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Сатурн – справедливость и порядок. Роли в Астрологии. Игорь Силенок. Часть 1

13:33. 28 мая 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Астрология. Сатурн в знаках зодиака

Автор-сказитель – Игорь Силенок
Часть 1 – https://youtu.be/yyQsxHU8j7Y

Порядок, есть порядок, и у порядка нет альтернатив!
Крайности – одна из патологий современного общества. Как проявляются качества Сатурна и как гармонизировать воздействие этой Грахи (Планеты) на сознание и жизнь человека, расскажет в прямом эфире Игорь Силенок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vnvVfmmZAbk

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