США и Китай. Мировая война началась вчера

Так получилось, что большинство людей не заметили, что в «прекрасном новом мире» началась мировая война. Пока что торговая, но одной из сторон она воспринимается именно, как тотальная война, где пока что рявкают «орудия» и чертят по небу следы «крылатые ракеты» торговых санкций и запретов.

В мире случилось немыслимое. То, чего ещё никогда не было в мировой истории. Сильнейшее государство мира начало торговую войну против коммерческой компании.

Что указывает на то, что «сильнейшее государство» прекрасно осознаёт, что катастрофически отстаёт в ряде областей. И рано или поздно станет рядовой страной, пусть и богатой, без привычного и тотального доминирования в мире.

В какой-то момент США осознали, что у них под боком вырос монстр, который в итоге может их если и не сожрать, но подвинуть.

Вместо загаженной фабриками территории желтолицых американских рабов неожиданно возник сильный, стремительно развивающийся Китай, который в некоторых областях обогнал США на срок от 2 до 5 лет. В нашем стремительно развивающемся мире это практически вечность.

Когда США осознали, что в руках Huawei находится треть(!) патентов на технологии 5G, которые и будут определять инфраструктурное, информационное и технологическое развитие стран в ближайшие десятилетия, то приложили все усилия, чтобы уничтожить эту компанию.

Кроме того, большинство контрактов на построение инфраструктуры 5G в других странах подписаны именно с Huawei.

И американский президент и американские чиновники абсолютно честно называют эту китайскую компанию угрозой национальной безопасности США.

Кто владеет информацией — тот владеет современным миром. США удивительно долго терпели, что китайцы допиливали Android на смартфонах таким образом, что ряд данных не уходил привычно в АНБ и Google.

Но позволить, чтобы большая часть 5G-инфраструктуры в мире — а это и умные дома, и умные города, и машины на AI-автопилоте, и управляемые дороги, и медицинские, и банковские, и биржевые технологии, и беспилотные дроны, как полицейские, так и боевые, и ещё многое-многое другое — США просто не могут позволить, чтобы другая страна контролировала всё это во всём мире.

В США инвесторы уже сейчас вбрасывают, даже не особо считая, миллиарды долларов в компании, которые так или иначе связаны с новой эрой 5G. Эта технология обеспечит и экономический рост, и новые рабочие места, и новые прикладные технологии, и новые компании, и новые возможности для тех же Amazon, Uber и так далее.

Благополучный мир в версии США — это Америка, в которой собраны все технологии, все инновации, все патенты, где ведутся все перспективные исследования, где самое совершенное оружие, где только у них есть доступ к космосу и самым совершенным технологиям в энергетике.

И весь остальной мир в режиме хаоса или условно благополучных островков третьего мира. И Европа тоже — к слову, в Европе политики начали это очень хорошо понимать, именно потому, несмотря на прямые угрозы США, продолжают сотрудничество с Huawei и продолжают строительство «Турецкого» и «Северного» потоков.

Мир будет или многополярным, конкурентным и многообразным. Или это будет крайне мрачное место с постоянными региональными войнами, тотальным превосходством США, которые будут отбирать у других стран любые технологии или возможности, что могут дать технологическое развитие или привести в росту в экономике.

США уже уничтожили возможности Европы создавать свои смартфоны и создавать свои операционные системы и социальные сети. Когда они внедрили Стивена Элопа в Nokia, последовательно разрушили разработки операционных систем Symbian, Maemo, Meego.

Затем Microsoft перекупили Nokia с патентами. И США уничтожили самого сильного европейского игрока в производстве телефонов.

Чуть похоже поступила Япония с Ericsson, перекупив разработки и патенты европейской компании с помощью Sony. Вполне логично, что Япония, как вассал США выполняет задачи, поставленные сюзереном.

Что мы получили в итоге? Практически информационный диктат со стороны США. Есть только Microsoft Windows и Mac OS для десктопных систем.

Открытые системы существуют, но занимают мизерный процент в распространении по миру. И Android c iOS для мобильных систем. Альтернатив больше нет.

При желании спецслужбы США спокойно получают доступ хоть к облачным хранилищам, связанным с аккаунтами в этих операционных системах, хоть к самим устройствам. Добро пожаловать в прекрасный новый мир.

И только китайцы постепенно начали менять правила, переделывать Android на своих телефонах, устанавливать по всему миру коммуникационное оборудование без американских backdoor-ов, как США встали на дыбы и сказали, что они тут самый страшный шериф с самой широкой шляпой, с самым большим кольтом, и правила определяют тоже только они.

И это самая большая их ошибка. Которая в итоге приведёт их к поражению.

Американцы уже показали, что им нельзя доверять в политике. Пример некогда друзей США Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, не говоря уже о Югославии, заставили задуматься многих политиков во всех странах мира.

Как они разрушили политическую карьеру Доминика Стросс-Кана сексуальными скандалами, ни один из которых доказать так и не удалось, только лишь потому, что Доминик Стросс-Кан был противником доллара как мировой резервной валюты и имел немалые шансы стать президентом Франции.

Но это всё политика. Высокие эмпиреи. А деньги любят тишину. Крупный бизнес делал деньги и не обращал особого внимания на эти все войны — разве что зарабатывал на этом хаосе миллиарды.

И тут 16 мая 2019 года в 4 часа утра без объявления войны США объявили, что Huawei является угрозой национальной безопасности Америки. США обвиняют Huawei в том, что она следит за пользователями и передаёт данные правительству Китая.

Вместо того, чтобы следить за пользователями в пользу США и передавать данные АНБ и правительству США. Естественно, это угроза национальной безопасности.

Дошло до того, что США подключили дипломатический корпус, послов и дипломатов, задействовали лояльных иностранных политиков, которые проводили закрытые встречи с представителями операторов, телекоммуникационных, IT-компаний и убеждали, а порой и угрожали, требуя отказаться от продукции Huawei. США задействовали весь свой административный ресурс по всему миру.

По сути, прямо сейчас США прилагают все государственные силы, чтобы уничтожить производителя № 2 в сфере смартфонов и производителя № 1 в сфере технологий и инфраструктуры 5G. И останавливаться не намерены.

Что интересно, в этом противостоянии с Huawei США уже фактически проиграли.

Невероятно большое количество стран, которые де-юре и даже де-факто считаются союзниками США, отказались разрывать отношения с Huawei, как производителем инфраструктурного коммуникационного оборудования, особенно в сфере 5G.

Великобритания ввела довольно жёсткие ограничения, но не закрыла рынок полностью для Huawei — Британия желает оказаться в эпохе 5G одной из первых.

Германия вообще проигнорировала грозные окрики и приказы США. Отмечу, что в последнее время, что с «Северным потоком — 2», что c Huawei Германия всё больше и больше проявляет самостоятельность и попросту нагло поворачивается к США спиной.

Что было немыслимо ещё лет десять назад. А именно на Германию ориентируются другие члены Евросоюза.

США даже не поняли, какие процессы запустили, устроив ничем неприкрытое, бандитское нападение на крупную мировую компанию.

Теперь очень многие производители и очень многие страны задумаются о том, чтобы не привязывать телефоны в сервисам Google, раз их могут отключить от мимолётного каприза США, возникнут новые магазины приложений, что разрушит модель Google по отношению к играм и приложениям, многие страны начнут создавать свои операционные системы.

Например, мобильная операционная система, по словам китайцев, у них проектируется ещё с 2012 года, и в этом году, раз уж Google решила пойти на поводу у правительства США, эта мобильная система уже появится в телефонах китайских производителей.

Россия тоже вот уже несколько лет создаёт свою мобильную операционную систему на основе разработок европейских создателей Symbian и Meego.

В Китае резко обвалились продажи Apple. В социальных сетях даже идут общественные дискуссии по поводу замены смартфонов Apple на любой другой смартфон. Идёт массовое обсуждение о бойкоте американской продукции в принципе. Это уже вопрос достоинства людей, национальной гордости.

Китайцы очень хорошо почувствовали, что им объявили войну.

И если бы не атомные подводные лодки, авианесущие группы, развитая авиация, стратегическое ядерное вооружение, поезда-носители баллистических ракет, большое количество термоядерных средств уничтожения шахтного размещения, то США бы уже трясли в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком, и не только бы голословно обвиняли Китай в каких-то там шпионских технологиях и шпионских микросхемах, которые так и не нашли в китайском оборудовании, но highly likely уверены в их существовании.

Если бы Китай не обладал достаточным оборонительным потенциалом, по его территории уже бы наносились точечные демократические удары крылатыми ракетами и шли гуманитарные бомбардировки.

И не забываем, что производственная цепочка Apple находится в Китае. Так что крайне похоже, что смартфоны Huawei будут вытеснены с некоторых рынков, но внутренний рынок Китая обеспечит возможность компании остаться на плаву и продолжать экспансию в мир с 5G-оборудованием.

При массовом отказе от продукции Apple на внутреннем рынке это даже обеспечит рост продаж Huawei. А вот одна американская компания, если Китай поступит точно так же, как США, и ударит по производственной цепочке Apple, может просто исчезнуть с карты мира, потому что iPhone для купертиновской компании является основным продуктом.

Пока что ответа Китая нет. Китайцы не любят торопиться.

Но уже ясно, что ответ будет болезненным для США, и никакой капитуляции, как рассчитывают американцы, не будет.

Мир уже изменился. Но они это не заметили, или не захотели замечать.

США начали мировую войну. Пока что нелетальными торговыми и санкционными средствами. Пока что. Уже видно, что эти средства не действуют.

И глобализация, как мы её все видели и понимали и в 90-х, и в нулевых, разрушается самими же США всего лишь в гонке за мечтой остаться самым крутым ковбоем, которого бы все боялись. Уже неосуществимой мечтой.

И в какой-то момент перед США встанет выбор — согласиться с тем, что они больше не мировой гегемон однополярного мира… или повысить ставки и мировую торговую войну превратить просто в мировую войну с применением оружия. И надеюсь только, что не оружия массового поражения.

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Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»