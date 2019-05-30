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10 необычных образцов огнестрельного оружия (ФОТО)

13:30. 30 мая 2019 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:
10 необычных образцов огнестрельного оружия (ФОТО) | Русская весна

С тех пор как человечество изобрело огнестрельное оружие, были созданы тысячи различных его видов и модификаций. Часть из них развилась в современные модели, большинство же оказалось прочно забыто. Если немного покопаться, среди них можно обнаружить поистине любопытные нестандартные образцы.

Как насчёт почти артиллерийского ствола для охоты на уток? Ружья-ловушки против кладбищенских воров? Фантазия разработчиков огнестрельного оружия не утихает и по сей день, но в прошлые века она цвела определённо ярче.

Уточница укреплялась на небольших лодках и, как можно судить по названию, предназначалась для отстрела уток. В промышленных масштабах, так сказать, и чтобы уж точно не промахнуться.

Залп дроби из этого монстра мог убить 50 уток за раз.

Пистолет «утиная лапка» продолжает утиную тему, хотя и назван был так исключительно из-за своеобразной формы. Он мог стрелять изо всех стволов одновременно, что очень ценилось капитанами на военных и пиратских судах, когда требовалось подавить бунт непокорной команды.

Пневматическая винтовка Жирандони была одним из самых выдающихся итальянских ружей XVIII века.

Не являясь «огнестрельным» в прямом смысле слова, это ружьё стреляло вполне настоящими пулями и поражало цель на расстоянии до 150 шагов.

Револьвер Ле Ма — детище инженера Жана Александра Ле Ма, разработанное им в 1856 году. Главной особенностью оружия была возможность трансформации девятизарядного револьвера в однозарядный дробовик одним движением руки. Использовался армией КША во времена Гражданской войны в США.

«Кладбищенские ружья» пользовались популярностью в XVIII и XIX веках как средство против расхитителей могил.

Они закапывались над гробами, и неудачливый грабитель, задевший ловушку, получал пулю в упор.

Gyrojet — разновидность орудий, стрелявших ракетами вместо пуль, наиболее известным оказался одноимённый пистолет.

Мини-ракеты отличались бесшумностью и действительно были эффективны на дальних дистанциях, но во всём остальном проигрывали пулям.

Ружьё Пакла — один из первых предков пулемёта, созданный в 1718 году. Представлял из себя обычное кремнёвое ружьё с 11-зарядным цилиндрическим барабаном, где каждый новый выстрел производился как в револьвере.

Боркхардт К93 — первый в мире самозарядный пистолет, разработанный в 1893 году и ушедший в массовое производство. Несмотря на крайне необычную форму, ценился за высокую надёжность и отличные баллистические характеристики.

Пистолет-пряжка, замаскированный под обычную пряжку пояса, использовался высокопоставленными членами СС во время Второй мировой.

В случае захвата в плен, они могли с его помощью попытаться совершить побег или самоубийство.

«Колибри» — пистолет австро-венгерского производства, один из самых малогабаритных серийных видов оружия в мире.

Разработан в 1910 году, всего было выпущено около тысячи экземпляров. Показал низкую эффективность и не окупился.

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Сергей Евтушенко

Источник: https://rusvesna.su/news/1559208845

Метки: Новости

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