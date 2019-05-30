Либералы всегда ждут распада России и всегда ошибаются. Андрей Бабицкий
10:46. 30 мая 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Михаил Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Название статьи «Путин в беде» как бы говорит немецким читателям, да и нам тоже, что политическая карьера российского президента поставлена под серьезную угрозу. Следует объяснить логику и ошибки беглого олигарха и ему подобных, рассказать как они думают. Пусть сам Ходорковский тоже прочитает – не жалко.
Картина происходящего в России, нарисованная эмигрантом-оппозиционером, не является чем-то новым. Это клишированная и крайне примитивная схема, которая в течение многих лет почти в неизменном виде тиражируется окололиберальным сообществом. Согласно этому представлению, власть в России все в большей степени прибирает к рукам ФСБ, которая становится единственной опорой авторитарного путинского режима.
Наши свободомыслящие друзья живут в воображаемом мире. Привычная связка Putin and siloviki, управляющая страной, с начала двухтысячных превратилась в нескончаемую сказку про белого бычка. Россия подконтрольна чекистам, но там все плохо и она скоро развалится – ждите. Уличный оппозиционер, беглый депутат и перекрасившийся левак (и, кстати, сотрудник Ходорковского) Илья Пономарев обещал крах режима летом 2012 года. Псевдоисторик и дезертир Резун-Суворов в 2014 году назвал точную дату краха – 23 июля 2015 года. Кремль до сих пор на месте.
Либеральная сказка плоха. Она скроена из двух прямо противоположных друг другу утверждений. С одной стороны, в России «все плохо» и неэффективно. Это аксиома для Ходорковского и компании. С другой – Москва настолько могущественна, а значит как раз эффективна, что опутала весь мир сетями заговора. Кремль в двух шагах от того, чтобы контролировать планету. Подконтрольный беглому олигарху центр «Досье» утверждает, что Москва едва ли не прямо управляет рядом правых политиков в Германии. И корректирует политический курс ФРГ.
Где логика? Как столь могущественное государство может быть «неэффективным» и вот-вот развалится? Роль России в международных делах действительно возросла. Британские сидельцы и их подручные не могут смириться с этим, пытаются найти «подвох». Ищут заговоры. Но их даже папа Мюллер не нашел. Потому как усиление роли России объективно – нашу армию уважают, дипломатов слушают; несмотря на санкции с нами работают ведущие корпорации мира. Есть проблемы, но экономика растет, и поэтому растет авторитет вовне.
Растет авторитет и внутри. Этого олигарх с друзьями видеть тоже не хочет. Скажите, Михаил Борисович, а рост продолжительности жизни, программы по поддержке рождаемости, строительство больниц и школ – это тоже все ФСБ и «путинские генералы», которых вы недобрым словом поминаете? А миграционная политика, призванная упростить получение российского гражданства для сотен тысяч человек, стремящихся в Россию? Они что, все мечтают подставить свои шеи под хватку холодной и мертвенной длани государственных жандармов?
Вы, Михаил Борисович, давно не были в России. Не знаете ее.
Жизнь здесь становится проще – все менее зарегулированной, здесь все меньше бюрократических проволочек (хотя, конечно, они остались), которые беспощадно пожирали время и нервы граждан. Большинство документов теперь можно оформить в едином центре за считанные дни и часы. Даже наши местные, туземные оппозиционеры вынуждены это признать, но этого не видно из британского далека.
Вы живете прошлым, извлекая из него негативные примеры, с которыми, наверно, сталкивались, хотя, думаю, ваша жизнь и жизнь простого человека шли параллельными, непересекающимися маршрутами. Страшные истории про нашу страну (где нищета и убивают) вы, вероятно, воспроизводите по памяти. Разоблачаете себя. В России 90-х, где вы с коллегами-банкирами правили, действительно голодали и стреляли.
Вы и ваши единомышленники мыслите схемами, которые описывают жизнь в другом государстве. Никак не в современной России. Там, в этой угрюмой стране ФСБ имеет неограниченную власть и распоряжается ею самым бессовестным образом.
Я – гражданин России. Я слежу за ходом событий в моей стране, стараюсь их беспристрастно анализировать. Признаков всесилия службы безопасности я в упор не вижу, хотя, подозреваю, что случаи превышения полномочий сотрудниками имеют место. Я сам знаком с одним майором ФСБ и при встрече с ним мертвенный холодок не пробегает по моей спине.
К моей жизни и жизни десятков моих знакомых эта служба никакого отношения не имеет. Мы знаем о ее существовании, но следов ее деятельности в нашем рутинном существовании днем с огнем не сыщешь. Мне все же кажется, что это такой глубинный и удобный миф, с которым либеральное сознание не желает расставаться. Через его призму, конечно, невозможно увидеть всего многообразия российской жизни.
Причина стабильности не в выдуманных карающих чекистах, «товарище майоре», арестах, штыках, колючей проволоке и концлагерях. А в том, что большей части страны власть сегодня нравится, даже если это не нравится вам, Михаил Борисович. Ваша сказка не станет былью. Вашим мечтам не суждено сбыться. Россия не рухнет.
Андрей Бабицкий
Картина происходящего в России, нарисованная эмигрантом-оппозиционером, не является чем-то новым. Это клишированная и крайне примитивная схема, которая в течение многих лет почти в неизменном виде тиражируется окололиберальным сообществом. Согласно этому представлению, власть в России все в большей степени прибирает к рукам ФСБ, которая становится единственной опорой авторитарного путинского режима.
Наши свободомыслящие друзья живут в воображаемом мире. Привычная связка Putin and siloviki, управляющая страной, с начала двухтысячных превратилась в нескончаемую сказку про белого бычка. Россия подконтрольна чекистам, но там все плохо и она скоро развалится – ждите. Уличный оппозиционер, беглый депутат и перекрасившийся левак (и, кстати, сотрудник Ходорковского) Илья Пономарев обещал крах режима летом 2012 года. Псевдоисторик и дезертир Резун-Суворов в 2014 году назвал точную дату краха – 23 июля 2015 года. Кремль до сих пор на месте.
Либеральная сказка плоха. Она скроена из двух прямо противоположных друг другу утверждений. С одной стороны, в России «все плохо» и неэффективно. Это аксиома для Ходорковского и компании. С другой – Москва настолько могущественна, а значит как раз эффективна, что опутала весь мир сетями заговора. Кремль в двух шагах от того, чтобы контролировать планету. Подконтрольный беглому олигарху центр «Досье» утверждает, что Москва едва ли не прямо управляет рядом правых политиков в Германии. И корректирует политический курс ФРГ.
Где логика? Как столь могущественное государство может быть «неэффективным» и вот-вот развалится? Роль России в международных делах действительно возросла. Британские сидельцы и их подручные не могут смириться с этим, пытаются найти «подвох». Ищут заговоры. Но их даже папа Мюллер не нашел. Потому как усиление роли России объективно – нашу армию уважают, дипломатов слушают; несмотря на санкции с нами работают ведущие корпорации мира. Есть проблемы, но экономика растет, и поэтому растет авторитет вовне.
Растет авторитет и внутри. Этого олигарх с друзьями видеть тоже не хочет. Скажите, Михаил Борисович, а рост продолжительности жизни, программы по поддержке рождаемости, строительство больниц и школ – это тоже все ФСБ и «путинские генералы», которых вы недобрым словом поминаете? А миграционная политика, призванная упростить получение российского гражданства для сотен тысяч человек, стремящихся в Россию? Они что, все мечтают подставить свои шеи под хватку холодной и мертвенной длани государственных жандармов?
Вы, Михаил Борисович, давно не были в России. Не знаете ее.
Жизнь здесь становится проще – все менее зарегулированной, здесь все меньше бюрократических проволочек (хотя, конечно, они остались), которые беспощадно пожирали время и нервы граждан. Большинство документов теперь можно оформить в едином центре за считанные дни и часы. Даже наши местные, туземные оппозиционеры вынуждены это признать, но этого не видно из британского далека.
Вы живете прошлым, извлекая из него негативные примеры, с которыми, наверно, сталкивались, хотя, думаю, ваша жизнь и жизнь простого человека шли параллельными, непересекающимися маршрутами. Страшные истории про нашу страну (где нищета и убивают) вы, вероятно, воспроизводите по памяти. Разоблачаете себя. В России 90-х, где вы с коллегами-банкирами правили, действительно голодали и стреляли.
Вы и ваши единомышленники мыслите схемами, которые описывают жизнь в другом государстве. Никак не в современной России. Там, в этой угрюмой стране ФСБ имеет неограниченную власть и распоряжается ею самым бессовестным образом.
Я – гражданин России. Я слежу за ходом событий в моей стране, стараюсь их беспристрастно анализировать. Признаков всесилия службы безопасности я в упор не вижу, хотя, подозреваю, что случаи превышения полномочий сотрудниками имеют место. Я сам знаком с одним майором ФСБ и при встрече с ним мертвенный холодок не пробегает по моей спине.
К моей жизни и жизни десятков моих знакомых эта служба никакого отношения не имеет. Мы знаем о ее существовании, но следов ее деятельности в нашем рутинном существовании днем с огнем не сыщешь. Мне все же кажется, что это такой глубинный и удобный миф, с которым либеральное сознание не желает расставаться. Через его призму, конечно, невозможно увидеть всего многообразия российской жизни.
Причина стабильности не в выдуманных карающих чекистах, «товарище майоре», арестах, штыках, колючей проволоке и концлагерях. А в том, что большей части страны власть сегодня нравится, даже если это не нравится вам, Михаил Борисович. Ваша сказка не станет былью. Вашим мечтам не суждено сбыться. Россия не рухнет.
Андрей Бабицкий
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8839605.html