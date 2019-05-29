Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “О либертарианстве и реальных задачах Зеленского и Ко”

Иван Ургант отвечает на вопрос студента: «Есть ли совесть на телевидении? И есть ли совесть лично у Ивана Урганта, раз он позволяет приглашать на свою передачу порноактрис и тем самым рекламировать порнографию?». Ургант: «Пригласить порнозвезду в качестве...
15.08.2009 - Инсайдер уже комом стоит в горле. Кто только не пишет о нем. Пришлось собирать материалы, и они принесли результаты - во время этих исследований его не только обнаружили, но и обезвредили… Читайте об этом: —————————————————– Мы вынуждены ...
Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...
Близится трагическая дата гибели подводного крейсера «Курск». Прошло 10 лет. АПРК «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 157 километрах к северо-западу от Североморска во время учебного похода. По официальной версии, в результате ...
Продукт нового поколения. Медовый Спас в Сибири. 12-27 августа.Толстых Василий Петрович.Азавита. Влияние правильного названия Асса на силу семьи "пчелы" и свойства ее продукции. Общеизвестно, что все вибрирует и излучает в нашей Вселенной. Речь идет о ...
Океан быстро перестраивает человека: ты здесь смиряешься. С ним бесполезно бороться и уж тем более покорять, с океаном нужно слиться, стать его неотъемлемой частью, и тогда, может быть, удастся добраться до цели.