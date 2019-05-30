Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 10



1914. Николай II среди рабочих Путиловского завода





1914. Вел. кн. Ксения Александровна с сыном Василием. Елагин остров



1914. Вел. кн. Ольга Александровна с племянником Василием. Елагин остров



1914. Вел. кн. Ольга Александровна, Татьяна и Ольга на берегу пруда. Царское село



1914. Елагин дворец. Николай II и Мария Фёдоровна



1914. Елагин дворец. Николай II с Марией и Татьяной



1914. Император Николай II и великий князь Николай Николаевич. Ставка главнокомандующего



1914. Императорская семья у Елагина дворца



1914. Мария на балконе Александровского дворца. Царское село



1914. Мария Николаевна и Ксения Александровна. Елагин остров



1914. Мария Фёдоровна и её гости у Оранжереи. Елагин остров



1914. Мария Фёдоровна и Ксения Александровна. Елагин остров



1914. Мария Фёдоровна принимает гостей. Елагин остров



1914. Николай II и Алексей катаются на лодке. Царское село



1914. Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны с офицерами 148-го пехотного Каспийского великой княжны Анастасии Николаевны полка



1914. Николай II и Мария Фёдоровна. Елагин остров



1914. Николай II на Нижней даче. Петергоф



1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф



1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф



1914. Николай II осматривает трофейный пулемёт. Петергоф

Источник: https://humus.livejournal.com/6652913.html