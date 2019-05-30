Почему обострение в Косово — удар по России

Власти непризнанного Косово искусственно обостряют ситуацию на границе с Сербией по заданию США, чтобы помешать строительству газопровода «Турецкий поток».

Об этом в эфире российского Первого канала заявил публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Косовары и албанцы играют в американскую игру. Эта игра называется — любой ценой остановить российский газопровод. Это не первое обострение. Точно так же, когда «Турецкий поток» должен был пройти через государство, которое сейчас называется Северная Македония, там произошло обострение путем вторжения албанских националистических банд. После боестолкновений правительство этого государства все поняло и заявило, что «Турецкий поток» не будет проходить по территории Северной Македонии», – сказал Стариков.

В феврале «Газпром» отдал собственному подрядчику «Газстройпрому» крупный контракт на строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Президент Владимир Путин оценивал российские инвестиции в этот проект в €1,4 млрд. Работы уже начались.

Сербский газопровод протяженностью 403 км — это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, который состоит из двух ниток и должен быть запущен в конце 2019 года.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104252