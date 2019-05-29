Хуже фашистов. Ростислав Ищенко

Не могу сказать, что «борьба» президента Зеленского с Верховной Радой слишком уж занимает граждан Украины, но определённую функцию она выполняет. Это «противостояние» даёт возможность агитаторам за Зеленского из числа «русофилов», ненавидящих Россию (поскольку она (её власть) не соответствует их личному представлению о том, какой должна быть Россия и как конкретно она должна отстаивать права киевских «русофилов» на международной арене и внутри Украины), заявлять, что Зеленский ещё ничего не сделал. Мол, он только говорил, мол, содержание его явно русофобских заявлений определяется необходимостью борьбы с реакционной Радой, которая мечтает вернуть мерзкий режим Порошенко и не позволить «народному президенту» привести страну в «светлое будущее».По сути, имитация борьбы Зеленского и Рады даёт возможность стабилизировать электорат виртуальной партии «Слуга народа». Что-то Зеленский потеряет, но потеря двух-трёх и даже пяти процентов, не существенна на фоне поддержки 30% избирателей (ровно столько голосовали за Зеленского в первом туре) и 40% от тех, кто окончательно определился в своём выборе.Борьба с Радой изначально была спровоцирована командой Зеленского, при полном непротивлении злу насилием, со стороны стоящих за «молодым незапятнанным» олигархов. Зададим себе простой вопрос: чего Зеленский хотел добиться от Рады? Единственный принципиальный документ, поданный на рассмотрение парламента командой президента – изменение избирательного законодательства, предполагающее замену мажоритарно-пропорциональной системы чисто пропорциональной.Как это было сделано? Был подписан указ о роспуске парламента, после чего новоизбранный президент потребовал от почти распущенной Рады, проголосовать новый избирательный закон в течение одного дня – до того, как указ о роспуске будет опубликован и официально стартует избирательная кампания, в ходе которой избирательное законодательство менять нельзя.Что это значит? Это значит, что у команды президента не было времени для работы с депутатами, а сами депутаты были негативно настроены по отношению к главе государства, который распустил Раду.Был ли роспуск принципиально важен? Нет. Скорее наоборот, готовясь к очередным выборам в октябре, Рада была бы более настроена на конструктивное сотрудничество с новым президентом. Большинство депутатов (БПП, «Народный фронт», «Удар», «Самопомощь», «Радикальная партия», «комбаты» из числа мажоритарщиков) в новый состав под старыми брендами не проходили. Перед ними стояла бы задача, либо найти себе новую политическую силу, которая заведёт их в новый состав парламента, либо обеспечить себе некие гарантии от возможного уголовного преследования, после потери депутатского иммунитета. В обоих вариантах для президентской команды открывалось неограниченное пространство для манёвра.Напомню, что партия «Слуга народа», существующая лишь на бумаге, сейчас реально претендует на фракцию в парламенте, близкую к 200 депутатам, а возможно и на однопартийное большинство. Могу сразу разочаровать, ожидающих увидеть в её составе «новые лица». В лучшем случае там появится несколько коллаборационистов, из бывших регионалов, включая тех, кто в своё время перебежал к Януковичу от Тимошенко и Ющенко. Не исключено также появление нескольких членов команды, работавшей на Зеленского в ходе выборов (из числа тех, кому не хватит мест в Администрации президента и в органах исполнительной власти). Остальные будут набраны из той же политической тусовки, которая вот уже почти тридцать лет кочует из партии в партию, исправно представляя в высшем законодательном органе (равно, как и в других местах) интересы украинского олигархата.Имея полгода до официальных выборов, Зеленский мог бы спокойно договориться с Радой и о назначении нового правительства, и о поддержке своих инициатив. Если уж Рада согласилась провести инаугурацию 20-го мая, а затем не стала препятствовать реализации указа о роспуске (в своё время Янукович спокойно игнорировал три указа Ющенко о роспуске Рады, проигнорировал бы и четвёртый, если бы не заключил сепаратное соглашение), то любые другие проблемы были для неё куда менее принципиальны.Избирательное законодательство на Украине менялось неоднократно. Уверен, что и сейчас не составило бы труда убедить депутатов проголосовать за президентский законопроект, будь у Зеленского хоть какой-то запас времени. Но принятие нового избирательного закона полураспущенной Верховной Радой за несколько часов до начала официальной избирательной кампании, да ещё и в режиме аврала, когда депутаты должны голосовать за не изученный ими законопроект – нонсенс с политической точки зрения, хоть юридическую корректность голосования, с некоторыми натяжками, можно было бы обеспечить.Следовательно, команда президента умышленно шла на скандал с парламентом, даже не попытавшись конструктивно с ним сотрудничать. Скандал же, как было сказано выше, нужен только для одного – обеспечить Зеленскому на ближайшие два месяца имидж борца с «порошенковской реакцией», который сражается «за счастье народа» с «реакционным парламентом», мешающим ему немедленно установить мир, победить коррупцию, понизить тарифы, повысить зарплаты, вернуть в страну «65 миллионов украинцев» и т.д.Поскольку Зеленский легко пожертвовал вроде бы принципиальными изменениями в избирательное законодательство (ведь теперь новая Рада будет избрана по старому закону), они ему были не очень-то и нужны.Вновь зададим себе вопрос: кто бы стал выгодоприобретателем от введения сугубо пропорциональной системы и от снижения проходного барьера до 3%? Понятно, что олигархи – владельцы политических партий. После этого судьба любого голосования в Верховной Раде решалась бы на собрании 4-8 владельцев депутатских фракций. Просто считали бы сколько кому голосов принадлежит и результат готов. О правиле личного голосования депутата на основании мандата, выданного ему избирателями, можно было бы забыть. Депутаты были бы рабами партийных фракций, а в конечном итоге владельцев политических партий. То есть, введение пропорциональной системы явно было составной частью олигархического консенсуса, позволившего без проблем провести инаугурацию 20 числа и распустить Раду, без какого бы то ни было сопротивления с её стороны. Теперь все решения любых судов (Конституционного, Верховного) какими бы они ни были, в крайнем случае ослабят позиции Зеленского (подвесив над ним в перспективе угрозу импичмента, если указ о роспуске будет признан неконституционным), но не остановят процесс выборов в Раду IX созыва.Почему же олигархат так легко отказался от введения столь выгодной ему новой избирательной системы?А кто сказал, что отказался олигархат, а не часть олигархата?Зеленского контролирует Коломойский, обеспечивающий ему политическую поддержку и Аваков, гарантирующий силовое прикрытие. Без этого тандема, Зеленский бы даже не прошёл во второй тур, набери он хоть 90% голосов. Порошенко и к введению военного положения был готов, и к массовым фальсификациям и даже к силовому давлению на своих оппонентов (и на их представителей в избирательных комиссиях) в ходе выборов. Ему противостояла Тимошенко, вокруг которой к концу 2018 года сложился консенсус, оппонировавших Порошенко олигархов. И только проведенные Коломойским подпольные сепаратные переговоры, а также переход на его сторону Авакова, позволили Зеленскому стать президентом.Безусловно, в этой истории существенную роль сыграло и требование Запада провести избирательную кампанию без насилия, и токсичность самого Порошенко, который утратил способность абсорбировать негатив и стал точкой сосредоточения ненависти, как населения, так и большей части олигархата, и справедливое недоверие украинских политиков и олигархов Тимошенко, карьера которой – серия обманов и предательств. Все эти факторы важны и они оказали существенное влияние на решение как Авакова, так и коллективного олигархата, сделать ставку на марионетку Коломойского, предполагая, что «кукольный театр Карабаса Барабаса» можно отнять у владельца. Во всяком случае, президент, на службе олигархов и президент-олигарх не одно и то же. Последний работает на себя, а первый на хозяина, который может меняться. Но ключевые персоны, обеспечившие победу Зеленского (Коломойский и Аваков) решение принимали сами, исходя из своих личных интересов. Они могли остаться верными договорённостям с Тимошенко, они вели переговоры с Порошенко и могли переметнуться на его сторону (что вряд ли, поскольку Порошенко, в силу своей жадности и неадекватности, мог им предложить наименьшее количество бонусов, но эвентуальная возможность была).У Запада было одно требование – мирный переход власти (даже если она останется у Порошенко). Поэтому силовой компонент Авакова был важен только с точки зрения нейтрализации возможных силовых акций оппонентов (защита результатов выборов от узурпации и силовое давление с целью изменения результатов выборов не одно и то же). Отсюда необходимость в олигархическом консенсусе (в том числе и для нейтрализации Тимошенко, вместо которой во второй тур с Зеленским провели более удобного Порошенко). Здесь важны были таланты переговорщика-Коломойского. Ведь важно было не только пообещать олигархату, что власть будет поделена на всех, но и дать этим матёрым бандитам, которые никому не верят, поскольку сами готовы кого угодно обмануть, такие гарантии, которые бы их удовлетворили.Принятие пропорциональной системы и было такой гарантией. Роспуск или не роспуск Рады при этом уже не был важен, поэтому на него никто не обратил внимание, а зря. Как уже было сказано, Зеленский не просто распустил Раду. Он сделал это в оскорбительной манере и дал понять, что состоящая из мажоритарщиков половина состава парламента не может рассчитывать на конструктивные переговоры с его командой о своём политическом будущем. Тут же был внесён новый избирательный закон, причём так, чтобы времени на согласования и переголосования в случае его отклонения не оставалось бы. Как и следовало ожидать, Рада, на эмоциях, пытаясь хоть чем-то отплатить унизившему её президенту, закон отклонила. Коломойский выиграл очередной раунд.Во-первых, теперь он может говорить, что «реакционный парламент» не даёт няшке-президенту развернуться. Тема избирательной кампании «Слуги народа» обеспечена. Во-вторых, что ещё важнее, не нарушив ни одного обещания, Коломойский похоронил все свои обязательства в рамках олигархического консенсуса.Марионетка Коломойского нужный закон внесла? Внесла. Кто его отклонил? Рада, в которой большинство у коллективного олигархата. То есть, сами себя высекли. Ну а то, что «уважаемые люди» не успели сориентироваться и отдать нужные распоряжения своим фракциям – их личные проблемы, Коломойский здесь ни при чём.Примерный расклад списочной и мажоритарной части фракции популярного президента известен. Порошенко в 2014 году обеспечил своему блоку 63 места по списку и 69 по мажоритарке. Результат Зеленского должен быть значительно лучше. Не удивлюсь, если по мажоритарке «Слуга народа» протолкает сотню депутатов и больше.Кроме того, не стоит забывать, что какое-то число мажоритарщиков объединится в ориентирующуюся на президента группу «внефракционных». Плюс, Коломойский для подстраховки запускает «партию мэров» (Труханова и Кернеса), на базе партии «Видродження», в которую после 2014 года сбежали коллаборировавшие «младорегионалы» из группировки Хомутынника. Этот проект может рассчитывать на голоса 2-3% «русофилов», которые успеют разочароваться в Зеленском ещё до выборов, также на 1-2% коллапсирующего «Оппозиционного блока» Ахметова/Вилкула, что-то они оттянут у «Оппозиционной платформы – За жизнь!» Бойко/Медведчука/Рабиновича, что-то заберут у Тимошенко. При удачном для себя раскладе «мэры» могут рассчитывать на 7-10%, но для Коломойского важно, чтобы они хотя бы преодолели барьер. Это будет гарантией формирования пропрезидентского большинства, на случай, если «Слуга народа» не дотянет единолично до 226 мест в парламенте. Заодно можно резко снизить запросы Тимошенко, которая пытается на парламентских выборах отыграть проигранное на президентских, войти в коалицию, получить пост премьера и продолжить реализацию своей давней программы по превращению Украины в «канцлерскую республику», при полномочном главе правительства и беспомощном президенте.В общем, Коломойский, под прикрытием Зеленского идёт к концентрации всей власти в своих руках. Более того, он восстанавливает разгромленное в марте 2015 года «Коломойское княжество» на Юго-Востоке. Напомню, тогда Коломойский установил свой прямой или опосредованный контроль над Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской (в сотрудничестве с Добкиным/Кернесом) областями, а также над подконтрольными Киеву частями Донецкой и Луганской областей. Это регион, в котором сконцентрированы ещё работающие остатки украинской промышленности, порты обеспечивают экспортно-импортные операции, а значит и приток какой-то валюты. Здесь создаётся большая часть реального украинского ВВП. Это области-доноры Украины. Тот, кто владеет этим регионом может продиктовать условия любой власти в Киеве.Итак, формально не нарушая никаких договорённостей, работая в режиме олигархического консенсуса, Игорь Валерьевич идёт к тому, что к концу года он, на паях с Аваковым (у Колмойского контрольный пакет, у Авакова блокирующий) будет контролировать президента, Раду, правительство и главный бюджетообразующий регион.Мнение Запада по этому вопросу Коломойского не интересует. Он уже посоветовал Зеленскому объявить дефолт. Это хуже, чем плюнуть Западу в душу, это плюнуть в его кошелёк. Но Коломойский понимает, что активная поддержка Запада кончилась, выкручиваться надо самому, а для этого надо сконцентрировать в своих руках как можно больше власти.Вечно надеющиеся на лучшее политические романтики могут сказать: «Но ведь тогда у Коломойского остаётся один путь – в Россию. Может он по нему и пойдёт?» Не пойдёт, даже, если захочет. Просто потому, что для того, чтобы Коломойский пошёл в Россию, Москва должна унизиться, признать его полноправным партнёром, обеспечить ему контроль, как минимум, над уже захваченной Коломойским частью Украины, обеспечить интересы его предприятий (открыть перед ними российский рынок, гарантировать поставки сырья и энергоносителей ниже мировых цен). Фактически, поскольку украинский бюджет больше не существует (об этом свидетельствует рекомендация объявить дефолт, как можно скорее), а Запад снял Украину с довольствия и кредитует только выплату процентов по предыдущим кредитам, загоняя в ещё большую долговую кабалу (из которой единственный выход – дефолт), для того, чтобы гарантировать лояльность Коломойского, его воровство (а по-другому он работать не умеет) должен оплачивать российский бюджет. Такой вариант для России неприемлем, а любой другой неприемлем для Коломойского.Поэтому его задача – создать на Украине полуавтаркический, замкнутый на себя режим тоталитарного типа, опирающийся на силовые структуры и эскадроны смерти. Интересы правящего меньшинства (которое в перспективе должно уменьшиться до Коломойского и его команды) заключаются в распродаже остатков ресурса украинского государства, который заключается в сырье (производство ГОКов), металлургической продукции низкого передела, продукции сельского хозяйства. Стабилизация социальной сферы должна произойти за счёт резкого сокращения численности населения (понятливые разъедутся по миру, от России, до Канады, а непонятливых выморит Супрун). Миллионов пятнадцати-двадцати граждан Украине хватит для функционирования административного аппарата, сосредоточенного в центральных кварталах обезлюдивших городов (которые будут представлять из себя такие же оазисы цивилизации, как пятизвёздочные гостиницы в Сомали), а также для обеспечения рабочими руками портов, редких уцелевших промышленных предприятий, принадлежащих олигархам, и аграрных холдингов, находящихся в совместном владении украинского олигархата и западных аграрных компаний. Излишек населения будет кормиться за счёт натурального хозяйства. В сельской местности в 2014 году проживало около 14 миллионов человек, большинство которых и так вело полунатуральное хозяйство, то есть для них ничего по сути не изменится.При тех темпах, которыми население сокращалось в 2014-2019 годах, для достижения нужного результата хватит пяти лет, но поскольку процесс ускоряется, можно уложиться и за три года. Каждый потерянный миллион населения значительно снижает возможность социальных протестов, тем более бунтов.В ходе последних президентских выборов олигархат удачно канализировал протестные настроения населения, сосредоточив их на Порошенко. Система изменила вывеску и, не сменив сути, продолжила свою работу. При этом, за счёт массовой эмиграции миллионов наиболее активных в Европу и в Россию, достаточно высокий уровень социальной напряжённости не несёт угрозы восстания. Наличного в руках олигархата силового ресурса в виде официальных структур и неформальных нацистских «эскадронов смерти» вполне достаточно, чтобы держать население в повиновении. Силовое выяснение отношений возможно лишь между самими олигархами, с опорой на разные силовые структуры (а также свои частные армии). В ходе последних президентских выборов такое силовое выяснение отношений прошло мирно (боевики Авакова присутствовали за спинами оппонирующих Порошенко политиков, но почти не выходили на авансцену). Следующий раз может повезти ещё раз, а может не повезти. Но это в любом случае будет межолигархический конфликт за право остаться единственным хозяином страны. Даже, если в него будут задействованы какие-то социальные группы, они выполнят роль исключительно статистов (как «онижедети» или «небесная сотня» на майдане). Но чем дальше, тем меньше такие статисты будут нужны. Когда население занято выживанием, оно не устраивает бунтов.Все те, кто голосовал за Зеленского, кто сейчас поддерживает его, надеясь, что скоро он «покажет себя», должны понимать, что они санкционировали преодоление последнего рубежа, который отделял Украину от скатывания в тоталитарную автаркию, управляемую олигархами, под прикрытием марионеток и с опорой на нацистких боевиков (впрочем, боевикам не обязательно быть нацистами, просто нацисты дешевле и послушнее).Порошенко со своими томосом, верой и армией, с попыткой опереться на правых радикалов, олицетворял систему, теряя популярность, он компрометировал систему. Выступая против Порошенко народ выступал и против системы. Зашкаливавшая ненависть к Порошенко, объединявшая правых и левых, русофилов и русофобов, несла опасность системе и поэтому система отказалась от Порошенко, а возможно (хоть и не обязательно) накажет его.Теперь система официально представлена картонным чучелом, которое можно менять хоть каждый день. Как только президент становится излишне токсичен, он, по-хорошему или по-плохому, отправляется в отставку и на его место приходит кто-то новый (клоун, певец, спортсмен, писатель, кто угодно, главное чтобы был популярным). Вместо очередного президента Лосада, приходит очередной Дикки Оливара II, народ радуется, поёт гимн и на время возвращается в стойло, а затем всё начинается сначала.Много ли надо было Зеленскому полномочий, чтобы выпустить политзаключенных? У него их вполне достаточно. Главу СБУ, которая их хватала, он уже поменял, а Савченко вышла на свободу ещё до его победы во втором туре. Остальные сидят. Нужен ли роспуск Рады, чтобы отдать приказ войскам прекратить огонь в Донбассе, тем более, что начальника Генштаба, который такой приказ должен отдать, Зеленский уже поменял? Нет. Но обстрелы усиливаются. Президент, по Конституции реализует внешнюю политику страны. Рада никак не может помешать Зеленскому приступить к выполнению Минских соглашений, которые имеют статус документа, утверждённого резолюцией Совбеза ООН, а значит имеющего преимущество перед национальным законодательством Украины. Обмен пленных (всех на всех) в данной ситуации самый простой ход. Зеленский делает его невозможным дважды. Он, во-первых, требует вернуть украинских моряков, задержанных в ходе осуществленной Украиной военной провокации в Керченском проливе, без всяких условий, при том, что ситуация вообще не имеет никакого отношения ни к Донбассу, ни к Минским соглашениям. Он, во-вторых, отказывается от услуг Медведчука (который как раз и занимался освобождением пленных) причём как в переговорах с Россией, так и в переговорах с ЕС (о чём Евросоюз уже успел выразить сожаление). Чтобы подписать запрос в Конституционный суд по поводу конституционности языкового закона, Зеленскому нужна была ровно минута после инаугурации (текст можно было подготовить заранее). Закон очевидно неконституционен и был бы отменён. Зеленский этого не сделал.Это конкретные дела конкретного президента Украины. Они со всей очевидностью направлены на закукливание на Украине существующего режима, в худшем формате, чем порошенковский. Новый режим будет всё также враждебен России, но он стремится полностью выйти из-под контроля Запада, что снизит возможность воздействия на него при помощи мирового сообщества. Киев фактически готовится к тому, что Европа и Россия помирятся через его голову, а он будет существовать во враждебном окружении.Новый режим будет так же террористичен, как предыдущий, законы окончательно уступят место целесообразности, а разница между государственным аппаратом подавления и эскадронами смерти окончательно сотрётся. Но он будет избегать порошенковской публичности. Никто не знает, сколько человек похоронил Коломойский в Днепропетровске при подавлении Русской весны. Вот и о новых жертвах никто ничего не узнает.Новый режим не только сохранит власть в руках олигархов, но и усилит их контроль над госаппаратом, однако формально во главе государства будут меняться исключительно «народные президенты» и народу придётся сетовать только на то, что он опять ошибся с выбором.Нацисты никуда не денутся. Они всё так же составляют главную ударную силу Авакова, их влияние растёт. Просто они стали дисциплинированнее, научились вместо размахивания битами «переводить бабушек через дорогу», без необходимости и без команды не высовываются, но в любой момент готовы «остановить реванш». Не реванш Порошенко и не реванш Рады, реванш «антимайдана» они готовы остановить. Просто «антимайдан» ослаблен и расколот достаточно для того, чтобы не было необходимости в гориллах с автоматами на улицах, теперь его можно держать в узде чисто политическими средствами.Строится система, в которой власть и ответственность с фашистами делят те, кто хуже фашистов, поскольку они укрепили систему, дали возможность отвлечь внимание негодующих масс на негодную фигуру списанного в утиль Порошенко. Кто-то делал это сознательно, из карьерных устремлений, от подлости и за деньги, кто-то по глупости и наивности агитировал и агитирует за Зеленского бесплатно, «по убеждениям» (и так и останется со своими «убеждениями» в маргинальной нише), но как старушка, принесшая вязанку хвороста в костёр, на котором сжигали Яна Гуса, все они внесли свою лепту в укрепление режима украинской олигархической республики в его самом зверском варианте. Причём «святая простота» выдала клоуну на службе у олигархов неограниченный мандат доверия, который может быть пересмотрен только на следующих выборах (если они будут). А пока, те кто стоит за Зеленским, будут с полным правом заявлять, что выступающие против них, хоть внешние силы, хоть внутренние, выступают против украинского народа, впервые в своей истории проявившего невиданное единство при голосовании за Зеленского. Поскольку же последний не озвучил свою программу до сих пор, то украинский народ проголосовал на президентских выборах и готовится проголосовать на парламентских за выдачу тандему Коломойского/Авакова (управляющего страной под прикрытием Зеленского) карт-бланш на любые действия от имени народа.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8835645.html