Плоская земля, искажения истории, Голливуд, храм/сквер, Зеленский

Концептуал СМИ 7 вопросов Михаилу Величко

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко отвечает на 7 вопросов от редакции «КоцептуалТВ»:



1) Видите ли Вы в ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге элементы спланированной спецоперации по политической дестабилизации региона?



2) Какими последствиями для Украины обернется избрание Зеленского на пост президента?



3) Как Вы оцениваете достоверность методики анализа истории, предложенную Носовским и Фоменко?



4) Как оцениваете вероятность существования конкурирующих между собой концепций фальсификации истории? Или историю фальсифицируют по какому-то одному сценарию?



5) Многие люди замечали, что в голливудских фильмах зачастую откровенно рассказывается о достаточно зловещих планах «закулисы» по отношению к человечеству. Почему они это делают?



6) В интернете существует огромное количество материалов о «плоской Земле», как Вы считаете, это явление «инициатива масс» или существуют силы, которые намеренно продвигают эти идеи?



7) Как найти своё жизненное призвание?



Экономика должна быть нравственной и ориентированной на общество. Об этом – в книге:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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