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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 10

08:51. 30 мая 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

1914. Николай II среди рабочих Путиловского завода
1914. Николай II среди рабочих Путиловского завода

1914. Вел. кн. Ксения Александровна с сыном Василием. Елагин остров
1914. Вел. кн. Ксения Александровна с сыном Василием. Елагин остров

1914. Вел. кн. Ольга Александровна с племянником Василием. Елагин остров
1914. Вел. кн. Ольга Александровна с племянником Василием. Елагин остров

1914. Вел. кн. Ольга Александровна, Татьяна и Ольга на берегу пруда. Царское село.
1914. Вел. кн. Ольга Александровна, Татьяна и Ольга на берегу пруда. Царское село

1914. Елагин дворец. Николай II и Мария Фёдоровна
1914. Елагин дворец. Николай II и Мария Фёдоровна

1914. Елагин дворец. Николай II с Марией и Татьяной
1914. Елагин дворец. Николай II с Марией и Татьяной

1914. Император Николай II и великий князь Николай Николаевич. Ставка главнокомандующего
1914. Император Николай II и великий князь Николай Николаевич. Ставка главнокомандующего

1914. Императорская семья у Елагина дворца
1914. Императорская семья у Елагина дворца

1914. Мария на балконе Александровского дворца. Царское село.
1914. Мария на балконе Александровского дворца. Царское село

1914. Мария Николаевна и Ксения Александровна. Елагин остров
1914. Мария Николаевна и Ксения Александровна. Елагин остров

1914. Мария Фёдоровна и её гости у Оранжереи. Елагин остров
1914. Мария Фёдоровна и её гости у Оранжереи. Елагин остров

1914. Мария Фёдоровна и Ксения Александровна. Елагин остров
1914. Мария Фёдоровна и Ксения Александровна. Елагин остров

1914. Мария Фёдоровна принимает гостей. Елагин остров
1914. Мария Фёдоровна принимает гостей. Елагин остров

1914. Николай II и Алексей катаются на лодке. Царское село
1914. Николай II и Алексей катаются на лодке. Царское село

1914. Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны с офицерами 148-го пехотного Каспийского великой княжны Анастасии Николаевны полка
1914. Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны с офицерами 148-го пехотного Каспийского великой княжны Анастасии Николаевны полка

1914. Николай II и Мария Фёдоровна. Елагин остров
1914. Николай II и Мария Фёдоровна. Елагин остров

1914. Николай II на Нижней даче. Петергоф
1914. Николай II на Нижней даче. Петергоф

1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф1
1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф

1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф
1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф

1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф
1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф

Источник: https://humus.livejournal.com/6652913.html

Метки: история, петергоф, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото

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