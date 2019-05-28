Новости Украины и Новороссии 28 мая 2019

Перемога “керченских сидельцев”

Как и ожидалось, попытки Киева использовать решение Морского Трибунала для ускорения возврата арестованных в Керченского проливе экипажей "Волчьей стаи" привели к ровно обратным результатам.Вслед за МИД РФ, который указал на то, что Россия не считает нужным выполнять решение, которое считает юридически ничтожным и не легитимным, в схожем ключе последовало заявление из Кремля, а затем и решение московского суда, который отклонил апелляцию по поводу сроков заключения под стражей ВМСУшников.Пока на Украине праздновали перемогу, параллельно выяснилось, что никаких способов принудить Россию выполнять это решения нет, поэтому решение бросили в топку информационной войны, дабы требовать от Запада новых санкций против России. Будет ли Россия перед угрозой санкций освобождать ВМСУшников? Очевидно, нет. Но Киев уже завел привычную порошенковскую пластинку, которая не приближает, а отдаляет освобождение ВМСУшников через схемы по обмену. И ведь в Киеве прекрасно знают, что как и в случае с "трибуналом по Боингу", Россия не собирается выполнять подобные требования.В этом же ключе можно рассматривать и заявления МИД Украины о том, чтобы добиться международного статуса Керченского пролива. С учетом того, что Россия контролирует оба берега пролива, то рассмотрение режима судоходства через пролив возможно лишь после признания российской юрисдикции по обе стороны пролива. Украина в нем ничего не контролирует и никак на судоходство через него повлиять не может. Попытки отрицать принадлежность Крыма к России и требовать иного статуса для Керченского пролива, никаких практических последствий для статуса судоходства в этом районе иметь не будут – как и ранее, от любого украинского судна будут требовать соблюдать процедуру прохода. Невыполнение этих требований будет вести к повторению уже знакомой истории.В итоге, "героев Керченского прорыва" банально приносят в жертву сиюминутным нуждам информационной войны, поступая с ними также, как поступал Порошенко, который хотел ими пожертвовать, чтобы остаться у власти. По сути, при наличие доброй воли особых препятствий для их обмена нет. Но как видим, освобождать их на самом деле не очень то и спешат. Соответственно, будут сидеть за Украину и Москва явно дает понять, что именно так и будет, пока в Киеве не возьмутся за ум. Ну а если не возьмутся (что весьма вероятно), то "узники совести" проведут с большой пользой месяцы или даже годы в российской тюрьме. Они безусловно будут рады узнать, ради чего они потеряли месяцы или даже годы своей жизни. Считают ли "керченские сидельцы" такую ситуацию перемогой, украинская пропаганда умалчивает.PS. И да, успешность "информационной политики" Украины в отношении Керченского пролива прекрасно характеризует история с треснувшим мостом. Правда треснул он не в Керченском проливе, а в Киеве, но как нас уверяет доцент Медовар и прочие видные "украинские эксперты", рано или поздно литосферные плиты, молнии, донные отложения и т.п. таки реализуют вековую мечту свидомых украинцев об обрушении Крымского моста. Надо только верить.

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«Квартал 95» посвятил Зеленскому песню (ВИДЕО)

Участники студии «Квартал 95» сняли первую сценку о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщается на Facebook-странице «Выборы 2019». На видео друзья новоизбранного президента спели песню, в которой пожелали Зеленскому успехов и отметили, что он, возможно, еще не понял, что с ним произошло. «У тебя непростая задача:

Для страны стать зеленым светом,

Через пять лет не стать богаче,

Человеком оставшись при этом.

И, пройдя через медные трубы,

Так взлететь, чтобы не упасть.

Потому что, прости за грубость,

Очень злобная, ***, власть», — говорится в песне. Читайте также: Зеленский прибыл на линию фронта на Донбассе (+ВИДЕО, ФОТО)

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«У тебя хоть чертежи есть?»: о развитии космической отрасли Украины (ВИДЕО)

Во время конференции по развитию космической отрасли Украины состоялся весьма показательный диалог экс-президента Украины, экс-директора «Южмаша» Леонида Кучмы и действующего директора предприятия Александра Дегтярёва, самые яркие моменты которого доступны в 21:00: — За сколько вы сможете сделать новый двигатель 1-й ступени РН «Зенит» вместо российского РД-171 М? — Если будет финансирование — за 2 года. — У тебя хоть чертежи-то на него есть? Весь алюминий — из России. Если не будет мира на Донбассе, никогда Казахстан с нами сотрудничать не будет. Договориться с Казахстаном о подписании меморандума о создании легкой ракеты-носителя для Байконура, судя по всему, не получилось… Читайте также: Следует ликвидировать: В России поставили точку на совместном строительстве самолётов с Украиной

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Зеленский на фронте

Зеленский вчера выехал на фронт в районе Счастья в сопровождении свеженазначенного главы Генштаба Хомчака.Помимо обычной фотосессии (в истребитель пока рано), Зеленский пообещал улучшение условий нахождения на фронте для ВСУшников.Позиционная война на фронте между тем идет как обычно.Фото вот отсюда https://varjag2007su.livejournal.com/4391471.html

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Порошенко майдан не возглавит

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МВФ вынуждает Украину покупать газ в 2 раза выше реальной стоимости, — нардеп

Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости. Об этом заявил депутат Виктор Бондарь на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады Украины, сообщает NewsOne. По его словам, в настоящее время стоимость газа в Европе значительно снизилась, однако Украина вынуждена покупать его по цене в два раза больше из-за требования Международного валютного фонда (МВФ). «Мы восемь месяцев говорим о снижении тарифов. Нам все рассказывали — Коболев, правительство — что это невозможно, как это сложно, что цена на газ формируется на европейских хабах, и мы вынуждены покупать газ по 300–320 долларов за тысячу кубов, что это — требование МВФ», — напомнил депутат. Бондарь подчеркнул, что в цена в Европе уже опустилась до 200 долларов, но Украина не может закупать голубое топливо по этой цене из-за старых контрактов, заключенных «Нафтогазом». «Цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась до 160 долларов за тысячу кубов, это практически в два раза дешевле, чем покупает сегодня Украина по тем контрактам, которые подписал „Нафтогаз”. На британском хабе NBP газ продают уже по 140 долларов за тысячу кубов. И эта тенденция будет продолжаться», — добавил он. Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища голубое топливо, закупленное по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Руководство «Нафтогаза» неоднократно высказывало опасения по поводу того, что Украина может остаться без транзита. Как отмечал ранее Кобелев, введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» и Турецкого потока» сделает украинскую ГТС невостребованной. Витренко, в свою очередь, также называл прекращение транзита в 2020 году наиболее вероятным сценарием. По его оценкам, Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП в случае такого сценария. С 2014 года Киев в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышал цену на газ для граждан. Если в 2013 году тысяча кубометров газа стоила для населения 725 гривен, то в 2016-м — почти семь тысяч гривен. А с ноября прошлого года цена выросла еще на 23,5 процента. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Читайте также: «Будет висеть на Крещатике»: Ярош пригрозил Зеленскому

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Коломойский пожаловался на бедность (ВИДЕО)

Украинский олигарх Игорь Коломойский уверяет, что на президентских выборах не финансировал никого из кандидатов, поскольку сам испытывает денежные затруднения. «Я вам сто раз говорил: у меня же ограничения на расходы. Как в „Джентльменах удачи“, я ему говорю: Доцент, у меня горло, а он говорит: Пасть порву», — заявил бизнесмен. Коломойский признался, что сейчас живет на 20 тысяч фунтов в неделю, хотя, по его словам, для того, чтобы комфортно себя чувствовать, ему достаточно максимум $15 — 20 тысяч. «У нас процессы не закончены (иски „ПриватБанка“ к Коломойскому и Боголюбову, — прим. ред.). Понимаете, с 20 тысячами фунтов в неделю надо прожить самому и еще кому-то помогать. У меня большая семья, мне есть, кому помогать. Детям, например сыну-спортсмену», — пояснил олигарх. Читайте также: Зеленский прибыл на линию фронта на Донбассе (ФОТО)

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