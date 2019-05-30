Миллиарды полковника Черкалина | Goblin News 82
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Правильно полковник сделал Деньги банки схоронили под крышу. Теперь перейдут в собственность государства.