Почему в экс-Югославии так любят покойного Иосипа Броза Тито

В странах, которые долгой войной и большой кровью старались перестать быть Югославией, лидер той самой Югославии парадоксальным образом остаётся «любимым вождём».

Фраза «Никогда уже мы не будем жить хорошо, как жили при Тито!» популярна во всей бывшей Югославии. Бессменный руководитель не существующей ныне страны в 1945—1980 гг., был по национальности хорватом, но до сих пор страшно популярен у жителей всех республик, находившихся когда-то в составе СФРЮ. В любом экс-югославском новом государстве, порой весьма кроваво добивавшемся независимости, легко встретить на улице человека в сувенирной футболке с лозунгом: «Товарищ Тито, вернись! Тебя любят мусульмане, сербы и хорваты. Ты всё нам дал и ничего не крал. А сейчас всё крадут и ничего не дают!» Совсем недавно в Боснии (где отмечается печальная годовщина двадцатипятилетия гражданской войны, послужившей причиной гибели 200 тысяч человек) провели социологический опрос, и выяснилось: на выборах президента, если бы Тито был жив, за него проголосовали бы 60 (!) процентов населения. Даже подростки, родившиеся после распада Югославии, заявляли мне: «Да ведь Тито, блин, крутой чувак!» И в Боснии, и даже в населённом албанцами крае Косово утверждают: управляй «товарищ» Югославией сейчас, никому и в голову бы не пришло отделяться.

Празднование дня рождения Иосипа Броза Тито в его родном селе Кумровец (Хорватия). Фото: www.globallookpress.com

«Сейчас Босния, Сербия, Косово, Македония — нищие страны, — объясняет политолог Алекс Вадишевич. — Черногория живёт чуть лучше, Хорватия и Словения — хотя и неплохо, но до стран Западной Европы по развитию экономики им как до Луны. И, конечно, эти государства вообще ничего не значат, их рассматривают либо в качестве марионеток, либо как дармоедов, которые постоянно клянчат от ЕС кредиты и субсидии. При власти Тито экономика Югославии считалась лучшей в „ социалистическом блоке «: молодым семьям бесплатно давали квартиру, зарплаты были стабильны и постоянно увеличивались. Это у вас в Советском Союзе существовал суровый морально и материально социализм, а тут всё было проще. В кинотеатрах свободно шли фильмы с откровенными эротическими сценами, открывались пляжи для нудистов, любой человек мог поехать в Германию или Францию без визы, работали частные магазины и парикмахерские: только крупные заводы были в государственной собственности. Вот люди и думают, зачем сменяли шило на мыло ».

Участники мероприятий по случаю 30 годовщины со дня смерти Иосипа Броза Тито. Белград, 4 мая 2010 года. Фото: www.globallookpress.com

Торговец в Мостаре уговаривает купить портрет Тито с надписью: «Iosip Broz — dobar skroz» (в вольном переводе: «Иосип Броз — с ним хоть на мороз»). «Он, знаете, был такой же простой, как и все мы — мечтательно вздыхает владелец магазина. — Курил как паровоз, любил женщин: женился целых пять раз, а разводился со скандалами. Последнюю жену под домашний арест посадил: обвинил в подготовке государственного переворота, а в реальности, по слухам, приревновал. Горячий парень, настоящий югослав. Нынешние политики стараются быть американцами: с натяжными улыбками, словно у кастрированных котов, в дорогих костюмах, с причёсками от лучших стилистов за триста евро. Этот же был кровь от крови нашей, выходец из народа: работал в России механиком. При нём наша страна была мощной и сильной. Теперь это свалка нищебродов».

Иосип Броз Тито и его пятая супруга Йованка, 1962 г. Фото: www.globallookpress.com

Чувствуется, он уже себя, а не туриста уговаривает на покупку. Каждый житель Боснии и Герцеговины, узнав, что гость из Москвы, обязательно расскажет: вот, Тито воевал в Первую мировую за Австро-Венгрию, его взяли в плен, увезли в Сибирь, там он женился на русской, и всей душой полюбил Россию, потом вернулся в Югославию делать социалистическую революцию. О ссоре Тито со Сталиным стараются не упоминать: это портит общую благостную картину прекрасной дружбы между СФРЮ и СССР.Думается, если при таком уровне жизни пройдёт ещё 25 лет, мёртвый президент станет на Балканах популярнее, чем Иисус Христос. На самом-то деле, будем откровенны: граждане Боснии скучают именно по развалившейся Югославии, но им попросту неприятно в этом сознаться. Иначе за что тогда воевали и погибли сотни тысяч людей? Куда удобнее ностальгировать по Иосипу Брозу Тито.