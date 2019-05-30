«Общаетесь с Россией ‒ вам сделают больно». Политик о кризисе в Австрии

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц надеется вновь возглавить правительство по итогам досрочным выборов в сентябре. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это возможно лишь на определенных условиях.

Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочных выборов в сентябре.

«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь», ‒ заявил Курц в интервью газете Kronen Zeitung

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы). Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. Они пройдут в сентябре.

Себастьян Курц в 2017 году стал самым молодым канцлером в истории республики, а теперь стал и самым «краткосрочным» главой австрийского правительства, удержавшись на этом посту всего 525 дней.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение об истоках правительственного кризиса в Австрии.

«Истоки сегодняшнего правительственного кризиса в Австрии ‒ это наглядный пример того, как некие политические силы хотят сделать Россию „нерукопожатной“ для западных политиков. А вернее сказать опасной: начинаете общаться с Россией ‒ вам обязательно будет больно, обязательно случится что-то нехорошее», ‒ сказал Николай Стариков.

По его мнению, вновь занять пост канцлера Себастьян Курц сможет лишь на определенных условиях.

«США хотят усилить изоляцию России, и для этого используются такие спецоперации, когда путем определенных постановок создается повод для дальнейшего нагнетания вокруг политических деятелей в данном случае Австрии с их последующей отставкой. Что касается надежд ушедшего в отставку канцлера Австрии вновь занять этот пост, то надежды, конечно, у него есть. Вопрос только в том, какие обязательства он должен дать, чтобы этот пост снова занять», ‒ считает Николай Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104255