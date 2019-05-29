Заседание Высшего евразийского экономического совета
13:55. 29 мая 2019 Просмотров - 203 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Обратите внимание на эпизод схода участников со сцены. Как Назарбаев нарочито отошёл от Путина. А начиная с отметки 7 мин. 7 сек., бывший президент Казахстана сделал очень сильное и знаковое заявление:
Назарбаев взял очень верный тон: не формальный, не словоблудческий, а по-человечески деловой.
Вообще создаётся впечатление, что именно на этом форуме формируется устройство новой Евразии.
„Население наших стран составляет 184 миллиона человек. Это огромный рынок потребления и сбыта. Если мы по-нормальному разберёмся и будем работать, – нам вообще никуда можно не выходить! Внутренний рынок – достаточный.”
Назарбаев взял очень верный тон: не формальный, не словоблудческий, а по-человечески деловой.
Вообще создаётся впечатление, что именно на этом форуме формируется устройство новой Евразии.
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Лет на тридцать опоздал бабай, да и сейчас держит фигу в кармане, плеяда развала не сольётся в едином порыве. Наш общий рынок Китай.