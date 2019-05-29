Лучший из лучших

Пистолет ТТ был создан конструкторской группой под управлением Федора Васильевича Токарева в проектно-конструкторском бюро Тульского оружейного завода. Револьвер Наган не обладал необходимой скорострельностью, огневой мощью и эффективностью стрельбы. Необходимо было создать личное оружие с более высокими боевыми и служебно-эксплуатационными качествами. Широко распространенные тогда карманные пистолеты Browning и Mauser калибра 7,65 мм не годились для использования в войсках из-за малого останавливающего действия пули, бельгийский Browning 1903 калибра 9 мм не имел внешнего курка и был рассчитан на довольно маломощный патрон, американский M1911A1 был слишком крупногабаритным и тяжелым, достаточно сложным в производстве оружием, хотя и очень эффективным в стрельбе, любимый многими красноармейскими командирами и революционерами Mauser C-96 безнадежно устарел, а немецкий Parabellum P.08, обладавший отличными боевыми и эксплуатационными качествами, был слишком дорог и трудоемок в производстве. Вообще причиной отказа от зарубежных систем была необходимость переоснащения оружейной промышленности новым производственным оборудованием и введение новых стандартов, что требовало гигантских расходов, не приемлемых в то время для Советской России. Новое оружие для вооружения командного состава Красной Армии должно было иметь большую дальность действительного огня, небольшие габариты, малую массу, открытый курок и максимально простой предохранитель, а также красивый внешний вид, но главное, быть простым по конструкции и приспособленным к дешевому массовому производству на устаревшем и примитивном оборудовании.

Для использования в новом пистолете был выбран мощный патрон калибра 7,62 мм с начальной скоростью пули 420 м/с. Это был переконструированный патрон «7,63mm Mauser», получивший в последствии обозначение «7,62×25 ТТ». Использование данного патрона не требовало переоснащения производства, в добавок, на складах имелось довольно большое количество 7,63 мм патронов, закупленных у немцев для пистолетов Mauser C-96. Поставленные задачи, касавшиеся качеств самого пистолета, были выполнены благодаря новым конструкторским решениям Токарева, взявшего за основу систему запирания Браунинга, как наиболее простую и наилучшим образом подходящую для использования в компактном оружии под столь мощный патрон, а так же компоновки и дизайна пистолета FN Browning model 1903. В июне — июле 1930 года состоялись первые полигонные испытания пистолета Ф.В. Токарева вместе с отечественными конструкциями С.А. Прилуцкого и С.А. Коровина под патрон 7,62×25, а так же иностранными пистолетами FN Browning model 1922 и Walther PP калибра 7,65 мм, Parabellum P.08 калибра 9 мм и Colt M1911A1 45-го калибра. Во время этих испытаний пистолет Токарева продемонстрировал отличные баллистические качества и точность. При стрельбе на 25 метров радиус рассеивания составил 7,5 см.

Оружие Токарева оказалось простым в обращении и эксплуатации, превосходило другие образцы по массогабаритным характеристикам, и надежным в работе при длительном ведении огня. Огромным преимуществом для советской оружейной промышленности тех лет была технологичность и простота производства этого пистолета. Конкурсная комиссия во главе с М.Ф. Грушецким сочла пистолет Токарева наиболее приемлемым и подходящим для принятия на вооружение при условии, что будут устранены выявленные недостатки. Требования комиссии включали повышение точности стрельбы, облегчение усилия спуска и безопасности в обращении. Токарев за несколько месяцев работы выполнил поставленную задачу. Решение о дополнительных испытаниях было принято 23 декабря 1930 г В январе того же года, в г Солнечногорске Московской области, на полигоне Высшей стрелковой школы «Выстрел» состоялись испытания, на которых присутствовали главные военные руководители государства: К.Е. Ворошилов, М.Н. Тухачевский, и. П. Уборевич, а так же многие высокопоставленные чины. По результатам испытаний были отмечены преимущества усовершенствованного пистолета Токарева перед другими образцами. 12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал первую партию из 1000 пистолетов для всесторонних войсковых испытаний. В том же году пистолет Токарева был принят на вооружение РККА под официальным обозначением «7,62-мм самозарядный пистолет обр. 1930 г» вместе с патроном 7,62×25 под обозначением «7,62-мм пистолетный патрон «П» обр. 1930 г». Неофициально это оружие стали называть ТТ (Тульский Токарева), позднее за ним закрепилось именно это название.

В пистолете Токарева сочетаются конструктивные особенности различных систем: схема запирания канала ствола конструкции Браунинга, примененная в знаменитом M1911, дизайн FN Browning model 1903 и патрон 7,63mm Mauser. В месте с тем пистолет имеет оригинальные конструктивные решения — объединение ударно-спускового механизма в отдельном едином блоке — колодке, который при разборке оружия свободно отделяется от рамы для чистки и смазки; размещение боевой пружины в курке, что сократило продольную ширину рукоятки; крепление щечек рукоятки при помощи закрепленных на них поворотных планок, упрощавших разборку пистолета, отсутствие предохранительного механизма, функцию которого выполнял только предохранительный взвод курка. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется при помощи снижающегося ствола. Два боевых выступа, находящихся на внешней верхней стороне ствола перед патронником, входят в соответствующие пазы, выполненные во внутренней поверхности затвора-кожуха. Снижение казенной части ствола происходит по средством серьги, шарнирно соединенной со стволом осью серьги, а с рамой — осью затворной задержки. Ударно-спусковой механизм куркового типа, одинарного действия, с предохранительным взводом курка. При постановке курка на предохранительный взвод блокируется так же и затвор-кожух.

Направление подачи патрона из магазина в патронник в пистолете ТТ осуществляется направляющими поверхностями выступов колодки спускового механизма, что повышает надежность досылания, если загнутые верхние края боковых стенок горловины коробки магазина получили бы повреждения. На левой стороне рамы расположен рычаг затворной задержки, на правой стороне размещена разрезная пружина затворной задержки, фиксирующая ее, и использующаяся для разборки оружия. Защелка магазина, находящаяся в основании спусковой скобы, с левой стороны рамы. Прицельные приспособления состоят из нерегулируемой мушки, выполненной как часть затвора-кожуха и целика, закрепленного в пазе типа «ласточкин хвост» с возможностью внесения боковых поправок. Коробчатый магазин с однорядным расположением патронов в боковых стенках имеет отверстия для визуального определения их количества. Эти отверстия расположены в шахматном порядке, семь справа и шесть с лева. Угол наклона рукоятки составляет 102°. Щечки рукоятки пластиковые, с крупной насечкой. Щечки пистолетов раннего выпуска полностью рифленые. В 1935 году выпускались пистолеты с коричневыми щечками. Позднее, за исключением деревянных, изготавливались только черные щечки. На щечках более позднего выпуска, по центру, присутствует пятиконечная звезда со стилизованной надписью «СССР». Оружие изготавливалось из углеродистой стали. Поверхности обрабатывались оксидированием.

Производство пистолета Токарева началось в 1930 году на Тульском оружейном заводе. В 1930 — 1932 гг. было изготовлено несколько тысяч, при этом в 1932 — 1933 гг. в конструкцию пистолета внесли ряд изменений с целью повышения технологичности производства: боевые выступы ствола выполнялись теперь токарной обработкой, а не фрезеровались как прежде; рама изготавливалась цельной, без съемной крышки рукоятки; были доработаны разобщитель и спусковая тяга. В таком виде массовое производство пистолетов Токарева было начато в 1933, а пистолет приняли на вооружение под наименованием «7,62-мм самозарядный пистолет обр. 1933 г». Красная Армия получила современное личное оружие — самозарядный пистолет, созданный на основе лучших конструкторских решений, обладающий достаточно высокими боевыми и служебно-эксплуатационными качествами.

ем не менее, полностью заменить состоявший на вооружении РККА безотказный в работе и точный в стрельбе, в то же время обладающий недопустимо низкой скорострельностью и малым останавливающим действием пули используемого патрона, револьвер Нагана, пистолет Токарева все же не смог ТТ выпускался параллельно с «7,62-мм револьвером Наган обр. 1895 г» вплоть до конца Второй Мировой войны. Производство пистолета то снижалось то увеличивалось в объемах. В 1941 году, в связи с наступлением немецких войск к Туле, правительством СССР было принято решение о переносе производства пистолетов Токарева на Ижевский механический завод. Однако, после эвакуации оборудования, тульские оружейники смогли наладить малосерийный выпуск пистолетов, отремонтировав устаревшие станки и инструмент, а так же производить ремонт поступающих с фронта старых пистолетов. После остановки наступления вермахта под Москвой, производство на Тульском оружейном заводе было восстановлено в течении нескольких месяцев. Пистолеты выпуска военных лет отличались низким качеством изготовления и обработки поверхностей, а так же деревянными щечками рукоятки. Послевоенное производство пистолетов Токарева велось на Тульском и Ижевском заводах.

Боевое крещение ТТ получил в 1938 — 1939 гг. в боях на Халхин-Голе и у озера Хасан, а затем применялся во время советско-финской «Зимней» войны 1939-1940 гг. В годы участия СССР во Второй Мировой войне пистолеты Токарева получили самое широкое распространение во всех родах войск РККА. В финской армии трофейные ТТ использовалось до конца 1950-х. Их можно отличить по клейму с литерами «SA» в прямоугольнике, расположенном на левой стороне рамы, над затыльником рукоятки. В Вермахте пистолеты Токарева состояли на вооружении в качестве оружия ограниченного стандарта под обозначением Pistole 615® и имелись в основном в тыловых и охранных частях вермахта и полицией. Пистолеты ТТ, наряду с другими образцами советского стрелкового оружия, использовались в действовавших на стороне Третьего Рейха русских национальных армиях РОНА, 1-я РНА, Русский корпус и ВС КОНР, а так же в состоящих из славян и казаков различных формированиях Войск СС. Здесь следует пояснить, что из примерно 1,24 млн. граждан СССР в частях Вермахта с 1940 по 1945 гг. служило порядка 400000 русских и 250000 украинцев, перешедших на сторону врага. После войны, в 1946 году, еще раз было проведено усовершенствование технологии производства. Затвор-кожух модернизированного пистолета имеет рифленую насечку, вместо чередующихся крупных и мелких пазов, но в этом году еще выпускались пистолеты с крупной чередующейся насечкой. Производство велось до конца 1953 года. Всего с 1930 по 1953 гг. было выпущено около 1740000 пистолетов, из которых около 4700 — пистолеты образца 1930 года. В вооруженных силах СССР пистолет Токарева использовался вплоть до 1970-х годов.

В ходе боевого применения оружие Токарева продемонстрировало высокие боевые качества. Пистолет обладает высоким пробивным действием пули и большой дальностью стрельбы, а также высокой точностью стрельбы на большие дистанции, что обусловлено пологой траекторией полета и высокой начальной скоростью пули. Оружие имеет малую ширину, при отсутствии сильно выступающих деталей. Размещение УСМ в отдельном блоке намного облегчает уход за оружием и устраняет опасность утери мелких деталей. Простота в обращении обеспечивается УСМ одинарного действия. Такой УСМ является оптимальным для пистолетов, использующихся в реальных боевых действиях, так как имеет простейший принцип работы и устройства. Но выявились и недостатки. Постоянное напряжение боевой пружины при поставленном на предохранительный взвод курке, ведет к ее постепенной осадке и сокращению живучести. Слабая фиксация магазина защелкой, что приводит к его самопроизвольному выпадению. Со временем изнашивается серьга, что приводит к задержкам при стрельбе. Возможность поломки шептала, в случае его сильного износа, при падении пистолета на курок, поставленный на предохранительный взвод, что влечет за собой самопроизвольный выстрел, если патрон находится в патроннике. Малый угол наклона рукоятки не обеспечивает точность «инстинктивного» прицеливания при стрельбе навскидку. Из-за пониженного качества стали, оружие производства военного времени без поломок выдерживало только 700 — 800 выстрелов.

Для обеспечения надежной работы оружия необходимо хранить пистолет со спущенным курком и без патрона в патроннике, заменить пружину защелки магазина на более сильную, а при разборке, перед отделением затворной задержки необходимо сначала отделить направляющую втулку ствола и разгрузить этим возвратную пружину, что продлевает срок ее службы. Наиболее надежными и имеющими наилучшее качество изготовления считаются пистолеты, изготовленные на Ижевском механическом заводе в период с 1947 по 1953 гг. Это обстоятельство объясняется налаженностью технологии производства и значительным снижением плана выпуска. Высоким качеством также обладали ТТ выпускавшиеся на Тульском оружейном заводе до вступления СССР во Вторую Мировую войну. Высококачественные образцы выдерживают до 10000 выстрелов. Несмотря на принятие на вооружение в 1951 году пистолета Макарова, ТТ состоял на вооружении советской армии до начала 1960-х, а в правоохранительных органах — до середины 1970-х. В настоящее время ТТ используется в милиции, ВОХР-е, охотнадзоре, рыбнадзоре и других организациях, а также оперативниками групп специального назначения.

Основные преимущества пистолета ТТ и причины популярности

Пистолет Токарева и его модификации после Второй Мировой войны получили большое распространение во всем мире. Их производство было налажено в Польше, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Румынии, КНР, КНДР, Вьетнаме и Ираке. Пистолеты конструкции Токарева находились на вооружении более чем 35 стран мира. Это оружие участвовало во всех крупных и мелких вооруженных конфликтах на протяжении всего 20-го века и продолжает использоваться в местах современных боевых действий. Широкой популярность ТТ является следствием сочетания его малой стоимости, высоких боевых качеств, а также простоты в обращении и обслуживании. Мнение о ТТ сотрудника специального подразделения МВД РФ с обширным боевым опытом: «О нем много сказано, можно добавить совсем немного. Больше подходит для военного применения, когда он приведен в боевую готовность. Для своих, относительно небольших габаритов, один из мощных пистолетов в мире. И на ощупь намного приятнее, например ПЯ и всяких Глоков. Совершенно непригоден для городских перестрелок и самообороны. Большая пробивная способность пули и отсутствие самовзвода может привести к тюрьме (навылет и в случайного прохожего) или на кладбище (надо успеть взвести курок)». KardeN

Главной и наиболее привлекательной как для бойцов спецподразделений, так и для любителей стрельбы и коллекционеров оружия, является мощный патрон 7,62×25 ТТ, изначально созданный для «пистолета-карабина» C-96 и обладающий очень высоким, для пистолетного патрона, пробивным действием пули и хорошими баллистическими качествами — пуля имеет настильную траекторию полета, облегчающую прицеливание при стрельбе на большие дистанции. При использовании патронов с высокоэффективными экспансивными пулями, таких как Wolf Gold JHP, значительно возрастает и останавливающее действие. Именно стрельба этими патронами является изюминкой ТТ, наряду с аскетичным дизайном и простотой. Широкая популярность вариантов под 9mm Parabellum объясняется меньшим распространением 7,62×25 ТТ и большей их стоимостью, чем 9 мм патроны. В настоящее время пистолет ТТ стабильно пользуется спросом среди любителей стрельбы из боевого оружия в США и Европе. Крупнейшим производителем является Китай, ведущий широкомасштабный экспорт. Но недостатком китайского оружия является менее высокое, по сравнению с европейским, качество. ТТ выпускающиеся в Сербии не ограничиваются использованием только патронов 7,62×25 ТТ и 9mm Parabellum, а производятся и под другие популярные пистолетные патроны.

Аналоги и их отличия

Одним из лучших пистолетов на основе конструкции ТТ безусловно является M57, созданный в Югославии, на предприятии Zastava и выпускающийся в настоящее время Zastava Arms (Zastava oružje) на экспорт в различные страны мира, включая страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки. По сравнению с пистолетом Токарева, конструкция M57 имеет ряд изменений, существенно повысивших эргономику и безопасность обращения с оружием. Наиболее важным изменением стал флажковый предохранитель, при включении блокирующий ударно-спусковой механизм и затвор-кожух. Его крупногабаритный рычаг очень удобен в обращении и позволяет легко привести оружие в полную боеготовность еще при извлечении. Кроме того была удлинена рукоятка, что повысило емкость магазина на один патрон, и увеличена защелка магазина. В 1990 году на международный рынок оружия вышел венгерский пистолет Т-58, модернизированный вариант Tokagypt 58. Это оружие имеет эргономичные щечки рукоятки, наподобие P.38, и флажковый предохранитель с левой стороны рамы. Пистолет использует патроны 9mm Parabellum и 7,62×25 ТТ. В комплект входят 9 мм и 7,62 мм стволы и соответствующие магазины. T-58 является самым совершенным вариантом ТТ. У самого же оружия, созданного Федором Токаревым, еще есть большой потенциал модернизации.

Технические характеристики пистолета ТТ

Калибр: 7,62×25 ТТ

Длина оружия: 195 мм

Длина ствола: 116 мм

Высота оружия: 120 мм

Ширина оружия: 28 мм

Масса без патронов: 850 г

Масса с патронами: 910 г

Емкость магазина: 8 патронов

Начальная скорость пули: 420 м/с

Прицельная дальность: 30-50 м

Источник: http://nashaplaneta.su/news/luchshij_iz_luchshikh/2019-05-28-70064