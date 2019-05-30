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Газ свободы

15:53. 30 мая 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:


Американские чиновники в порыве сезонного приступа мессианства назвали свой СПГ "газом американской свободы". Надо понимать озвучили официальную установку по обосновании необходимости покупать американский СПГ, к чему Вашингтон постоянно принуждает своих сателлитов.
Соответственно, газ из стран конфликтующих с Вашингтоном можно относить к "тираническим и диктаторским газам". А значит в рамках "борьбы за свободу", против "тиранических газов" можно предпринимать различные действия политического или экономического характера.
Никакого рыночного обоснования тут конечно нет, есть банальное желание под гегемонистскую риторику продвинуть свой продукт и выдавить продукт конкурентов с рынка. Как в экономических, так и в военно-политических целях.
Разумеется, свободным рынком тут и не пахнет – здесь мы видим самый банальный протекционизм, расширенный до размеров планеты, как мы это может наблюдать на примере кампании притестнения китайской корпорации Huawei в разных регионах мира.
Подобный подход ставит перед его жертвами простой выбор – либо прогибаться. либо вступать в экономическое противостояние перерастающее в торговую войну.
Конечно, все это возможно в рамках находящейся в структурном кризисе поздневашингтонской системы мироустройства, которая деятельно показывает, что существует она лишь в интересах США, поэтому она должна быть так или иначе демонтирована или уничтожена, чтобы "газы свободы" не выходили за пределы территории их производства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5028761.html

Метки: гегемонизм, США

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