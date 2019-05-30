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ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ: писатели против историков

20:45. 30 мая 2019 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

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7 июля в подмосковном Лапино в арт-резиденции “Хутор Захара Прилепина” пройдет первый Пикник для всех любителей исторического и культурного просвещения “Писатели против Историков”.

Вас ожидают лекции авторитетных знатоков прошлого нашего Отечества, споры крупнейших современных историков и писателей, книжная ярмарка, выступления реконструкторов, программа для детей, полевая кухня, а в завершении Пикника концерт исторических песен Stalin wasn’t Stallin от Егора Яковлева и Павла Перца.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qEDsb_VWJlc

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