Подготовка к выходу США из СНВ-3

Вчерашние обвинения со стороны США в адрес России, что она проводит тайные испытания ядерного оружия служат прежде всего цели информационной подготовки практически неизбежного решения о выходе США из договора СНВ-3.В администрации Белого Дома существует устойчивое мнение, что как и ДРСМД, СНВ-3 на текущем этапе не выгоден США и этот договор продлевать не нужно.В качестве типичного шага со стороны Белого Дома будет предложена кампания информационно-дипломатического давления, чтобы обосновать выход США из договора и обвинить в его непродлении Россию, точно также как это было проделано в случае с ДРСМД. Если там поводом стали сомнительные заявления о нарушениях параметров дальности одной из новых российских ракет, то в данном случае за основу берутся сомнительные и практически наверняка не проверяемые заявления о нарушении Россией параметров договора СНВ-3. Цель простая – именно Россия должна нести ответственность за разрыв договора и последующую гонку ракетно-ядерных вооружений. Поэтому заявления о нарушениях этого договора Россией будут звучат все чаще, подготавливая почву для решения Трампа приостановить выполнение договора/не продлевать его, потому что коварная Россия обманывает США.В логике Трампа, США конечно готовы сохранить договор СНВ-3, точно также, как они были готовы сохранить договор ДРСМД, но только на условиях перезаключенной сделки, которая должна была быть выгодна США (например, Россия ради сохранения договора включит в его параметры гиперзвуковое оружие, в разработке которого она опережает США), но не выгодна для России. Такой подход "давление + предложение переговоров" США последовательно применяют вот уже 2 года – с Россией, с Китаем, с Ираном, с КНДР. В подавляющем большинстве случаев это заводит ситуацию в тупик, так как оппоненты США просто отказываются играть по правилам Вашингтона.Следует полагать, что если США не изменят логику своего поведения в вопросах "получения лучшей сделки", то СНВ-3 ждет та же судьба, что и ДРСМД. Пока вопрос отложен до 2020-го года, но информационно-дипломатическая подготовка уже идет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5027948.html