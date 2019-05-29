Что нам стоит храм построить? Злоба дня
На освящении нового русского храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что в среднем РПЦ строит по три храма в сутки. По его словам, это достижение стало возможно потому, что того якобы захотел народ.
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