Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 мая 2019
- 13:35 Удар кассетной бомбы по террористам в Сирии попал на видео.
- 09:20 Россия извлекла уроки из провала США в Ираке и преуспела в Сирии, — Focus Online.
- 05:08 Бойня в Сирии продолжается: на помощь бандам из Турции едут «Грады», бронемашины и ракеты TOW (ФОТО).
Удар кассетной бомбы по террористам в Сирии попал на видео
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Россия извлекла уроки из провала США в Ираке и преуспела в Сирии, — Focus Online
Ключ к успеху «российского вмешательства» в Сирии заключается в том, что Россия учла уроки американской кампании в Ираке, завершившейся «кровавым провалом», пишет Focus Online.
Кроме того, Москве удалось сохранить хорошие отношения со всеми игроками региона и стать «центром ближневосточной дипломатии». Впрочем, ситуация всё ещё остаётся напряжённой, отмечает издание: в регионе по-прежнему существует несколько взрывоопасных противостояний, которые могут свести на нет российские достижения.
Если не обращать внимания на всю пропаганду, то складывается ощущение, что Россия сама ошеломлена результатами своего вмешательства в Сирию, пишет Focus Online.
Власть Башара Асада была сохранена, а Россия, впервые со времён распада СССР, оказалась в роли посредника на Ближнем Востоке.
Всё это резко отличается от опыта американцев: их операция в Ираке вылилась в «кровавый провал», — а также от опыта европейцев, чьи авиаудары против сил Муаммара Каддафи привели к хаосу и развалу в Ливии, отмечает издание. Однако важнее всего то, что Россия продемонстрировала, что она не «региональная держава», как утверждал Барак Обама, а страна с глобальной военно-политической сферой влияния.
Успехи в Сирии привели к тому, что Россия всё более уверенно выступает на мировой арене, пишет издание.
Теперь Москва подаёт себя в качестве центра ближневосточной дипломатии, отмечает Focus Online. В 2017 году российскую столицу впервые посетил король Саудовской Аравии Сальман. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже 12 раз встречался с Владимиром Путиным с момента начала российской операции в Сирии.
Теперь российские дипломаты с удовлетворением отмечают, что США остаётся только наблюдать, как Россия, Иран и Турция вместе решают будущее Сирии.
Издание также подчёркивает, что Россия смогла сохранить партнёрские отношения со всеми игроками региона, зачастую враждебно настроенными по отношению друг к другу: с Израилем и Ираном, Турцией и курдами, Саудовской Аравией и Катаром. Кроме того, российское военное командование получило возможность испытать и прорекламировать новые тактики и боевые системы.
По мнению Focus Online, ключом к успеху России в Сирии стало то, что Москва смогла извлечь уроки из американского вторжения в Ирак. Российское командование сделало упор на действия ВКС, а в наземных операциях опиралась на силы сирийской и иранской армии. Также свою роль сыграли и давние связи России с Ближним Востоком.
«Мы с Россией расходимся по многим позициям. Однако когда Владимир Путин что-то обещает, он это делает», — приводит издание слова одного арабского дипломата.
Впрочем, не всё так гладко, отмечает Focus Online: кампания США в Ираке также показала, что выиграть краткосрочную военную операцию намного проще, чем затем выработать приемлемое для всех сторон политическое решение.
Как пишет издание, в регионе по-прежнему сохраняются катастрофические риски: например, гипотетический конфликт между Турцией и Сирией, или вторжение Турции на курдские территории, или война Ирана с Израилем. Любой из этих кризисов сможет обрушить достижения России словно карточный домик, считает Focus Online.
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Бойня в Сирии продолжается: на помощь бандам из Турции едут «Грады», бронемашины и ракеты TOW (ФОТО)
За последние сутки Сирийская Арабская армия отразила несколько мощных атак террористов в районе города Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама. Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» предпринимали попытки прорыва ночью и днём. Однако контрнаступление провалилось: армейцы, стоявшие на восточном фланге, до победного конца держали оборону.
Вслед за отступлением из Кафр-Набуды, после первого захвата сирийскими войсками города, боевики-исламисты собрали новые силы для контрнаступления на подразделения САА.
Они попытались прорвать линию обороны, перед этим продвинувшись на запад от холма Телль-эс-Сахара. Но спустя несколько часов после начала атаки были вынуждены отступить. После этого Сирийская армия полностью вернула контроль над окрестностями ключевого города вблизи границы Хамы и Идлиба. Сообщается, что в рядах террористов множество убитых. Большинство из них были членами группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза».
Турция концентрирует подконтрольные силы бандформирований в Идлибской зоне деэскалации.
На помощь протурецким бандформированиям в районе Умм-эль-Халахиль и Хуайн-эль-Кебир (на юго-востоке от Идлиба) прибыли три отряда НВФ «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Усуд аш-Шаркия». Они переброшены из западной части провинции Алеппо и кантона Африн, где проходили подготовку под руководством турецких инструкторов. Эти бандгруппы использовались спецслужбами Анкары для подавления антитурецких выступлений сирийцев на оккупированной части провинции Алеппо. На вооружении террористов есть противотанковые комплексы управляемых ракет «ТОУ» и минометы М-2 американского производства.
Это не первое сообщение о поставках Турцией оружия террористам, окопавшимся в зоне деэскалации «Идлиб». О подобных фактах неоднократно информировали различные сирийские СМИ.
«Грады», бронемашины и ракеты TOW для банд
О наращивании Анкарой поставок незаконным вооруженным формированиям в САР рассказало 25 мая британское информационное агентство «Рейтерс».
26 мая Reuters сообщило, что в очередной раз с территории Турции в Сирию прибыла большая партия военной техники и вооружения. Конвой был разгружен в городе Джебель-аз-Завия, подконтрольном боевикам «Фронта национального освобождения».
Анкара направила сирийским бандформированиям десятки бронированных машин, системы залпового огня «Град», противотанковые управляемые ракеты «Корнет» и TOW.
Таким образом, пишет «Рейтер», Анкара демонстрирует намерение поддерживать и наращивать свое влияние в Идлибской зоне деэскалации, в том числе путем увеличения присутствия протурецких боевиков и их материальной поддержки.
Данные заявления имеют под собой вполне конкретные факты, о которых неоднократно сообщалось в средствах массовой информации и социальных сетях.
Так, 12 мая арабское издание «Альмасдар» сообщило, что в провинцию Идлиб прибыл большой конвой с подкреплением для боевиков, терпящих потери в боях. По словам издания, Турция не хочет допустить продвижения правительственных сил севернее границы провинции Хама.
23 мая в арабском сегменте соцсетей появились кадры, демонстрирующие наличие у протурецкой коалиции банд «Фронт национальной освобождения», участвующего в боях в Идлибской зоне и поддерживающего «Хайат Тахрир аш-Шам», турецкой техники — трёх бронемашин «Пантера Ф9» (см. фото ниже).
При этом «Фронт национального освобождения» не делает однозначных заявлений о получении поставок техники и вооружения из Турции. Представитель группировки капитан Наджи Мустафа не подтверждает, но и не отрицает этот факт, говоря, что бандформирования уже давно располагают богатым арсеналом, а также получают «материальную и логистическую поддержку от своих турецких братьев».
Конфликт Москвы и Анкары
После встречи с турецкими генералами, министр обороны Хулуси Акар призвал Россию принять «эффективные меры» для предотвращения операций режима в Идлибе. Акар утверждал, что сирийский режим пытается получить контроль над территориями на юге провинции Идлиб в нарушение соглашений, достигнутых между Турцией, Россией и Ираном в рамках Астанинского процесса.
Однако в соответствии с Сочинским соглашением, Турции было также поручено нейтрализовать группы джихадистов в Идлибе, начиная с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которые были исключены из соглашения о прекращении огня.
Турция не выполнила свои обязательства. После апрельской встречи группы Астаны, российский посланник в Сирии Александр Лаврентьев открыто выразил недовольство Москвы по этому вопросу.
«Наши турецкие друзья … не смогли уничтожить оставшихся террористов [в Идлибе]. Тот факт, что [ХТШ] удалось получить контроль над большой частью территории, естественно, вызвал много вопросов и является большим разочарованием для нас», — сказал Лаврентьев журналистам.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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