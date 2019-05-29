Наш дом – по-прежнему наша крепость!

Сегодня в СМИ активно обсуждают очередной скандал, связанный с поведением подростков. На этот раз школьники Владивостока додумались на Последний звонок нарядиться в БДСМ-костюмы, что быстро стало шоком не только для директора (уже решившей уволиться), но и для всей России, так как новость сразу попала на первые строчки информационных агентств.

Понятно, что вина детей в этом инциденте лишь частичная – подростки решили подурачиться, особо не задумываясь о последствиях. Отчасти виноват и педагогический состав, которого неизбежно назначат крайним – хотя возможности учителей в деле воспитания детей после десятилетий разрушительных реформ носят очень ограниченный характер. Тот, кто «предоставляет услуги» – а именно такой образ проповедуется сегодня Министерством образования – не может быть духовным авторитетом для подрастающего ребёнка.

И на смену пусть не всегда идеальным, но всё же близким и желающим добра учителям, приходят совсем другие авторитеты – чаще всего это виртуальные образы из популярных фильмов или кумиры шоу-бизнеса: богатые, дерзкие, бессовестные. А вместе с новыми авторитетами приходят и новые модели поведения, одну из которых сегодня и обсуждает вся страна. Хотя стоит ли удивляться?

Не в наших ли кинотеатрах несколько лет подряд показывали «50 оттенков серого» (с одобрения Министерства культуры, между прочим)? Кто-то скажет, что там ограничение 18+, но ведь рекламные плакаты на улицах городов висели совершенно свободно, зазывая всех прохожих, в том числе и детей, соблазнительными и томными взглядами. Неужели кто-то считает, что современный подросток не сможет найти интересующий его фильм в интернете? Или кто-то считает, что этот фильм не пропагандирует извращения, принятые называть сегодня красивым словом «БДСМ»? Хотя это всего-лишь мелкий, но показательный момент.

А ведь есть ещё десятки, если не сотни рэпперов, поющих про гламур и «сучек» (здравствуй, Тимати) и называющих своих слушателей «биомусором» (здравствуй, Элджей), которых приглашают на всевозможные фестивали и крутят на муз-каналах. Есть ещё и Дмитрий Киселёв – главный рупор нашего якобы патриотического ТВ, который в своей вечерней новостной передаче защищал исполнителей по типу Хаски и Фейса. Да у этих деградантов даже песню без мата и наркотиков найти невозможно, а их на главном телеканале страны патриотами изображают. И Ваня Ургант их к себе на шоу позвал, чтобы мило пошутить с «кумирами молодёжи» и попиарить их. У нас даже Сергей Шнуров – в совете по Культуре…

А может быть, хорошим примером детям послужит Саша Спилберг, которую пригласили выступить в Думе и дали взять интервью у самого Мединского, или её лучший друг Ивангай – главный детский блогер Ютуба с бесконечными сценками на тему «ем конфеты со вкусом какой-нибудь гадости» или с песнями по типу «ну и чё / делай по-своему». Вот ребята из Владивостокской школы и сделали «по-своему», подставив и своих учителей, и родителей. Повторили то, что постоянно льётся на них с экранов.

Быть может, вам, привыкшим читать длинные тексты, и незнакомы эти имена, но все сегодняшние подростки, погруженные в популярный медиаконтент, их очень хорошо знают. Это и есть образцы успешности для молодёжи современной России. Они гастролируют по городам, им всегда рады главные медийные лица и даже крупные чиновники, они богаты и беспардонны.

И единственный способ защитить детей от подобного тлетворного влияния массовой культуры и её ряженых приспешников, гордо именуемых «звёздами», – это с одной стороны формировать навыки критического мышления (а для этого надо брать и обсуждать с детьми все эти темы, разъяснять вред подобной продукции, механизмы её популяризации, технологию влияния и так далее), а с другой – по мере сил наполнять окружающее детей пространство светлыми и созидательными образами, на фоне которых пустота и ущербность названных в этой статье персонажей будет очевидна даже подростку.

В аспекте разъяснения деструктивного влияния популярного медиаконтента – есть проект «Научи хорошему», на сайте и YouTube-канале которого представлены короткие и доступные широкой аудитории материалы о влиянии СМИ, ТВ, популярных фильмов, мультиков, певцов и так далее. Изучайте эти материалы сами, а затем доносите все эти вопросы до детей, поверьте – им будет интересно беседовать на такие темы. Они сами не понимают, почему всякие фрики сегодня на «звёздном Олимпе», и им очень нужны разумные ответы на подобные вопросы.

И для формирования благоприятной информационной среды сегодня тоже есть огромные возможности – начиная от различных кружков и секций (музыка, художка, шахматы, каратэ, турпоходы) и закачивая увлекательными и поучительными книгами или различными мотивационными плакатами, которые можно просто развесить по дому, окружив ребёнка поучительными образами. Со своей стороны, в том числе для этих целей сделали календарь «Свет души русской», затрагивающий глубинные смыслы и вопросы, необходимые для формирования устойчивого нравственного стержня подрастающего ребёнка. В интернете можно найти и другие примеры такой полезной в воспитательном плане продукции.

Таким образом, хотя сегодня через крупные СМИ и массовую культуру дети подвергаются откровенной промывке мозгов, но в своих семьях, у себя дома (и даже в своём городе) на детей именно родители и другие окружающие их взрослые по-прежнему имеют приоритетное влияние. И это влияние у вас никто ещё не отнял – поэтому им надо пользоваться, а не сидеть сложа руки, ужасаясь очередному инциденту, всплывшему в СМИ. Таких случаев будет ещё много, потому что на информационной войне, как и на обычной горячей – тоже есть жертвы, но в наших силах уменьшить их количество и постепенно менять ситуацию.

А воспитав своих детей, глядишь – справимся и с этой ползучей чумой, засевшей на вершине «пирамиды развлечений». Были бы желание и воля…

Источник: Группа ВК «Источник вдохновения»

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Группа Ленинград на днях опубликовала очередной свой клип «В Питере Пить». Как всегда в центре сюжета алкоголь, табак, наркотики и неадекватное поведение всех без исключения персонажей. И стоило бы пройти мимо, грязи сегодня полно, но российские СМИ даже эту примитивную похабщину сумели распиарить, толерантно оставив её без оценки и тем самым создав ореол чего-то нормального и даже привлекательного.

В рамках проекта Научи хорошему мы затрагиваем разные сферы – музыку, глянцевые журналы, рекламу, компьютерные игры, однако большинство обзоров посвящены телевизионному контенту и популярным фильмам. Так как хорошего сегодня на ТВ мало, то многие ролики закономерно заканчиваются призывом убрать из дома телевизор и тратить освободившееся время на самообразование.

Однако у некоторых зрителей и читателей такой подход вызывает непонимание, так как, по их мнению, в Интернете ещё больше всего плохого, и какой тогда смысл отказываться от просмотра телеканалов. В чём-то они, конечно, правы – в интернете очень много вредной и деструктивной информации, но есть и ряд принципиальных различий с телевидением, которые следует озвучить, прежде чем мы перейдём к теме YouTube.

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/nash-dom-nasha-krepost/