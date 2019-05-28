Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2019

На прошлой неделе прошла информация о неудачном проведении занятий по военному ориентированию под непосредственным руководством командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сырского.

Итог занятий — восемь военнослужащих ВСУ на грузовом автомобиле российского производства оказались на территории ДНР. Читая официальное заявление пресс-cлужбы штаба «ООС», я увидел только два ключевых слова — «…ошибочно отклонились» и «…были трезвые».

После публичных заявлений представителей ДНР и ЛНР о готовности провести с Украиной обмен пленными я ожидал, прежде всего, официального заявления Сырского о готовности обсудить вопрос возвращения «потеряшек» из 53-й омбр. Но так ничего не увидел и не услышал.

Вместо этого отцы-командиры робко попытались представить «потеряшек» старыми, безобидными комбатантами, которым даже оружие по их состоянию здоровья не выдают.

При просмотре фотографий личного состава бригады становится все на свои места, это бригада просто такая.

Средний возраст контрактника 53-й омбр составляет 35–45 лет, есть и постарше, и их достаточное количество.

В свою бытность Порошенко называл армию Украины одной из самых боеспособных в мире. Он отмечал мастерство военнослужащих ВСУ на различных учениях.

По словам Порошенко, из-за «дерзких действий» украинских военных организаторам учений даже приходилось менять сценарий манёвров.

Наверное, организовывали поисковую операцию заблудившихся, или оказание срочной медицинской помощи всему престарелому подразделению после марш-броска. А если серьезно, то именно этот костяк старых бойцов, прошедший боевой путь с 2014 года, продолжает выполнять задачи в зоне «ООС».

С учетом того, что бригада дислоцируется в Лисичанске и Северодонецке, то ничего удивительного нет в формировании диверсионной группы для проведения специальных мероприятий на территории, которая им очень знакома.

Не удивлюсь, что у большинства из этих бойцов есть родственники проживающие на территории Республик.

Для проведения закладки СВУ и подрыва конструкции ЛЭП или железнодорожного полотна, мышцы и спринтерская скорость не нужна.

Хорошо, что брошенные «потеряшки» признаны командирами «ООС» просто стариками-разбойниками, а не группой российского спецназа, выполнявшей задачи в их тылу на русском КаМАЗе и с русским вооружением.

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Павел Казарин, специально для «Русской Весны»