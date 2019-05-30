Плоская земля, искажения истории, Голливуд, храм/сквер, Зеленский
7 вопросов Михаилу Величко
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко отвечает на 7 вопросов от редакции «КоцептуалТВ»:
1) Видите ли Вы в ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге элементы спланированной спецоперации по политической дестабилизации региона?
2) Какими последствиями для Украины обернется избрание Зеленского на пост президента?
3) Как Вы оцениваете достоверность методики анализа истории, предложенную Носовским и Фоменко?
4) Как оцениваете вероятность существования конкурирующих между собой концепций фальсификации истории? Или историю фальсифицируют по какому-то одному сценарию?
5) Многие люди замечали, что в голливудских фильмах зачастую откровенно рассказывается о достаточно зловещих планах «закулисы» по отношению к человечеству. Почему они это делают?
6) В интернете существует огромное количество материалов о «плоской Земле», как Вы считаете, это явление «инициатива масс» или существуют силы, которые намеренно продвигают эти идеи?
7) Как найти своё жизненное призвание?
Экономика должна быть нравственной и ориентированной на общество. Об этом – в книге:
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ploskaya-zemlya-iskazheniya-istorii-gollivud-hram-skver-zelenskiy