Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 мая 2019
- 05:05 Сирия: боевики наступают под прикрытием «Белых касок» и Запада.
- 03:49 «Мы гордимся дружбой с Россией!» — военный конвой РФ прибыл в бывшую крепость ИГИЛ в пустыне (ФОТО).
- Вчера 23:10 Кафр-Набуда. Крупнейшее сражение кампании 2019 года.
Сирия: боевики наступают под прикрытием «Белых касок» и Запада
Большие силы террористов продолжают атаки на правительственные войска, а Запад опять поднимает шумиху вокруг Идлибской зоны, где на днях якобы из-за воздушных ударов ВКС России и ВВС Сирии погибли мирные жители.
Первоисточником информационных вбросов выступают ресурсы скандально известных «Белых касок», к обвинениям которых присоединяются западные СМИ.
Пропагандистская группировка «Белые каски» обвинила российских и сирийских летчиков в нанесении ударов в провинциях Идлиб и Хама. Если верить опубликованной в Твиттере информации, британские волонтеры уже спасли 20 человек из-под завалов разрушенных домов в Идлибской зоне.
Если говорить предметно, в сведениях, предоставленных международной организацией, приводится только один населенный пункт, где якобы имел место воздушный удар. Это город Эриха, расположенный в самом центре зоны деэскалации Идлиб. Там британские правозащитники насчитали 11 погибших, в том числе 6 детей и 4 женщины. Стало быть, представителей мужской половины во время нанесения авиаударов «на многолюдной улице», как утверждает американский канал «Фокс-Ньюз» со ссылкой на псевдообщественную организацию, не оказалось.
В других сообщениях приводится общая статистика. Мол, в провинциях Хама и Идлиб погибло 18 человек, из них 7 детей, 6 женщин. Ранения получили 32 местных жителя. За какой период приводится цифры с погибшими и пострадавшими, а также жители каких населенных пунктов получили увечья, не упоминается, однако британские волонтеры вполне предсказуемо винят в произошедшем российских и сирийских летчиков.
Предсказуемо, но явно необоснованно.
Что касается ВКС России, базирующихся на авиабазе Хмеймим, то, по данным военных источников, российская авиация за последние двое суток не работала в зоне деэскалации, а боевые вылеты осуществляла без нанесения ударов.
Собственно, и сами удары российские ВКС наносят не куда попало, а только по объектам и военной технике, принадлежащим террористическим группировкам.
Осуществляются вылеты также не по чьей-либо прихоти, а после трехкратного подтверждения соответствующих сведений, предоставленных несколькими источниками, в том числе беспилотными летательными аппаратами, а также данными средств разведки. После этого данные по целям передаются турецкой стороне, которая является союзником и партнером России в рамках достигнутых договоренностей в Астане (2017 г.) и Сочи (2018 г.).
Стоит отметить, что начиная с прошлой недели боевые самолеты ВКС России и ВВС Сирии наносили удары в интересах оборонительных действий правительственных войск на севере провинции Хама. В окрестностях населенных пунктов Кафр-Набуда, Хуайз, Хабит, Кафр-Зайта и других поселений джихадисты осуществили серию нападений на сирийскую армию. Впрочем, атаки боевиков оказались неудачными благодаря, в том числе, умелой поддержке с воздуха.
Вся эта боевая работа не идет ни в какое сравнение с мультипликациями западных правозащитников, с творчеством которых можно ознакомиться на официальном твиттер-аккаунте, где уже размещена стандартная подборка с ужасающими фото- и видеокадрами погибших и раненых.
Однако отдадим должное «независимым» специалистам. Действия белокасочников весьма оперативно фиксировались на камеру и размещались в социальной сети, чтобы мировое сообщество имело возможность своевременно убедиться не только в преступлениях «режима», но и в заслугах британских волонтеров, оказывающих помощь сирийцам.
Возможно, белокасочникам удастся отыскать под обломками разрушенных зданий Эрихи очередные запрещенные боеприпасы правительственных войск, что послужит основой для совместного с боевиками видеопроекта. Сирийская Эриха находится в 10 километрах от Идлиба, где расположен головной офис химического крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» — нового структурного подразделения, отвечающего за постановочные съемки.
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«Мы гордимся дружбой с Россией!» — военный конвой РФ прибыл в бывшую крепость ИГИЛ в пустыне (ФОТО)
Российские военные продолжают выполнять задачи в различных провинциях Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
27 мая в населенном пункте Харна провинции Дамаск состоялась гуманитарная акция. Российским Центром по примирению враждующих сторон было выдано 500 продовольственных наборов общим весом более 2,1 тонн.
В каждом продовольственном наборе продукты первой необходимости: рис, мука, сахар, мясные и рыбные консервы.
За годы войны население Харнаы увеличилось вдвое: из-за беженцев, скрывавшихся от насилия и убийств террористами из восточных районов Сирии.
В районе проживают большое количество многодетных семей. Инфраструктура и система снабжения городка, расположенного в горах, не рассчитана на такое количество жителей. Помощь от России пришлась очень кстати.
В это же время другая военная колонна прибыла в город Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор, который долгое являлся настоящей крепостью ИГИЛ*. Находящийся на Восточном берегу Евфрата, Мазлум стоит вблизи нефтяных месторождений. Бойцам Сирийской армии раз за разом приходилось отбивать город.
После освобождения прошло уже более двух лет, но работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.
Местному населению были предоставлены продовольственные наборы и оказана медицинская помощь. Старейшина поблагодарил российских военнослужащих от лица всех жителей за оказанную помощь.
«Мы очень благодарны России за оказанную сирийскому народу помощь и гордимся дружбой двух государств. Российская помощь довольно ощутима. Помимо продовольствия нам сейчас помогают в восстановлении разрушенных зданий и в ремонте важных социальных объектов.
Боевики все разрушили и разграбили. Теперь при помощи российских друзей все приходиться восстанавливать. Спасибо российскому народу за дружбу и поддержку», — сказал старейшина города Абу Фераз.
Россия продолжит и дальше оказывать необходимую помощь Сирии и призывает все страны присоединиться к оказанию гуманитарной помощи для скорейшего восстановления сирийского государства.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Кафр-Набуда. Крупнейшее сражение кампании 2019 года
Новый большой сюжет военкоров Anna-News действующих в боевых порядках сирийских войск ведущих масштабное сражение в Северной Хаме.
В сюжете описываются бои с момента окончания 72-х часового перемирия.
Как обычно – масса уникальных кадров и интересных наблюдений непосредственно с фронта.
Александр Харченко и Сергей Шилов в повторно освобожденном Кафр-Набуда.
Стоит также отметить, что в самый разгар сражения в Северной Хаме, Ютуб снова заблокировал канал Anna-News,
Администрация Youtube сегодня заблокировала канал агентства Anna-News, без указания причин. Ресурс сослался на «нарушение принципов сообщества», однако никаких пояснений не дал.
Мы также не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков, так что произошедшее — абсолютная неожиданность для нас.
Работа агентства продолжается в штатном режиме. Все материалы публикуются на запасном канале.
Просьба всем зрителям сохранять терпение и спокойствие. Мы уже проходили через это в 2014 году, разберёмся и сейчас. В дальнейшем наши корреспонденты обязательно будут радовать вас новыми эксклюзивными репортажами.
Спасибо, что остаётесь с нами.
http://anna-news.info/yutub-zablokiroval-kanal-anna-nyus/ – цинк
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