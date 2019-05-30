Галопом по Европам #31 (Ассанж в больнице, 100 млн подписчиков, Шпагат Волочковой)

В этом выпуске:

- В «Саратовских авиалиниях» – массовые сокращения;

- Онищенко посоветовал пожилым людям жить чуть-чуть впроголодь;

- Сосновский судостроительный завод, работавший с 1924 года, признан банкротом;

- Morgan Stanley считает, что для своего спасения Ford должен уволить не 7000, а 30 000 сотрудников;

- Российские банки терпят убытки;

- Глава минфина Силуанов предложил снизить НДФЛ для иностранцев с 30 до 13;

- Взыскание долгов с граждан в упрощенном порядке становится все более популярным;

- Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности;

- Китайский МИД назвал действия США экономическим терроризмом;

- Иранский лидер Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоров с Вашингтоном;

- Ассанжа перевели в тюремную больницу;

- Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо пообещал продолжение уличных протестов;

- Египетские власти, поддерживаемые США, с 2013 года привели в исполнение почти две с половиной тысячи смертных приговоров;

- Индийский ютуб-канал первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков;

- Шпагат Волочковой внесли в книгу рекордов России.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NroH9at8QBI