ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ: писатели против историков

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7 июля в подмосковном Лапино в арт-резиденции “Хутор Захара Прилепина” пройдет первый Пикник для всех любителей исторического и культурного просвещения “Писатели против Историков”.



Вас ожидают лекции авторитетных знатоков прошлого нашего Отечества, споры крупнейших современных историков и писателей, книжная ярмарка, выступления реконструкторов, программа для детей, полевая кухня, а в завершении Пикника концерт исторических песен Stalin wasn’t Stallin от Егора Яковлева и Павла Перца.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qEDsb_VWJlc