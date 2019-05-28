Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2019
- 13:25 СРОЧНО: Ударом ВСУ по Горловке ранен ребёнок (ФОТО).
- 04:35 Старики-разбойники: в ДНР взята в плен удивительная группа «суперменов» ВСУ (ФОТО).
- 00:27 СРОЧНО: Беспилотник ВСУ нанёс удар по жилому дому в Горловке (+ФОТО).
СРОЧНО: Ударом ВСУ по Горловке ранен ребёнок (ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», вчера беспилотник ВСУ нанёс удар по жилому дому в Горловке.
Только что выяснилось, что в результате этого удара раненых оказалось двое — вместе с бабушкой пострадала и шестилетняя девочка, внучка владельца дома.
Осколки гранаты разбили стекло в двери детской. Вторичным поражающим элементом девочке порезало лоб. Сейчас с ней работают психологи.
Напомним, глава Горловской городской администрации Иван Приходько сообщил «Русской Весне» подробности вчерашней чудовищной атаки на жилой дом:
«ВСУ скинули гранату с беспилотника на дом № 13 по улице Покидько в Никитовском районе. Ранение получила хозяйка 70 лет — Сапун Вера Петровна».
Женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, левой руки, пальцев левой кисти, левого надплечья, скальпированные раны левой половины лица, левого надплечья, открытый осколочный перелом акромегального отростка, сотрясение головного мозга и, вероятно, контузию.
«Русская Весна» следит за ситуацией и состоянием раненой девочки.
Пока же остаётся только констатировать, что главнокомандующий у ВСУ новый, а методы — старые.
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Старики-разбойники: в ДНР взята в плен удивительная группа «суперменов» ВСУ (ФОТО)
На прошлой неделе прошла информация о неудачном проведении занятий по военному ориентированию под непосредственным руководством командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сырского.
Итог занятий — восемь военнослужащих ВСУ на грузовом автомобиле российского производства оказались на территории ДНР. Читая официальное заявление пресс-cлужбы штаба «ООС», я увидел только два ключевых слова — «…ошибочно отклонились» и «…были трезвые».
После публичных заявлений представителей ДНР и ЛНР о готовности провести с Украиной обмен пленными я ожидал, прежде всего, официального заявления Сырского о готовности обсудить вопрос возвращения «потеряшек» из 53-й омбр. Но так ничего не увидел и не услышал.
Вместо этого отцы-командиры робко попытались представить «потеряшек» старыми, безобидными комбатантами, которым даже оружие по их состоянию здоровья не выдают.
При просмотре фотографий личного состава бригады становится все на свои места, это бригада просто такая.
Средний возраст контрактника 53-й омбр составляет 35–45 лет, есть и постарше, и их достаточное количество.
В свою бытность Порошенко называл армию Украины одной из самых боеспособных в мире. Он отмечал мастерство военнослужащих ВСУ на различных учениях.
По словам Порошенко, из-за «дерзких действий» украинских военных организаторам учений даже приходилось менять сценарий манёвров.
Наверное, организовывали поисковую операцию заблудившихся, или оказание срочной медицинской помощи всему престарелому подразделению после марш-броска. А если серьезно, то именно этот костяк старых бойцов, прошедший боевой путь с 2014 года, продолжает выполнять задачи в зоне «ООС».
С учетом того, что бригада дислоцируется в Лисичанске и Северодонецке, то ничего удивительного нет в формировании диверсионной группы для проведения специальных мероприятий на территории, которая им очень знакома.
Не удивлюсь, что у большинства из этих бойцов есть родственники проживающие на территории Республик.
Для проведения закладки СВУ и подрыва конструкции ЛЭП или железнодорожного полотна, мышцы и спринтерская скорость не нужна.
Хорошо, что брошенные «потеряшки» признаны командирами «ООС» просто стариками-разбойниками, а не группой российского спецназа, выполнявшей задачи в их тылу на русском КаМАЗе и с русским вооружением.
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Павел Казарин, специально для «Русской Весны»
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СРОЧНО: Беспилотник ВСУ нанёс удар по жилому дому в Горловке (+ФОТО)
Украинский беспилотник сбросил гранату на жилой дом в Горловке.
Ранение получила 70-летняя женщина.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава Горловской городской администрации Иван Приходько.
«ВСУ скинули гранату с беспилотника на дом № 13 по улице Покидько в Никитовском районе. Ранение получила хозяйка 70 лет — Сапун Вера Петровна», — отметил Приходько.
«Минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, левой руки, пальцев левой кисти, левого надплечья, скальпированные раны левой половины лица, левого надплечья, открытый осколочный перелом акромегального отростка, сотрясение головного мозга, контузия под вопросом. Состояние средней тяжести», — позже уточнил горловский градоначальник.
От редакции: судя по фотографиям, предварительная версия с гранатой с БПЛА может не подтвердиться, взрыв может оказаться результатом действия более мощного боеприпаса.
Также следует отметить, что данный дом находится далековато от линии фронта, чтобы обстрелять его, например, из станкового гранатомета.
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