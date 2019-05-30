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Подготовка к выходу США из СНВ-3

09:02. 30 мая 2019 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:


Вчерашние обвинения со стороны США в адрес России, что она проводит тайные испытания ядерного оружия служат прежде всего цели информационной подготовки практически неизбежного решения о выходе США из договора СНВ-3.
В администрации Белого Дома существует устойчивое мнение, что как и ДРСМД, СНВ-3 на текущем этапе не выгоден США и этот договор продлевать не нужно.
В качестве типичного шага со стороны Белого Дома будет предложена кампания информационно-дипломатического давления, чтобы обосновать выход США из договора и обвинить в его непродлении Россию, точно также как это было проделано в случае с ДРСМД. Если там поводом стали сомнительные заявления о нарушениях параметров дальности одной из новых российских ракет, то в данном случае за основу берутся сомнительные и практически наверняка не проверяемые заявления о нарушении Россией параметров договора СНВ-3. Цель простая – именно Россия должна нести ответственность за разрыв договора и последующую гонку ракетно-ядерных вооружений. Поэтому заявления о нарушениях этого договора Россией будут звучат все чаще, подготавливая почву для решения Трампа приостановить выполнение договора/не продлевать его, потому что коварная Россия обманывает США.
В логике Трампа, США конечно готовы сохранить договор СНВ-3, точно также, как они были готовы сохранить договор ДРСМД, но только на условиях перезаключенной сделки, которая должна была быть выгодна США (например, Россия ради сохранения договора включит в его параметры гиперзвуковое оружие, в разработке которого она опережает США), но не выгодна для России. Такой подход "давление + предложение переговоров" США последовательно применяют вот уже 2 года – с Россией, с Китаем, с Ираном, с КНДР. В подавляющем большинстве случаев это заводит ситуацию в тупик, так как оппоненты США просто отказываются играть по правилам Вашингтона.
Следует полагать, что если США не изменят логику своего поведения в вопросах "получения лучшей сделки", то СНВ-3 ждет та же судьба, что и ДРСМД. Пока вопрос отложен до 2020-го года, но информационно-дипломатическая подготовка уже идет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5027948.html

Метки: ДРСМД, Россия, снв-3, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 712 182
    LIBERMAN 30 мая 2019 в 11:29

    Что тут скажешь? Каждая и стран 8 владеет Страшным оружием, но надо помнить, что СССР развалился, таки не применив ядерного оружия. СССР развалили с помощью другого оружия не менее страшного соционики и сопутствующих социальных спецнаук. Россия наследница былого могущества и власти СССР по сути Тень от СССР.
    Россия владеет секретом уничтожения, который она, правда, никогда не использовала. Тем не менее, за этим скрывается нечто большее. Сейчас надо вспомнить кем мы все являемся- НАСЛЕДНИКАМИ ПОБЕДЫ… Россия и ее Лидер, владеющим силой уничтожения, который должен использовать ее только в крайнем случае, боюсь этот крайний случай предоставит Западная плутократия! Возможно, Европа станет радиоактивной пустыней, а США региональной державой…

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