Галопом по Европам #31 (Ассанж в больнице, 100 млн подписчиков, Шпагат Волочковой)
В этом выпуске:
- В «Саратовских авиалиниях» – массовые сокращения;
- Онищенко посоветовал пожилым людям жить чуть-чуть впроголодь;
- Сосновский судостроительный завод, работавший с 1924 года, признан банкротом;
- Morgan Stanley считает, что для своего спасения Ford должен уволить не 7000, а 30 000 сотрудников;
- Российские банки терпят убытки;
- Глава минфина Силуанов предложил снизить НДФЛ для иностранцев с 30 до 13;
- Взыскание долгов с граждан в упрощенном порядке становится все более популярным;
- Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности;
- Китайский МИД назвал действия США экономическим терроризмом;
- Иранский лидер Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоров с Вашингтоном;
- Ассанжа перевели в тюремную больницу;
- Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо пообещал продолжение уличных протестов;
- Египетские власти, поддерживаемые США, с 2013 года привели в исполнение почти две с половиной тысячи смертных приговоров;
- Индийский ютуб-канал первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков;
- Шпагат Волочковой внесли в книгу рекордов России.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам