Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на Радио России. “Радиоуниверситет. Россия накануне Великой революции”

...это? Доктор исторических наук, профессорМПГУ Александр Пыжиков обсуждает актуальные проблемы, попадающие ...Александра Пыжикова========================================================================== Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755...
...Концептуал СМИ ПрофессорМПГУ А.В.Пыжиков на РадиоРоссии Доктор исторических наук, профессорМПГУ Александр Пыжиков рассказывает ... Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 МПГУ
Если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые своим поведением нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах: я бы жёстче карал зло, скрывающееся за привлекательной внешностью.