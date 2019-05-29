“Господин” не совместим с воинской честью
11:18. 29 мая 2019 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
"Господа и товарищи"
В МВД заявили, что обращение "господин" к отдельной части граждан России по профессиональной принадлежности нарушает статью 19 Конституции России, которая гарантирует равенство прав и свобод всем российским гражданам.
В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения и при обращении к военнослужащим называется их звание и фамилия, а в отдельных случая перед званием ставится слово "товарищ". Данный термин использовался в Советской и в российской армиях в качестве слова "союзник". Обращение "господин" несовместимо с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих, поэтому введение такого термина в Минобороны нецелесообразно.
Напомним, что обращение "товарищ" в СССР было общепринятым как для Вооруженных сил, так и для других силовых ведомств страны. Данная традиция перешла и на российскую армию и МВД.
Предложение вернуть в армию и силовые структуры обращение "господин" вместо "товарищ" направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое предложение он объяснил качественным ростом вооруженных сил и МВД, а также возвращением исторических традиций.
Обращение "господин" подчеркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. После революции 1917 года большевики злонамеренно отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивного „товарища“, который, как известно, до сих пор в обращении
- заявил депутат.
https://topwar.ru/158394-minoborony-i-mvd-otvergli-vvedenie-obraschenija-gospodin-vmesto-tovarisch.html – цинк
Злонамеренно ввели прогрессивного "товарища". Вот ведь негодяи – нет, чтобы оставить регрессивного "господина".
Уж больно хочется некоторым вернуться во времена сословного общества.
Радует, что в армии понимают, что нынешние желающие стать "господами", к воинской чести особого отношения не имеют.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5026022.html
Нахрен господ. господами делают только рабы.