет честно?

Источник: https://cont.ws/@magazintrafaretov/1340554