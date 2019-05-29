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Книжный салон в Санкт-Петербурге. Е.Яковлев, М.Попов, Д.Павлуш, Д.Пучков, К.Жуков. 25.05.2019.

06:31. 29 мая 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

25 мая 2019 года на Манежной площади в Ленинграде на XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне прошла встреча Е.Н.Яковлева, М.В.Попова, Д.Павлуша, Д.Ю.Пучкова, К.А.Жукова с читателями и зрителями.

Егор Николаевич Яковлев – историк, писатель, журналист,
генеральный директор интернет-агентства «Социал старз», г. Ленинград.
Михаил Васильевич Попов – доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России, г. Ленинград.
Дмитрий Павлуш – участник “Тупичка Гоблина”, сооснователь творческого объединения “Штопор”, г. Ленинград.
Дмитрий Юрьевич Goblin Пучков – писатель, публицист, переводчик, общественный деятель, г. Ленинград.
Клим Александрович Жуков – российский военный историк-медиевист, писатель-фантаст, публицист, г. Ленинград.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PYu7m5aGaFQ

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