Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 мая 2019

Большие силы террористов продолжают атаки на правительственные войска, а Запад опять поднимает шумиху вокруг Идлибской зоны, где на днях якобы из-за воздушных ударов ВКС России и ВВС Сирии погибли мирные жители.

Первоисточником информационных вбросов выступают ресурсы скандально известных «Белых касок», к обвинениям которых присоединяются западные СМИ.

Пропагандистская группировка «Белые каски» обвинила российских и сирийских летчиков в нанесении ударов в провинциях Идлиб и Хама. Если верить опубликованной в Твиттере информации, британские волонтеры уже спасли 20 человек из-под завалов разрушенных домов в Идлибской зоне.

Если говорить предметно, в сведениях, предоставленных международной организацией, приводится только один населенный пункт, где якобы имел место воздушный удар. Это город Эриха, расположенный в самом центре зоны деэскалации Идлиб. Там британские правозащитники насчитали 11 погибших, в том числе 6 детей и 4 женщины. Стало быть, представителей мужской половины во время нанесения авиаударов «на многолюдной улице», как утверждает американский канал «Фокс-Ньюз» со ссылкой на псевдообщественную организацию, не оказалось.

В других сообщениях приводится общая статистика. Мол, в провинциях Хама и Идлиб погибло 18 человек, из них 7 детей, 6 женщин. Ранения получили 32 местных жителя. За какой период приводится цифры с погибшими и пострадавшими, а также жители каких населенных пунктов получили увечья, не упоминается, однако британские волонтеры вполне предсказуемо винят в произошедшем российских и сирийских летчиков.

Предсказуемо, но явно необоснованно.

Что касается ВКС России, базирующихся на авиабазе Хмеймим, то, по данным военных источников, российская авиация за последние двое суток не работала в зоне деэскалации, а боевые вылеты осуществляла без нанесения ударов.

Собственно, и сами удары российские ВКС наносят не куда попало, а только по объектам и военной технике, принадлежащим террористическим группировкам.

Осуществляются вылеты также не по чьей-либо прихоти, а после трехкратного подтверждения соответствующих сведений, предоставленных несколькими источниками, в том числе беспилотными летательными аппаратами, а также данными средств разведки. После этого данные по целям передаются турецкой стороне, которая является союзником и партнером России в рамках достигнутых договоренностей в Астане (2017 г.) и Сочи (2018 г.).

Стоит отметить, что начиная с прошлой недели боевые самолеты ВКС России и ВВС Сирии наносили удары в интересах оборонительных действий правительственных войск на севере провинции Хама. В окрестностях населенных пунктов Кафр-Набуда, Хуайз, Хабит, Кафр-Зайта и других поселений джихадисты осуществили серию нападений на сирийскую армию. Впрочем, атаки боевиков оказались неудачными благодаря, в том числе, умелой поддержке с воздуха.

Вся эта боевая работа не идет ни в какое сравнение с мультипликациями западных правозащитников, с творчеством которых можно ознакомиться на официальном твиттер-аккаунте, где уже размещена стандартная подборка с ужасающими фото- и видеокадрами погибших и раненых.

Однако отдадим должное «независимым» специалистам. Действия белокасочников весьма оперативно фиксировались на камеру и размещались в социальной сети, чтобы мировое сообщество имело возможность своевременно убедиться не только в преступлениях «режима», но и в заслугах британских волонтеров, оказывающих помощь сирийцам.

Возможно, белокасочникам удастся отыскать под обломками разрушенных зданий Эрихи очередные запрещенные боеприпасы правительственных войск, что послужит основой для совместного с боевиками видеопроекта. Сирийская Эриха находится в 10 километрах от Идлиба, где расположен головной офис химического крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» — нового структурного подразделения, отвечающего за постановочные съемки.

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