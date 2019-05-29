Книжный салон в Санкт-Петербурге. Е.Яковлев, М.Попов, Д.Павлуш, Д.Пучков, К.Жуков. 25.05.2019.
25 мая 2019 года на Манежной площади в Ленинграде на XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне прошла встреча Е.Н.Яковлева, М.В.Попова, Д.Павлуша, Д.Ю.Пучкова, К.А.Жукова с читателями и зрителями.
Егор Николаевич Яковлев – историк, писатель, журналист,
генеральный директор интернет-агентства «Социал старз», г. Ленинград.
Михаил Васильевич Попов – доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России, г. Ленинград.
Дмитрий Павлуш – участник “Тупичка Гоблина”, сооснователь творческого объединения “Штопор”, г. Ленинград.
Дмитрий Юрьевич Goblin Пучков – писатель, публицист, переводчик, общественный деятель, г. Ленинград.
Клим Александрович Жуков – российский военный историк-медиевист, писатель-фантаст, публицист, г. Ленинград.
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