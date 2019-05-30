Либералы всегда ждут распада России и всегда ошибаются. Андрей Бабицкий

Михаил Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Название статьи «Путин в беде» как бы говорит немецким читателям, да и нам тоже, что политическая карьера российского президента поставлена под серьезную угрозу. Следует объяснить логику и ошибки беглого олигарха и ему подобных, рассказать как они думают. Пусть сам Ходорковский тоже прочитает – не жалко.Картина происходящего в России, нарисованная эмигрантом-оппозиционером, не является чем-то новым. Это клишированная и крайне примитивная схема, которая в течение многих лет почти в неизменном виде тиражируется окололиберальным сообществом. Согласно этому представлению, власть в России все в большей степени прибирает к рукам ФСБ, которая становится единственной опорой авторитарного путинского режима.Наши свободомыслящие друзья живут в воображаемом мире. Привычная связка Putin and siloviki, управляющая страной, с начала двухтысячных превратилась в нескончаемую сказку про белого бычка. Россия подконтрольна чекистам, но там все плохо и она скоро развалится – ждите. Уличный оппозиционер, беглый депутат и перекрасившийся левак (и, кстати, сотрудник Ходорковского) Илья Пономарев обещал крах режима летом 2012 года. Псевдоисторик и дезертир Резун-Суворов в 2014 году назвал точную дату краха – 23 июля 2015 года. Кремль до сих пор на месте.Либеральная сказка плоха. Она скроена из двух прямо противоположных друг другу утверждений. С одной стороны, в России «все плохо» и неэффективно. Это аксиома для Ходорковского и компании. С другой – Москва настолько могущественна, а значит как раз эффективна, что опутала весь мир сетями заговора. Кремль в двух шагах от того, чтобы контролировать планету. Подконтрольный беглому олигарху центр «Досье» утверждает, что Москва едва ли не прямо управляет рядом правых политиков в Германии. И корректирует политический курс ФРГ.Где логика? Как столь могущественное государство может быть «неэффективным» и вот-вот развалится? Роль России в международных делах действительно возросла. Британские сидельцы и их подручные не могут смириться с этим, пытаются найти «подвох». Ищут заговоры. Но их даже папа Мюллер не нашел. Потому как усиление роли России объективно – нашу армию уважают, дипломатов слушают; несмотря на санкции с нами работают ведущие корпорации мира. Есть проблемы, но экономика растет, и поэтому растет авторитет вовне.Растет авторитет и внутри. Этого олигарх с друзьями видеть тоже не хочет. Скажите, Михаил Борисович, а рост продолжительности жизни, программы по поддержке рождаемости, строительство больниц и школ – это тоже все ФСБ и «путинские генералы», которых вы недобрым словом поминаете? А миграционная политика, призванная упростить получение российского гражданства для сотен тысяч человек, стремящихся в Россию? Они что, все мечтают подставить свои шеи под хватку холодной и мертвенной длани государственных жандармов?Вы, Михаил Борисович, давно не были в России. Не знаете ее.Жизнь здесь становится проще – все менее зарегулированной, здесь все меньше бюрократических проволочек (хотя, конечно, они остались), которые беспощадно пожирали время и нервы граждан. Большинство документов теперь можно оформить в едином центре за считанные дни и часы. Даже наши местные, туземные оппозиционеры вынуждены это признать, но этого не видно из британского далека.Вы живете прошлым, извлекая из него негативные примеры, с которыми, наверно, сталкивались, хотя, думаю, ваша жизнь и жизнь простого человека шли параллельными, непересекающимися маршрутами. Страшные истории про нашу страну (где нищета и убивают) вы, вероятно, воспроизводите по памяти. Разоблачаете себя. В России 90-х, где вы с коллегами-банкирами правили, действительно голодали и стреляли.Вы и ваши единомышленники мыслите схемами, которые описывают жизнь в другом государстве. Никак не в современной России. Там, в этой угрюмой стране ФСБ имеет неограниченную власть и распоряжается ею самым бессовестным образом.Я – гражданин России. Я слежу за ходом событий в моей стране, стараюсь их беспристрастно анализировать. Признаков всесилия службы безопасности я в упор не вижу, хотя, подозреваю, что случаи превышения полномочий сотрудниками имеют место. Я сам знаком с одним майором ФСБ и при встрече с ним мертвенный холодок не пробегает по моей спине.К моей жизни и жизни десятков моих знакомых эта служба никакого отношения не имеет. Мы знаем о ее существовании, но следов ее деятельности в нашем рутинном существовании днем с огнем не сыщешь. Мне все же кажется, что это такой глубинный и удобный миф, с которым либеральное сознание не желает расставаться. Через его призму, конечно, невозможно увидеть всего многообразия российской жизни.Причина стабильности не в выдуманных карающих чекистах, «товарище майоре», арестах, штыках, колючей проволоке и концлагерях. А в том, что большей части страны власть сегодня нравится, даже если это не нравится вам, Михаил Борисович. Ваша сказка не станет былью. Вашим мечтам не суждено сбыться. Россия не рухнет.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8839605.html