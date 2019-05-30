Александр Пыжиков. Возможен ли наpoдный рeвaнш?
Как одолеть запад?
Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала День. Почему фольклор – не прошлое, а будущее человечества. Почему в традиционном мировоззрении душа – коллективное понятие и другие люди необходимы, чтобы пройти свой путь. Почему фольклорное мировоззрение не знает бессмысленных мук зaпaдной философии. Как троцкизм подкрался незаметно и многое-многое другое.
Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа раскроют книги:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-vozmozhen-li-napodnyy-revansh