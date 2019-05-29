Гиперборея на Русской равнине. Древнейший культурный код

Концептуал СМИ Фильм из цикла «Психоистория»

Загадочная высокоразвитая страна находилась где-то на севере от Древней Греции. Когда античная цивилизация только зарождалась, в этой северной стране уже была наука, техника, философия и культура. Она была недосягаемым образцом для греков и вошла в их легенды под именем Гиперборея. Оттуда в Грецию приходили боги и мудрецы. Но где именно она располагалась и кто её населял? Это до сих пор остаётся загадкой. Политолог и философ Олег Матвейчев приводит сведения, которые поражают воображение и заставляют нас иначе взглянуть на всю мировую историю. Гиперборея больше не миф и не предмет для спора. Карта Птолемея привела нас к первоистоку всей современной цивилизации.



Выясним ли мы, какую из исчезнувших цивилизаций греки могли идентифицировать как Гиперборею? Вдохнет ли кто-либо новую жизнь в концепт Гипербореи или она так и останется для нас «древнегреческим мифом»? Читайте в книге:

Гиперборея: приключения идеи

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