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Заседание Высшего евразийского экономического совета

13:55. 29 мая 2019 Просмотров - 203 Один комментарий Опубликовал:
Обратите внимание на эпизод схода участников со сцены. Как Назарбаев нарочито отошёл от Путина. А начиная с отметки 7 мин. 7 сек., бывший президент Казахстана сделал очень сильное и знаковое заявление:

„Население наших стран составляет 184 миллиона человек. Это огромный рынок потребления и сбыта. Если мы по-нормальному разберёмся и будем работать, – нам вообще никуда можно не выходить! Внутренний рынок – достаточный.”

Назарбаев взял очень верный тон: не формальный, не словоблудческий, а по-человечески деловой.

Вообще создаётся впечатление, что именно на этом форуме формируется устройство новой Евразии.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4480600.html

Метки: армения, белоруссия, евразийский союз, Евразия, Казахстан, молдавия, Путин, Россия, экономика

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 468 282
    Игорь 29 мая 2019 в 15:27

    Лет на тридцать опоздал бабай, да и сейчас держит фигу в кармане, плеяда развала не сольётся в едином порыве. Наш общий рынок Китай.

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