Почему гигиена российских женщин шокирует европеек

Казалось бы, правила гигиены в разных цивилизованных странах мало чем могут различаться. Но это не так, если учесть, что в современном мире даже гигиена зависима от экономики. И в этом смысле некоторые привычки ухода за собой российских женщин немного шокируют, к примеру, европеек.

В первую очередь это относится к любым водным процедурам, начиная с утреннего умывания. Женщины европейских стран, привыкшие экономить во всем, не могут смириться с тем, что россиянки умываются под проточной водой. В Англии или Франции, Бельгии или Германии это делается путем затыкания сливного отверстия в раковине. Многие наши соотечественники, которые работают за границей или выезжают туда часто в командировку, обзавелись там друзьями из местных и бывали у них в гостях. Они подметили, что в некоторых семьях Англии и Германии, к примеру, в целях экономии принято всей семье умываться в одной и той же воде, набранной в раковину. Это же подтверждают и россияне, побывавшие в этих странах по программе обмена студентами.

Ежедневным душем пользуются во всех странах. Но наши соотечественницы приводят европеек в ужас от продолжительности приема душа и от того, что вода там течет беспрерывно. У них принято закрывать воду во время намыливания головы, натирания гелем. Кстати, гель с тела не смывают многие женщины Западной Европы. Это не только экономия воды, но и возможность, по их мнению, дальнейшего использования масел, содержащихся в этом геле.

У большинства россиянок считается нормой пользоваться душем дважды в день (справедливости ради надо сказать, что и в России встречаются особи женского пола, которые, даже имея условия, в душ заглядывают крайне редко). В Европе душ дважды в день – это непомерная роскошь. В последнее время, при необходимости, дамы там вместо принятия душа обтираются влажными салфетками. Это значительно дешевле.

Встретить на улицах Европы даму любого возраста с немытыми волосами – обычное дело. Проклятая экономия не позволяет им ежедневно мыть голову. Поэтому россиянок в Европе вычисляют сразу же и по прическе. Только представительницы прекрасного пола из стран СНГ ежедневно перед выходом на улицу не только моют волосы, но и тщательно их укладывают.

Опять же экономия заставляет англичан стирать постельное белье раз в месяц, в три, в полгода. По этому поводу проводилось даже специальное исследование, в ходе которого выяснилось: примерно 500 тыс. британок стирают постельное белье только три раза в год, а каждая шестая – раз в месяц.

Кстати, мыть посуду после каждого приема пищи тоже чисто российская черта. Немки и датчанки не только не прикоснуться к ней (есть же посудомоечная машина), но и пойдут к соседям одалживать чистую посуду, потому что посудомоечная машина еще недостаточно наполнилась. Безусловно, это не относится ко всем поголовно. Во многих семьях моют посуду ежедневно. Но, во-первых, ее все равно должно накопиться достаточное количество, чтобы одним разом в одной воде, набранной в раковину, помыть все, а во-вторых, после мытья ее не ополаскивают, так и вытирают с пеной на краях тарелок – лишний расход воды неуместен.

Патриция Робель приехала в Россию из Германии несколько лет назад. Первое, что бросилось ей в глаза в нашей стране, количество ухоженных женщин на улицах, как правило в опрятной одежде, с чистыми и уложенными волосами и маникюром. Но часто очень ярко накрашенными (в Европе краситься ярко и броско, особенно днем, это моветон).

А израильтянка Кармит Дахан, косметолог, уверена, что, если бы все ее клиентки были из России, она бы уже давно разбогатела. Кармит имеет в виду трепетное отношение россиянок к своему внешнему виду и готовность поддерживать его всеми доступными средствами.

Справедливости ради нужно сказать, что и у нас есть свой минус. Европейки без сожаления выбросят нижнее белье, как только увидят, что после стирки оно уже не может иметь первозданную свежесть. Многие россиянки (в целях все той же проклятой экономии) будут занашивать нижнее белье чуть ли не до дыр. Но здесь уж, как говорится, каждый экономит на своем.

Мария Павлова